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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği Huawei P50 serisi akıllı telefonlar, sıvı lens teknolojisine sahip kamera ile satışa sunulabilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir
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    ABD yaptırımlarından olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam eden Huawei, 5G yonga seti tedarikçileriyle teması kaybetmiş durumda. Ancak şirket tüm bu yasaklamalara rağmen piyasaya en gelişmiş akıllı telefon modellerini sunmak için çaba sarfediyor. Bu modellerden birisi de sıvı lens teknolojisi ile gelmesi beklenen P50 olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor"

    Huawei pes etmiyor

    Yeni teknolojinin Huawei akıllı telefonların kamera sabitleme yeteneklerini yepyeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ek olarak, "sıvı lensler" odaklanma süresini de önemli ölçüde azaltacak. Sızıntılara göre, yeni teknoloji ile birkaç milisaniye içinde odaklanma gerçekleşecek ki bu da insan gözünün odaklanma süresine karşılık geliyor. Samsung geçtiğimiz günlerde aynı hıza sahip kameralar sunacağını açıklamıştı, ancak Huawei'nin bu alanda Güney Koreli teknoloji devinin bir adım önünde olduğu söylenebilir.

    Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir
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    Başlangıçta "sıvı lenslerin" yalnızca telefoto lensler için kullanılacağı varsayılıyor. Normal optiklerden daha dayanıklı olacağı belirtilen sıvı lenslerin, yakında resmi olarak açıklanacak olan Sony IMX782 sensör ile birlikte çalışacağına dikkat çekilmiş. Huawei'nin geleceği, çipler üzerindeki kafa karışıklığı nedeniyle şimdilik belirsiz görünüyor. Ancak kaynaklar, şirketin hala P50 serisini piyasaya sürmeye kararlı olduğunu belirtiyorlar. Bazı söylentiler, bu serideki cihazların, Mate 40 gibi Kirin 9000'i temel alacağını gösteriyor ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.



    https://www.gizchina.com/2020/11/27/huawei-p50-to-come-with-liquid-lens-solution-for-better-image-stabilization/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    55 dakika önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    3 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    4 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    4 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    5 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    13 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    17 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıvı lens tam olarak nasıl oluyor ki? için de sıvı mı var? Aynı kapalı loop sıvı soğutma gibi?
    1 Yanıt Yanıtla
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