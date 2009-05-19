Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı

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Nokia, 2730 Classic, 2720 Fold ve 7020 gibi alt-orta segment arasında konumlandırdığı cep telefonlarını duyurmasının hemen ardından 6600i Slide'ın üzerindeki örtüleri kaldırdı.

Dört band GSM ve dualband UMTS şebekelerini destekleyen 6600i Slide, kızaklı yapısı, 2.2 inç 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekranıyla ön plana çıkıyor. 20 MB'lık dahili belleğini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltebildiğimiz 6600i'de anın yakalanması için 5 megapiksellik kamera, firma tarafından yeterli görülmüş. Kameraya led flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor. USB veya Bluetooth ile veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda WI-FI veya A-GPS bağlantıları mevcut değil.

Nokia yetkilileri tarafından dünyanın en küçük kızaklı telefonu olduğu iddia edilen 6600i Slide'ın 2009'un 3. çeyreğine doğru 200 Euro civarında 1 GB kapasiteli hafıza kartıyla beraber satışa sunulması planlanıyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Dualband UMTS

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

HSDPA desteği: Yok

Boyut ve ağırlık: 93 x 45 x 14 mm / 110 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 20 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş

Video kaydı: 640x480 piksel

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

A-GPS: Yok

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (348 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)