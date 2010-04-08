Nokia E66 ve E71 kullanıcıları ücretsiz navigasyon hizmetinden artık faydalanabilecek

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Bundan bir kaç ay önce Ovi Maps aracılığıyla ücretsiz navigasyon hizmeti sunmaya başlayan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugünden itibaren E71 ve E66 kullanıcılarının da bu hizmetten yararlanabileceğini duyurdu. Kullanıcıların yapması gereken tek şey Ovi Maps'in en güncel versiyonunu yüklemek. (Yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz)

Nokia'nın N97, N97 mini, 5800 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, E52, E55, E72, 5230, 6710 Navigator, 6730 classic, X6 ve N86 gibi modelleri tarafından desteklenen Ovi Maps'in Lonely Planet ve Michelin içeriğinin bazı teknik kısıtlamalardan ötürü E71 ve E66'da sunulamayacağı belirtiliyor.

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http://conversations.nokia.com/2010/04/06/nokia-e71-and-e66-get-free-navigation-today/