Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir

ABD yaptırımlarından olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam eden Huawei, 5G yonga seti tedarikçileriyle teması kaybetmiş durumda. Ancak şirket tüm bu yasaklamalara rağmen piyasaya en gelişmiş akıllı telefon modellerini sunmak için çaba sarfediyor. Bu modellerden birisi de sıvı lens teknolojisi ile gelmesi beklenen P50 olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor"
Huawei pes etmiyor
Yeni teknolojinin Huawei akıllı telefonların kamera sabitleme yeteneklerini yepyeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ek olarak, "sıvı lensler" odaklanma süresini de önemli ölçüde azaltacak. Sızıntılara göre, yeni teknoloji ile birkaç milisaniye içinde odaklanma gerçekleşecek ki bu da insan gözünün odaklanma süresine karşılık geliyor. Samsung geçtiğimiz günlerde aynı hıza sahip kameralar sunacağını açıklamıştı, ancak Huawei'nin bu alanda Güney Koreli teknoloji devinin bir adım önünde olduğu söylenebilir.
Başlangıçta "sıvı lenslerin" yalnızca telefoto lensler için kullanılacağı varsayılıyor. Normal optiklerden daha dayanıklı olacağı belirtilen sıvı lenslerin, yakında resmi olarak açıklanacak olan Sony IMX782 sensör ile birlikte çalışacağına dikkat çekilmiş. Huawei'nin geleceği, çipler üzerindeki kafa karışıklığı nedeniyle şimdilik belirsiz görünüyor. Ancak kaynaklar, şirketin hala P50 serisini piyasaya sürmeye kararlı olduğunu belirtiyorlar. Bazı söylentiler, bu serideki cihazların, Mate 40 gibi Kirin 9000'i temel alacağını gösteriyor ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.
https://www.gizchina.com/2020/11/27/huawei-p50-to-come-with-liquid-lens-solution-for-better-image-stabilization/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.