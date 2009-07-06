Nokia Android'e mi dönüyor ?

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The Guardian'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde son yıllarda akıllı telefon pazarında bir türlü istediğini alamayan dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Nokia'nın stratejilerinde U dönüşü yaparak gelecek modellerinde Symbian yerine Google'ın açık kaynaklı Android işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor.

Nokia'nın Eylül ayında yapılacak Nokia World'de bu kararı açıklayacağı ve Android işletim sistemine sahip dokunmatik ekranlı yeni cihazlarınıda bu organizasyonda tanıtması bekleniyor.HSBC'deki analistlere göre Apple ve RIM'in çıkışlarını sürdüğü küresel akıllı telefon pazarında Nokia'nın 2007 yılında sahip olduğu %47'lik pazar payı,2008 yazı itibariyle %35'e gerileyerek,Nokia'nın ciddi kan kaybı yaşamasına neden oldu.

Yarıiletken devi Intel ile de ortaklık anlaşması imzalayarak yeni sınıf cihazlar geliştirme kararı alan Nokia,iPhone ve Blackberry'nin ön plana çıktığı akıllı telefon pazarındaki hızlı düşüşünü,aldığı bu kararlarla tersine çevirip yeniden pazardaki payını arttırmayı amaçlıyor.Son günlerde Android tabanlı netbooklar ile bilgisayar pazarına da gireceği konuşulan Nokia'nın bu stratejik kararlarında başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.