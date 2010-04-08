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Nokia E66 ve E71 kullanıcıları ücretsiz navigasyon hizmetinden artık faydalanabilecek

9 yıl
32b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia E66 ve E71 kullanıcıları ücretsiz navigasyon hizmetinden artık faydalanabilecek
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Bundan bir kaç ay önce Ovi Maps aracılığıyla ücretsiz navigasyon hizmeti sunmaya başlayan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugünden itibaren E71 ve E66 kullanıcılarının da bu hizmetten yararlanabileceğini duyurdu. Kullanıcıların yapması gereken tek şey Ovi Maps'in en güncel versiyonunu yüklemek. (Yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz)

Nokia'nın N97, N97 mini, 5800 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, E52, E55, E72, 5230, 6710 Navigator, 6730 classic, X6 ve N86 gibi modelleri tarafından desteklenen Ovi Maps'in Lonely Planet ve Michelin içeriğinin bazı teknik kısıtlamalardan ötürü E71 ve E66'da sunulamayacağı belirtiliyor.

Nokia E66 ve E71 kullanıcıları ücretsiz navigasyon hizmetinden artık faydalanabilecek
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http://conversations.nokia.com/2010/04/06/nokia-e71-and-e66-get-free-navigation-today/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wustti 6 yıl
5800 kullanıyorum internet destekli kullanınca gerçekten iyi sonuç veriyor eğer yerinizi noktasal olarak bulsun istiyorsanız navigasyon tercagılerinden tümleşik olanı seçin çok fark ediyor.
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefonda da sertifika isteyip duruyor mu?
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prescott2400 9 yıl
E71 ÇOK GÜZEL VE KALİTELİ BİR TELEFON AMA EKRANI NAVİGASYONA UYGUN DEĞİL. ŞİMDİ 5800 KULLANIYORUM GERÇEK NAVİGASYON CİHAZI GİBİ
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Mr. Jingles 9 yıl
E71 ve E66 kullnacılarına hayırlı olsun. Nokia bunu uzun vadede yaymayı planlıyor anlaşılan
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