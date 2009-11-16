Nokia, 5330: Mobile TV Edition modelini duyurdu

Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde tutmaya devam eden Nokia, 5330 modelinin Mobile TV versiyonunu lanse etti.
DVB-H teknolojisi dışında 5330 XpressMusic ile aynı teknik özellikleri paylaşan yeni cep telefonu, dört band GSM / üç band UMTS (3G) şebekesini destekliyor ve 101 x 48 x 14 mm'lik boyutlarında - 113 gram ağırlığında kızaklı yapısıyla ön plana çıkıyor. 5330'da 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran ile 70 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Kullanıcılara mevcut belleğin microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilmesi olanağı sağlanmış. Bluetooth v2.1 ve USB aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda, A-GPS, RDS destekli FM radyo ve 3.5 mm'lik jak girişi gibi özellikler es geçilmemiş. Anın yakalanması için de 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamera Nokia tarafından yeterli görülmüş. Ek olarak Nokia'nın EPG (Electronic Program Guide) sayesinde isteğinize göre telefonda kanal listesini düzenleyebiliyorsunuz.
Nokia'nın belirttiğine göre Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Hindistan, Gana, Kenya, Namibya, Nijerya ve Filipinler gibi ülkelerde mobil tv servisi sunulmakta. 12 ile 18 ay arasında pek çok ülkenin bu hizmetten faydalanması için çalışmalar yürütülüyor. Yeni telefonun vergiler hariç 155 Euro civarında piyasaya sürülmesi beklenirken tarihle ilgili açıklama yapılmadı.
http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1355150 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TV'nin ne işi var telefonda ya .
Sokak ortasında anten çıkarıp film izleyecez sanki ..."
quzman nickli üye.ne alaka şimdi fasonlukla falan...öyle herşeye at gözlüğüyle kendi tarafınızdan bakmayın.ben mesela cepten tv izlemek istiyorum.hatta benim için bir cep telefonunda ilk aradığım özellikler arasında tv özelliği yada mobiltv var.ama malesef çinlerin dışında nokia, ericsson gibi güvenilir, kaliteli markalar bu özelliği her nedense( kesinlikle anlayamadığım) bir nedenden dolayı üretmiyorlar.ben de çin malı olayına pek sıcak bakmıyorum .bugüne dek ericsson, siemens, nokia gibi bilinen, dünya çapında kalitelerini ispatlamış markaları kullandım ve hiçbirinde de sorun yaşamadım.ve halen nokia kullanmaktayım. ve çin malı alarak sorun yaşamak da istemiyorum.bu yüzden "nokia firması" kalitesini bırak da "mobil tv" özelliği için de konuştursun. mobil tv kullanmak isteyen kullanıcılarını da biraz düşünsün müsadenle! ha sen beğenmemişsin. almazsın olur biter kardeşim.. böylece sokak ortasında film izleme(!) eziyetinden de kurtulmuş olursun. bir firmanın -hele ki nokia gibi bir firmanın- mobil tv özelliği koymasının fason üretime geçeceğine alamet olduğunu söylemen de gülüp geçilecek cinsten şeyler. mobil tv uygulaması dünyada günden güne artmaktaymış.2010 itibariyle 300 milyon kişiyi geçeceği söyleniyor.nokia başkanının resmi açıklaması böyle. bu yüzden nokia bu pazara da el atmış doğal olarak.
bu telefon geçen yıl çıkmış piyasaya. bi araştırma yapayım. umarım bulabilirim...harika bir cihaz özellikleri itibariyle. bulabilen kaçırmasın. fiyat da düşmüştür tahminim.
hiratora nickli şahıs, sen de düzgün konuş. sen almazsın görgüsüzlükten kurtulursun böylece. saygılı olun biraz! millete laf atma öyle.görgüsüzlükmüş..!
mcebi001 yazdıkların çok doğru. tşk.
kısacası cihazı begendim...
TV'nin ne işi var telefonda ya .
Sokak ortasında anten çıkarıp film izleyecez sanki ...
zamanında oyunun ne işi vardı da deniyordu diyenler şimdi oynamaktan telefon edemiyorlar