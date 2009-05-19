Nokia, 5 MP kameralı 6600i Slide modelini tanıttı

Nokia, 2730 Classic, 2720 Fold ve 7020 gibi alt-orta segment arasında konumlandırdığı cep telefonlarını duyurmasının hemen ardından 6600i Slide'ın üzerindeki örtüleri kaldırdı.
Dört band GSM ve dualband UMTS şebekelerini destekleyen 6600i Slide, kızaklı yapısı, 2.2 inç 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekranıyla ön plana çıkıyor. 20 MB'lık dahili belleğini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltebildiğimiz 6600i'de anın yakalanması için 5 megapiksellik kamera, firma tarafından yeterli görülmüş. Kameraya led flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor. USB veya Bluetooth ile veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda WI-FI veya A-GPS bağlantıları mevcut değil.
Nokia yetkilileri tarafından dünyanın en küçük kızaklı telefonu olduğu iddia edilen 6600i Slide'ın 2009'un 3. çeyreğine doğru 200 Euro civarında 1 GB kapasiteli hafıza kartıyla beraber satışa sunulması planlanıyor.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Dualband UMTS
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
HSDPA desteği: Yok
Boyut ve ağırlık: 93 x 45 x 14 mm / 110 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 20 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480 piksel
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (348 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)
http://www.forum.nokia.com/devices/6600i_slide Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Valla konu birden fırladı cevaplanan mesajlar bölümünde, nakayım ne olmuş diye, başlık sizin yazılardan oluşuyor gibi ve bir beğeniyorsunuz bir güzel diyorsunuz, bir seviyorsunuz, bir alsam mı diyorsunuz Şimdide nokia almayın diyorsunuz, 3 ay sonra ne yazacaksınız merak ettim. Bakayım ben ne yazmışım merak ettim, nostaljiiii
kamera konusunda abartmıs arkadaslar var. gayet guzel cekımı var telfonun tavsıye ederim kesınlıkle
KESİNLİKLE ALMAYIN!
telefonda tasarım hatası var. telefonu düz bir zemine masa vs. koyduğunuzda hoparlör kapanıyor zili neredeyse duymuyorsunuz.