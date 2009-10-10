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Nokia: Maemo 6 çoklu dokunmatiği destekleyecek

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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N900 ile internet cihazlarını telefonla birleştiren Finlandiyalı teknoloji devi, gelecekte mobil işletim sistemi pazarında önemli bir yere sahip olması beklenilen Maemo'nun 6.sürümüyle ilgili ilk detayları gerçekleştirdiği sunumla açıkladı. Buna göre firmanın internet cihazlarından kullandığı Linux tabanlı mobil işletim sistemi Maemo'nun bir sonraki versiyonu rakip platformları iPhone OS ve webOS'de olduğu gibi çoklu dokunmatik (sığasal) ekranları destekleyecek. N900'de kullanılan Maemo 5 de dahil olmak üzere önceki versiyonlar dirençsel (resisitive) ekranları destekliyordu.

Yapılan sunumdaki açıklamalara göre Maemo 6'nın kullanıcı arayüzü ise alışılmış dışında olacak. “Canvas Principle” diye adlandırılan arayüzde cihazların ekranı bir masaüstünün penceresi gibi olacak ve kullanıcı masaüstünde dolaşacak. “Canvas Principle” adlı kullanıcı arayüzü hem geniş ekranı hemde portre ekranı destekleyecek.

Firma ayrıca Maemo 6 için Qt Development Framework ve Nokia Web Runtime'ın beta versiyonlarının 2010'un ikinci çeyreğinde yayınlanacağını duyurdu.

Nokia: Maemo 6 çoklu dokunmatiği destekleyecek
Tam Boyutta Gör

Nokia: Maemo 6 çoklu dokunmatiği destekleyecek
Tam Boyutta Gör

Nokia: Maemo 6 çoklu dokunmatiği destekleyecek
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http://www.umpcportal.com/2009/10/maemo-6-early-info-slides-and-info-direct-from-the-maemo-summit/ Yorum Yaz
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sft67 9 yıl
Güzel bir çalışma olacak
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spinalsurgeon 9 yıl
çok geç kalınarak pazar payında gereksiz gerilemeye sebep olmuş bi adım. nokia gibi işi gücü telefon olan dünya çapında bi şirketin bugünleri tahmin edemeyip iphone u hafife alması büyük hata...
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Hobar 9 yıl
Hani bunun patenti Apple'daydı?
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Erasmus78 9 yıl

Hobar

Hani bunun patenti Apple'daydı?


Multitouch'un patenti Apple'a ait degil.
Multitouch ile ilgili bazi hareketlerin patenti Apple'da.
Mesela iki parmagi biribirinden uzaklastirarak zoom yapmak, yaklastirarak zoomdan cikmak gibi..
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