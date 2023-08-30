Intel, RISC mimarili 8 çekirdekli ve 528 iş parçacıklı işlemcisini sergiledi

Tam Boyutta Gör Hot Chips 2023 sırasında Intel, 8 çekirdekli ve 528 iş parçacıklı RISC tabanlı yepyeni bir işlemci tasarımı sergiledi. Intel'i böylesine benzersiz bir çip tasarımı yaratmaya iten birkaç motivasyon bulunuyor. İlki elbette ki çılgın bir paralel hesaplama yeteneği talebi ve aynı zamanda mevcut donanımın, en önemlisi de önbelleğin yetersiz kullanımına yol açan bazı özel iş yüklerinin üstesinden gelebilmek.

Çekirdek başına 66 iş parçacığı

Yüksek paralel hesaplama ve yoğun iş yükleri için Intel, 8 çekirdekli ve 528 iş parçacıklı yeni bir CPU geliştirdi. Bu iş yüklerine örnek olarak DARPA'nın petabayt ölçekli grafik analitiği iş yükü HIVE programı gösterilebilir. DARPA, bu iş yüklerinin altından kalkabilmek için 2021’de geleneksel hesaplamaya kıyasla 1000x Perf/W sunan Graph Analytics işlemcisini geliştiriyordu.

Tam Boyutta Gör Intel’in çözümünde çekirdek başına 192 KB önbellek ve 4 MB SRAM ile çekirdek başına toplam 66 iş parçacığı düşüyor. Öte yandan bu işlemci X86 tabanlı değil, RISC mimarisine dayanıyor. Ağ iletişimi için silikon fotonikten yararlanan bu işlemci, optik yongaları ana CPU kalıbına bağlamak için EMIB ara bağlantısına sahip yonga seti benzeri bir tasarım kullanıyor.

Tam Boyutta Gör TSMC 7nm FinFET sürecinde imal edilen CPU’da toplamda 27,6 milyar transistör yer alıyor. Çekirdek başına düşen transistör sayısı ise 1,2 milyar. 3275 BGA soket platformunu kullanacak olan işlemci, 16 sokete kadar ölçeklendirilebilecek. Böylece 120 çekirdek ve 8448 iş parçacığı elde edilebilecek. Platform ayrıca 512 GB’a kadar DRAM desteği de sunacak.

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Intel tarafından gösterilen bir demo, CPU'nun güç ve saat hızlarını (Fmax) da detaylandırıyor. Bu özel 8 çekirdekli işlemci 75W TDP'ye sahip ve güç bütçesinin büyük bir kısmı fotonikler tarafından kullanılıyor. Intel’e göre çekirdeklerin kendileri, toplam enerji bütçesinin yüzde 21’in veya yaklaşık 16W’ını kullanıyor. İşlemcinin 35-55W güç ile 3.35-3.5 GHz civarında dengelendiği söyleyen Intel, çekirdek sayısı 10 kat arttıkça doğrusal performans elde ettiğini iddia ediyor.

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Intel, 8 çekirdek ve 528 iş parçacıklı RISC işlemcisini sergiledi