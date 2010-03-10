Nokia E72 cep telefonu video inceleme

Haber Editörü
Nokianın iş dünyasına yönelik yeni telefonu E72'yi detaylarıyla inceliyoruz.
Son yıllarda eski popüleritesini koruyamasa da halen dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi konumunda olan Nokia, 2008 yılının yaz döneminde satışa başlanılan ve oldukça populer bir iş telefonu olan E71'in artık beklentileri karşılayamaması ve endüstri standartlarının yükselmesiyle artık E72 ile bu segmentte kullanıcıların taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Bu videomuzda Nokia E72'yi inceleyerek olumlu ve olumsuz yanlarına göz atıyoruz.
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Kamera merakı olan adam zaten teleondan meded ummaz. Benim takıldığım tek şey, Hem iş telefonu diyorsunuz hemde şatafat gösteriş arıyorsunuz.
Ayrıca bu sitedeki bütün tanıtım videolarındaki anlatımlarda sorun var. vurgulamalar acayip sinir bozucu. Çok yapmacık, çok amatör. Profesyonel görünelim diye batırmışlar.
Tabii ki, neden kullanamasın? Symbian'ın güzelliği de burda ya, tek amaç için değil her amaca uygun
Herkese iyi günler dilerim...
Yine (normal kullanıcılardan biraz daha profesyonel olan) iş kullanıcılarına hitap ettiğini sizin de belirttiğiniz bir telefonun (mesela bir iPhone kadar) basit bir arayüzü olması gerektiği fikrine nereden kapılıp, yıllardır herkesin bilip kullandığı S60 arayüzünü neden karmaşık olarak tanıttığınızı hiç anlayamıyorum.
Q klavyesi ile fiziksel olarak, içindeki özel E-Posta/Nokia Messaging uygulaması ile de yazılımsal olarak tam anlamıyla bir mesajlaşma cihazı olan bu cihazın bu yönüne hiç değinilmeyip, fotoğraf ve video başarımına değinildiğini artık anlamaya bile çalışmıyorum.
Bu cihazın kullanım amacını ve hedef kitlesini anlayamadınız mı acaba?
Ve son olarak, cidden merak ediyorum; video incelemeleri hazırlarken Rosalinda'nın Türkçe dublajındaki gibi* dilimizin aslına yanlış vurgularla konuşmak için özellikle uğraşıyor musunuz?
* you/...tube.com/watch?v=W-r4D23lghw
Artilari kaliteli cerceve Iphone cercevesinden bile iyi geldi, uzun sure giden batarya ve hos qwert klavye.
konu başlıgında konuşulan hiç bir şeye deginilmemiş neredeyse, özellik tablolarıyla ve klasik söylemlerle vakit öldürmüşsünüz..