Nokia, 5330: Mobile TV Edition modelini duyurdu

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Cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde tutmaya devam eden Nokia, 5330 modelinin Mobile TV versiyonunu lanse etti.

DVB-H teknolojisi dışında 5330 XpressMusic ile aynı teknik özellikleri paylaşan yeni cep telefonu, dört band GSM / üç band UMTS (3G) şebekesini destekliyor ve 101 x 48 x 14 mm'lik boyutlarında - 113 gram ağırlığında kızaklı yapısıyla ön plana çıkıyor. 5330'da 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran ile 70 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Kullanıcılara mevcut belleğin microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilmesi olanağı sağlanmış. Bluetooth v2.1 ve USB aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda, A-GPS, RDS destekli FM radyo ve 3.5 mm'lik jak girişi gibi özellikler es geçilmemiş. Anın yakalanması için de 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamera Nokia tarafından yeterli görülmüş. Ek olarak Nokia'nın EPG (Electronic Program Guide) sayesinde isteğinize göre telefonda kanal listesini düzenleyebiliyorsunuz.

Nokia'nın belirttiğine göre Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Hindistan, Gana, Kenya, Namibya, Nijerya ve Filipinler gibi ülkelerde mobil tv servisi sunulmakta. 12 ile 18 ay arasında pek çok ülkenin bu hizmetten faydalanması için çalışmalar yürütülüyor. Yeni telefonun vergiler hariç 155 Euro civarında piyasaya sürülmesi beklenirken tarihle ilgili açıklama yapılmadı.