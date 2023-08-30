Intel, RISC mimarili 8 çekirdekli ve 528 iş parçacıklı işlemcisini sergiledi

Yüksek paralel hesaplama ve yoğun iş yükleri için Intel, 8 çekirdekli ve 528 iş parçacıklı yeni bir CPU geliştirdi. Bu iş yüklerine örnek olarak DARPA'nın petabayt ölçekli grafik analitiği iş yükü HIVE programı gösterilebilir. DARPA, bu iş yüklerinin altından kalkabilmek için 2021’de geleneksel hesaplamaya kıyasla 1000x Perf/W sunan Graph Analytics işlemcisini geliştiriyordu.
Intel tarafından gösterilen bir demo, CPU'nun güç ve saat hızlarını (Fmax) da detaylandırıyor. Bu özel 8 çekirdekli işlemci 75W TDP'ye sahip ve güç bütçesinin büyük bir kısmı fotonikler tarafından kullanılıyor. Intel’e göre çekirdeklerin kendileri, toplam enerji bütçesinin yüzde 21’in veya yaklaşık 16W’ını kullanıyor. İşlemcinin 35-55W güç ile 3.35-3.5 GHz civarında dengelendiği söyleyen Intel, çekirdek sayısı 10 kat arttıkça doğrusal performans elde ettiğini iddia ediyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.