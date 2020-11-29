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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor

    Nokia akıllı telefonların üreticisi olan HMD Global, ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yakın bir dönemde Nokia dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya süreceği ortaya çıktı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor
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    Sızan yeni bilgilere göre önümüzdeki dönemde Nokia markalı dizüstü bilgisayar serisi satışa sunulacak.  Cihazların 11-14 Ocak tarihleri ??arasında tamamen dijital bir formatta düzenlenecek olan CES 2021 tüketici elektroniği fuarında sergilenmesi muhtemel.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir"

    Detaylar henüz belli değil

    Hindistan Standartları Bürosu (BIS) veritabanında dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri olduğu düşünülen birçok yeni cihazın model numarası listelendi. Kod adları NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S olarak belirtilen bu dizüstü bilgisayar ve tablet modellerinin teknik detayları ne yazık ki şimdilik belli değil.

    Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor
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    Ancak dizüstü bilgisayar modellerinin farklı boyutlarda ekranlarla donatılmış Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerle gelme olasılıklarının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Beşinci nesil mobil ağları destekleyen bir dizi Nokia akıllı telefonun ise önümüzdeki yılın ilk yarısında duyurulmasının planlandığını söyleyelim. Özellikle uzun zamandır beklenen Nokia 9.3 PureView'in Qualcomm Snapdragon 875 işlemci ile piyasaya sürüleceği de sızan bilgiler arasında.



    https://www.gizchina.com/2020/11/28/nokia-possible-laptop-series-passes-by-bis-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    18 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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