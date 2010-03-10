Nokia E72 cep telefonu video inceleme

Nokianın iş dünyasına yönelik yeni telefonu E72'yi detaylarıyla inceliyoruz.

Son yıllarda eski popüleritesini koruyamasa da halen dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi konumunda olan Nokia, 2008 yılının yaz döneminde satışa başlanılan ve oldukça populer bir iş telefonu olan E71'in artık beklentileri karşılayamaması ve endüstri standartlarının yükselmesiyle artık E72 ile bu segmentte kullanıcıların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Bu videomuzda Nokia E72'yi inceleyerek olumlu ve olumsuz yanlarına göz atıyoruz.