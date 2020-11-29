Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor

Sızan yeni bilgilere göre önümüzdeki dönemde Nokia markalı dizüstü bilgisayar serisi satışa sunulacak. Cihazların 11-14 Ocak tarihleri ??arasında tamamen dijital bir formatta düzenlenecek olan CES 2021 tüketici elektroniği fuarında sergilenmesi muhtemel.
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Detaylar henüz belli değil
Hindistan Standartları Bürosu (BIS) veritabanında dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri olduğu düşünülen birçok yeni cihazın model numarası listelendi. Kod adları NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S olarak belirtilen bu dizüstü bilgisayar ve tablet modellerinin teknik detayları ne yazık ki şimdilik belli değil.
Ancak dizüstü bilgisayar modellerinin farklı boyutlarda ekranlarla donatılmış Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerle gelme olasılıklarının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Beşinci nesil mobil ağları destekleyen bir dizi Nokia akıllı telefonun ise önümüzdeki yılın ilk yarısında duyurulmasının planlandığını söyleyelim. Özellikle uzun zamandır beklenen Nokia 9.3 PureView'in Qualcomm Snapdragon 875 işlemci ile piyasaya sürüleceği de sızan bilgiler arasında.
https://www.gizchina.com/2020/11/28/nokia-possible-laptop-series-passes-by-bis-certification/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.