Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor

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Sızan yeni bilgilere göre önümüzdeki dönemde Nokia markalı dizüstü bilgisayar serisi satışa sunulacak. Cihazların 11-14 Ocak tarihleri ??arasında tamamen dijital bir formatta düzenlenecek olan CES 2021 tüketici elektroniği fuarında sergilenmesi muhtemel.

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Detaylar henüz belli değil

Hindistan Standartları Bürosu (BIS) veritabanında dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri olduğu düşünülen birçok yeni cihazın model numarası listelendi. Kod adları NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S olarak belirtilen bu dizüstü bilgisayar ve tablet modellerinin teknik detayları ne yazık ki şimdilik belli değil.

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Ancak dizüstü bilgisayar modellerinin farklı boyutlarda ekranlarla donatılmış Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerle gelme olasılıklarının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Beşinci nesil mobil ağları destekleyen bir dizi Nokia akıllı telefonun ise önümüzdeki yılın ilk yarısında duyurulmasının planlandığını söyleyelim. Özellikle uzun zamandır beklenen Nokia 9.3 PureView'in Qualcomm Snapdragon 875 işlemci ile piyasaya sürüleceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.gizchina.com/2020/11/28/nokia-possible-laptop-series-passes-by-bis-certification/

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