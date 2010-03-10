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Nokia E72 cep telefonu video inceleme

9 yıl
124,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Nokianın iş dünyasına yönelik yeni telefonu E72'yi detaylarıyla inceliyoruz.

Son yıllarda eski popüleritesini koruyamasa da halen dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi konumunda olan Nokia, 2008 yılının yaz döneminde satışa başlanılan ve oldukça populer bir iş telefonu olan E71'in artık beklentileri karşılayamaması ve endüstri standartlarının yükselmesiyle artık E72 ile bu segmentte kullanıcıların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Bu videomuzda Nokia E72'yi inceleyerek olumlu ve olumsuz yanlarına göz atıyoruz.

 


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FlashGunlugu 7 yıl
Hem iş telefonu diyorsunuz hemde şatafat arıyorsunuz. biz türk milleti neden böyle gösteriş meraklısıyız yahu..? Mükkemmel bir telefon, çoluk çocuk alsın sağa sola döndürsün ekranda birşeylerin hareket ettiğini görünce "Gördünmü hareketi kanka" desin diye yapılmış bir telefon değil....
Kamera merakı olan adam zaten teleondan meded ummaz. Benim takıldığım tek şey, Hem iş telefonu diyorsunuz hemde şatafat gösteriş arıyorsunuz.
Ayrıca bu sitedeki bütün tanıtım videolarındaki anlatımlarda sorun var. vurgulamalar acayip sinir bozucu. Çok yapmacık, çok amatör. Profesyonel görünelim diye batırmışlar.
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Fleetwood Mac 7 yıl
Güzel telefon..
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DH Misafiri 8 yıl
yahu ben bu telefon çılgınlıgını anlamıyorum daha ne istiyosunuz amma çok talebiniz var yok oda olsun yok buda olsun çok biliyosanız al eline tornavida tuş takımı yap kendin telefonunu yok iphonedan kötü yok bu özellik eski bok atmakta üstünüze yok bakıyorumda kusura bakmayında yani adamlar mükemmel bir telefon yapmışlar kusursuz birşey olmadıgı gibi buda öyle her güzel şeyin kötü taraflarıda var ama bu telefon genç işi degil iş adamı işi birçok şeye rahatlıkla cevap veren bir telefon ayrıca kamera özelligine deginmişsiniz çok iyi birşey istiyorsanız dijital kamera alın bu kadar basit..
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MilanRapajic 8 yıl
Olamaz ya işkence gibi, arkadaşım Türkçe'yi nerede öğrenmiş? Bütün vurguları son kelimede yapıyor, dinlerken sinir oluyor insan.
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Megaton 9 yıl
Telefonun en önemli özelliğine değinilmemiş. Telefon gelen mesaj ve mail leri size türkçe olarak okuya biliyor. Benc ebu özellik çok güzel.
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son123 9 yıl
5230 forever ucuz ve kaliteli
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DH Misafiri 9 yıl
peki sizce bunu bir öğrenci kullanabilir mi?
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GeceBekcisi 9 yıl
DH Misafiri

peki sizce bunu bir öğrenci kullanabilir mi?

Tabii ki, neden kullanamasın? Symbian'ın güzelliği de burda ya, tek amaç için değil her amaca uygun
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djxray 9 yıl
Arkadaşım kelimelerini seçerken biraz daha dikkatli olmanı öneriyorum. Eski video incelemelerle yeni incelemeler arasında çok fark var. Eskiden daha detaylı anatılıyordu. Bu sadece bu video için söylenmiş birşey değil, genel olark durum böyle.
Herkese iyi günler dilerim...
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GeceBekcisi 9 yıl
İş kullanıcılarına hitap ettiğini sizin de belirttiğiniz bir telefonun iş ile ilgili hiç bir özelliği neden tanıtılmamış, anlamıyorum.

Yine (normal kullanıcılardan biraz daha profesyonel olan) iş kullanıcılarına hitap ettiğini sizin de belirttiğiniz bir telefonun (mesela bir iPhone kadar) basit bir arayüzü olması gerektiği fikrine nereden kapılıp, yıllardır herkesin bilip kullandığı S60 arayüzünü neden karmaşık olarak tanıttığınızı hiç anlayamıyorum.

Q klavyesi ile fiziksel olarak, içindeki özel E-Posta/Nokia Messaging uygulaması ile de yazılımsal olarak tam anlamıyla bir mesajlaşma cihazı olan bu cihazın bu yönüne hiç değinilmeyip, fotoğraf ve video başarımına değinildiğini artık anlamaya bile çalışmıyorum.

Bu cihazın kullanım amacını ve hedef kitlesini anlayamadınız mı acaba?


Ve son olarak, cidden merak ediyorum; video incelemeleri hazırlarken Rosalinda'nın Türkçe dublajındaki gibi* dilimizin aslına yanlış vurgularla konuşmak için özellikle uğraşıyor musunuz?

* you/...tube.com/watch?v=W-r4D23lghw

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stradosphere 9 yıl
Bu standarttır,ilk başta reklam yapıp tutulmak için,kaymağını balını gösterirler,sonraki zamanlarda tutulunca.Kalite değişebilir,dh de de bu var
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Rockmania01 9 yıl
utanmasanız küfür edeceksiniz yani ya ilk iki mesajdaki yorumları zaten videoda söylemiş kapagı işletim sistemi hepsini kalite degişmiyor bence siz degişiyorsunuz anten takın belki çekersiniz.Sizin uyarıda bulundugunuz her şey videoda anlatılmış artı eksileri siz burda anlatılmamış diye hava basıyorsunuz
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djxray 9 yıl
Son zamanlarda incelemeler öyle bir yüzeysel anlatılıp geçiliyor. Eskiden bir kasa incelemesi 8 dakka sürebilirken şimdi 3 dakkata bitiyor :(
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cemele 9 yıl
Donanim haberden daha objective ve detayli bir inceleme beklerdim. Yaklasik 1 hafta kullanmaya zor tahammul ettigim parcalamaktan zor kurtulan bu telefon anlatilanlari bu kadar haketmiyor. Telefonun artisi cevresindeki dis aksam ve qwert klavye. Bunun haricinde cocuk telefonlarindaki menu duzeni, kalitesiz ekran, SE un 2mp kamerasindan daha performansiz 5mp kamera, modasi ve teknolojisi gecmeye yuz tutmus isletim sistemi, her an dusecekmis gibi duran arka kapak.
Artilari kaliteli cerceve Iphone cercevesinden bile iyi geldi, uzun sure giden batarya ve hos qwert klavye.
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ten_don 9 yıl
s60 arayüzü gibi donanımhaberinde en zayıf yönü video incelemeler yine olmamış!

konu başlıgında konuşulan hiç bir şeye deginilmemiş neredeyse, özellik tablolarıyla ve klasik söylemlerle vakit öldürmüşsünüz..
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