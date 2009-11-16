Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, 5330: Mobile TV Edition modelini duyurdu

9 yıl
24,8b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, 5330: Mobile TV Edition modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

 

Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde tutmaya devam eden Nokia, 5330 modelinin Mobile TV versiyonunu lanse etti.

DVB-H teknolojisi dışında 5330 XpressMusic ile aynı teknik özellikleri paylaşan yeni cep telefonu, dört band GSM / üç band UMTS (3G) şebekesini destekliyor ve 101 x 48 x 14 mm'lik boyutlarında - 113 gram ağırlığında kızaklı yapısıyla ön plana çıkıyor. 5330'da 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran ile 70 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Kullanıcılara mevcut belleğin microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilmesi olanağı sağlanmış. Bluetooth v2.1 ve USB aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda, A-GPS, RDS destekli FM radyo ve 3.5 mm'lik jak girişi gibi özellikler es geçilmemiş. Anın yakalanması için de 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamera Nokia tarafından yeterli görülmüş. Ek olarak Nokia'nın EPG (Electronic Program Guide) sayesinde isteğinize göre telefonda kanal listesini düzenleyebiliyorsunuz.

Nokia'nın belirttiğine göre Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Hindistan, Gana, Kenya, Namibya, Nijerya ve Filipinler gibi ülkelerde mobil tv servisi sunulmakta. 12 ile 18 ay arasında pek çok ülkenin bu hizmetten faydalanması için çalışmalar yürütülüyor. Yeni telefonun vergiler hariç 155 Euro civarında piyasaya sürülmesi beklenirken tarihle ilgili açıklama yapılmadı.


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1355150 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
"Yakında Nokia da fason üretime başlar .
TV'nin ne işi var telefonda ya .
Sokak ortasında anten çıkarıp film izleyecez sanki ..."
quzman nickli üye.ne alaka şimdi fasonlukla falan...öyle herşeye at gözlüğüyle kendi tarafınızdan bakmayın.ben mesela cepten tv izlemek istiyorum.hatta benim için bir cep telefonunda ilk aradığım özellikler arasında tv özelliği yada mobiltv var.ama malesef çinlerin dışında nokia, ericsson gibi güvenilir, kaliteli markalar bu özelliği her nedense( kesinlikle anlayamadığım) bir nedenden dolayı üretmiyorlar.ben de çin malı olayına pek sıcak bakmıyorum .bugüne dek ericsson, siemens, nokia gibi bilinen, dünya çapında kalitelerini ispatlamış markaları kullandım ve hiçbirinde de sorun yaşamadım.ve halen nokia kullanmaktayım. ve çin malı alarak sorun yaşamak da istemiyorum.bu yüzden "nokia firması" kalitesini bırak da "mobil tv" özelliği için de konuştursun. mobil tv kullanmak isteyen kullanıcılarını da biraz düşünsün müsadenle! ha sen beğenmemişsin. almazsın olur biter kardeşim.. böylece sokak ortasında film izleme(!) eziyetinden de kurtulmuş olursun. bir firmanın -hele ki nokia gibi bir firmanın- mobil tv özelliği koymasının fason üretime geçeceğine alamet olduğunu söylemen de gülüp geçilecek cinsten şeyler. mobil tv uygulaması dünyada günden güne artmaktaymış.2010 itibariyle 300 milyon kişiyi geçeceği söyleniyor.nokia başkanının resmi açıklaması böyle. bu yüzden nokia bu pazara da el atmış doğal olarak.
bu telefon geçen yıl çıkmış piyasaya. bi araştırma yapayım. umarım bulabilirim...harika bir cihaz özellikleri itibariyle. bulabilen kaçırmasın. fiyat da düşmüştür tahminim.
hiratora nickli şahıs, sen de düzgün konuş. sen almazsın görgüsüzlükten kurtulursun böylece. saygılı olun biraz! millete laf atma öyle.görgüsüzlükmüş..!
mcebi001 yazdıkların çok doğru. tşk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 9 yıl
bahsettiginiz çin malı takozlarla bu cihaz arasında DVB-H teknolojisi farkı var arkadaşlar çinli cihazlar kocaman bir antenle karasal yayınları alabilir ki netlik bir yere kadar bu ise kablosuz dvb alıcısı sayesinde yüksek kalitede yayın alabiliyor tabi bu sistemin kullanıldıgı ülkelerde.....


kısacası cihazı begendim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 9 yıl
güzel bi telefon,fiyatıda ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 9 yıl
tv cepte görgüsüzlükten başka bişey değildir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkmet86 9 yıl
Dış görünüşü güzel ama ama ama nokia alırken düşümeden edemiyorum gene yavaş bir telfon mu olucak işlemcisi ne işletim sistemi sorunlu mu? bana göre telfonda bu kadar özellik fazla, fotograf çekmek için fotograf makinası, tv için televizyon varken neden küçücük bir telfona bu kadar şey koyarak telfonun kullanılmaz hale getiriliyor anlamıyorum, son aldıgım N73 den artık nefret ettim birsürü özelliği var kullanmıyorum bile çünkü aşırı yavaşlıyor, yani şunu diyim telfona fazla özellik olmuyor, kullanılmaz hale geliyor, telfonluktan çıkıyor :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Yakında Nokia da fason üretime başlar .
TV'nin ne işi var telefonda ya .
Sokak ortasında anten çıkarıp film izleyecez sanki ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinkyc 9 yıl
emin ol aga dahili antenlidir o!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl

quzman

Yakında Nokia da fason üretime başlar .
TV'nin ne işi var telefonda ya .
Sokak ortasında anten çıkarıp film izleyecez sanki ...


zamanında oyunun ne işi vardı da deniyordu diyenler şimdi oynamaktan telefon edemiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim