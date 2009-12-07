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Nokia, 2710 Navigation Edition'ı duyurdu; 110 Euro'ya GPS deneyimi

9 yıl
35,2b
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8
Diğer
knight
Haber Editörü
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Günümüzde ağırlıklı olarak orta ve üst segmentteki cep telefonlarında rastladığımız GPS (Küresel konum belirleme sistemi) özelliği, anlaşılan alt segment modellerde de kendisini gösterecek. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, 2710 Navigation Edition modelini bugün tanıttı.

Dahili GPS modülüne ve Nokia Maps uygulamasına sahip şu ana kadar üretilmiş en ucuz cep telefonu olarak lanse edilen 2710 Navigation Edition, Nokia'nın S40 (Java) arayüzünü kullanıyor; 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. Telefonda UMTS (3G) veya HSDPA desteği bulunmadığını ekleyelim. 111.2 x 45.7 x 13.7 mm boyutlarında ve 87 gram ağırlığında monoblok tasarımlı 2710'da 2.2 inç (~5.5 cm) 240x320 piksel, 262.144 renk TFT ekrana ve 64 MB civarında dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla belleği 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Bluetooth v2.1 veya USB üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonun 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 320x240@15 FPS video kaydı, 3.5 mm'lik jak girişi ve RDS'li FM radyonun da bünyesinde barındırdığını belirtelim.

1020 mAh lityum iyon bataryalı Nokia 2710 Navigation Edition'ın, sesli yol tarifi, dijital pusula ve ömür boyu navigasyon lisansıyla birlikte 110 Euro (~162$) civarında, 2010'un 2. çeyreğinden itibaren satışa sunulması planlanıyor. Standın ve arabalara özel şarj cihazının ise belli başlı pazarlarda kutu içeriğinde bulunacağı belirtiliyor.


http://pressbulletinboard.nokia.com/2009/12/07/nokia-2710-navigation-edition-brings-maps-location-and-navigation-to-new-markets/ Yorum Yaz
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erayyynn 9 yıl
Hoşuma gitti.Özellikleri tam bana yetecek kadar :D
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pirana11 9 yıl
Sağdan soldan yandan arkadan ortadan görünümü


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yukardaki youtube linkini açamayanlar için

Tanıtım videosu:

Nokia 2710 Navigation Edition Tanıtım Videosu
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Miasmus 9 yıl
Yaa Nokia gerçekten Dev ya bi ara iPhone falan diyorduk ama yok yaa Nokia gerçek DEV.
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scan 9 yıl
Alınabilir bir model olmuş.
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Tora 9 yıl
Ömür boyu navigasyon lisansı vermesi çok iyi. Bu fiyata çok makul ve pil ömrü de iyi olacaktır.
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SACRED REICH 9 yıl
fiyat performans başarılı
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..Knight.. 9 yıl
Tanıtım videosu;

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