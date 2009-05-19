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Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı

10 yıl
158,1b
1
86
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı
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Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör
Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Nokia, 2730 Classic, 2720 Fold ve 7020 gibi alt-orta segment arasında konumlandırdığı cep telefonlarını duyurmasının hemen ardından 6600i Slide'ın üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Dört band GSM ve dualband UMTS şebekelerini destekleyen 6600i Slide, kızaklı yapısı, 2.2 inç 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekranıyla ön plana çıkıyor. 20 MB'lık dahili belleğini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltebildiğimiz 6600i'de anın yakalanması için 5 megapiksellik kamera, firma tarafından yeterli görülmüş. Kameraya led flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor. USB veya Bluetooth ile veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda WI-FI veya A-GPS bağlantıları mevcut değil.

Nokia yetkilileri tarafından dünyanın en küçük kızaklı telefonu olduğu iddia edilen 6600i Slide'ın 2009'un 3. çeyreğine doğru 200 Euro civarında 1 GB kapasiteli hafıza kartıyla beraber satışa sunulması planlanıyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband UMTS
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
HSDPA desteği: Yok
Boyut ve ağırlık: 93 x 45 x 14 mm / 110 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 20 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480 piksel
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (348 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)


http://www.forum.nokia.com/devices/6600i_slide Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
siz siz olun nokia almayin milleti hep kekliyor simdiye kadar cikardigi modellere bakin icindeki özellikler hep ayni sadece isimleri ve görünümleri degisik verdiginiz paralara yazik nokia kullanicisini hep koyun yerine koymaya ve sögüslemeye calisiyor bircok ovi denilen sistemi ilede son cikardigi modeller üzerinden kullanicisini soymaya calisiyor artik nokia ya elimi sürmem benden kurus calismaz hep problemli stresli ürünler yapiyor diger markalar nokiayi gectiler pazar payida azaldi
1 Yanıt Yanıtla
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egemen_e 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

siz siz olun nokia almayin milleti hep kekliyor simdiye kadar cikardigi modellere bakin icindeki özellikler hep ayni sadece isimleri ve görünümleri degisik verdiginiz paralara yazik nokia kullanicisini hep koyun yerine koymaya ve sögüslemeye calisiyor bircok ovi denilen sistemi ilede son cikardigi modeller üzerinden kullanicisini soymaya calisiyor artik nokia ya elimi sürmem benden kurus calismaz hep problemli stresli ürünler yapiyor diger markalar nokiayi gectiler pazar payida azaldi

Valla konu birden fırladı cevaplanan mesajlar bölümünde, nakayım ne olmuş diye, başlık sizin yazılardan oluşuyor gibi ve bir beğeniyorsunuz bir güzel diyorsunuz, bir seviyorsunuz, bir alsam mı diyorsunuz
Şimdide nokia almayın diyorsunuz, 3 ay sonra ne yazacaksınız merak ettim. Bakayım ben ne yazmışım merak ettim, nostaljiiii
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DH Misafiri 8 yıl
ben yaklasık 7 aydr kullnıyorum.
kamera konusunda abartmıs arkadaslar var. gayet guzel cekımı var telfonun tavsıye ederim kesınlıkle
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h2º 8 yıl
gördüğüm her yere yazıyorum.

KESİNLİKLE ALMAYIN!

telefonda tasarım hatası var. telefonu düz bir zemine masa vs. koyduğunuzda hoparlör kapanıyor zili neredeyse duymuyorsunuz.

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DH Misafiri 8 yıl
yani almayalım :S yorumlar bunu gosterıyor :S
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seckinkyc 8 yıl
peki arkadaşlar bende samsung preston var e bu cihazla kafa kaya takasa gidiyorum sizcede uygun mu...
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DH Misafiri 9 yıl
[image][/image]bende yeni aldım ama ağım şahım deil n73 üm vardı takas yaptım aldım ama ne yalan sölim pişman oldum java destehide yetersiz bu arada çoğu yüklediğim oyunu n73de oynarken bunda hata veriyor nazik ama kullanışlı deil bence
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DH Misafiri 9 yıl
[image][/image]bende yeni aldım ama ağım şahım deil n73 üm vardı takas yaptım aldım ama ne yalan sölim pişman oldum java destehide yetersiz bu arada çoğu yüklediğim oyunu n73de oynarken bunda hata veriyor nazik ama kull[Kunye=][Kunye=]anışlı deil bence
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DH Misafiri 9 yıl
[image][/image]bende yeni aldım ama ağım şahım deil n73 üm vardı takas yaptım aldım ama ne yalan sölim pişman oldum java destehide yetersiz bu arada çoğu yüklediğim oyunu n73de oynarken bunda hata veriyor nazik ama kull[Kunye=][Kunye=]anışlı deil bence
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DH Misafiri 9 yıl
[image][/image]bende yeni aldım ama ağım şahım deil n73 üm vardı takas yaptım aldım ama ne yalan sölim pişman oldum java destehide yetersiz bu arada çoğu yüklediğim oyunu n73de oynarken bunda hata veriyor nazik ama kull[Kunye=][Kunye=]anışlı deil bence
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DH Misafiri 9 yıl
[Kunye=]vallahi bende aldım görünüş harika ama özellikler iyi değil ses az radyoda sesi dışarı vermir ögrenciye uygun olmayan bir tl memur kısmına güzel gider
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DH Misafiri 9 yıl
Bende aldım bu telefonu.görünümü güzel.karşı tarafın sesi çok net geliyor.amaaaaa kamera kesinlikle 5mp değil.1.2 mpLik samsung daha iyi resim çekiyor.dokunmatik ekran ile ilgili soru sorulmuş.o dokunmatik değil vurulmatik.iyice iki vuruşta saat ekrana geliyor.ya da arama varsa ilkinde sessize ikincisinde meşgule alıyor.fotoğrafta çekerim ohh 5 mp diye alacaksanız almayın derim.bir de radyosunun sesi çok az.Geriye dönsem bir daha düşünürüm.Ve radyo sesi dışarı verilmiyor....
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f.e.a.r 9 yıl
Size şöyle söyleyeyim . Bu telefonu yeni aldı babam.Bende 6500slide var.Kamera kesinlikle iğrenç çekiyor çünkü 6500slide da kamera tuşu var ve autofocus özelliği vardı.Otomatik netleştirip çekebiliyordun bunda öyle birşey söz konusu değil ama çok küçük ve kullanmak isteyenler alabilir çok tatlı bir telefon.Elinin avcuna bile sığmıyor diyebilirim.
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DH Misafiri 9 yıl
Bende aldım bu telefonu.görünümü güzel.karşı tarafın sesi çok net geliyor.amaaaaa kamera kesinlikle 5mp değil.1.2 mpLik samsung daha iyi resim çekiyor.dokunmatik ekran ile ilgili soru sorulmuş.o dokunmatik değil vurulmatik.iyice iki vuruşta saat ekrana geliyor.ya da arama varsa ilkinde sessize ikincisinde meşgule alıyor.fotoğrafta çekerim ohh 5 mp diye alacaksanız almayın derim.bir de radyosunun sesi çok az.Geriye dönsem bir daha düşünürüm.Ve radyo sesi dışarı verilmiyor....
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