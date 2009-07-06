Nokia Android'e mi dönüyor ?

The Guardian'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde son yıllarda akıllı telefon pazarında bir türlü istediğini alamayan dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Nokia'nın stratejilerinde U dönüşü yaparak gelecek modellerinde Symbian yerine Google'ın açık kaynaklı Android işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor.
Nokia'nın Eylül ayında yapılacak Nokia World'de bu kararı açıklayacağı ve Android işletim sistemine sahip dokunmatik ekranlı yeni cihazlarınıda bu organizasyonda tanıtması bekleniyor.HSBC'deki analistlere göre Apple ve RIM'in çıkışlarını sürdüğü küresel akıllı telefon pazarında Nokia'nın 2007 yılında sahip olduğu %47'lik pazar payı,2008 yazı itibariyle %35'e gerileyerek,Nokia'nın ciddi kan kaybı yaşamasına neden oldu.
Yarıiletken devi Intel ile de ortaklık anlaşması imzalayarak yeni sınıf cihazlar geliştirme kararı alan Nokia,iPhone ve Blackberry'nin ön plana çıktığı akıllı telefon pazarındaki hızlı düşüşünü,aldığı bu kararlarla tersine çevirip yeniden pazardaki payını arttırmayı amaçlıyor.Son günlerde Android tabanlı netbooklar ile bilgisayar pazarına da gireceği konuşulan Nokia'nın bu stratejik kararlarında başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
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Koskoca Nokia kendine ait bir sistem yazamıyor mu? Yıllardır işe yaramaz Symbian ile harcıyor cihazlarını. Ve hiçbir gelişme de yok Symbian için. Aynı kullanışsızlık, aynı yavaşlık..
Android'e dönmesi Symbian ile devam etmesinden çok daha iyidir ama kendine has yeni bir işletim sistemi pazara daha çok renk katardı.
Bilgisiz şekilde yorum yapıyorsunuz. Birçok mobil cihaz üreticisininde ortak olduğu symbian vakfının Nokia firmasıda en büyük ortağı ve destekçisidir. Bu sebeple kendi işletim sistemini yazmasına gerek yok.
Nokia'nın pazar payı kaybetmesinin sebebi, kullanıcıları eski teknoloji cihazlarla yıllarca oyalaması ve beş para etmez ürünleri fahiş fiyatlarla satma politikasıdır. Tv, dokunmatik ekran vs. içeren alternatif markalı cihazlar ucuza satılmaya başlayınca nokia'nın pazar payının düşmeside kaçınılmaz oldu.
Bir sor bakalım forumda bilgi durumum neymiş.
Nokia, Symbian'ın tüm haklarını satın aldı. Kaynak kodlarını da yayımladı.
Symbian çekirdeği artık modern bir çekirdek değil. Muadillerine göre çok yavaş kalıyor ve yeni teknolojileri desteklemiyor. Bu nedenle Nokia'nın yeni bir işletim sistemi yazması -eğer en büyük telefon üreticisi ise ve hala büyük hedefleri var ise- gerekir.
iPhone fiyatları hayli yüksek ama kimse bunu bahane ediyor mu? Etseydi 40.000.000 iPhone nasıl satılırdı? Nokia adam akıllı cihaz yapsın fiyatının fazla etkisi olmaz.