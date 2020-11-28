Huawei P50'nin kamerası sıvı lens teknolojisine sahip olabilir

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ABD yaptırımlarından olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam eden Huawei, 5G yonga seti tedarikçileriyle teması kaybetmiş durumda. Ancak şirket tüm bu yasaklamalara rağmen piyasaya en gelişmiş akıllı telefon modellerini sunmak için çaba sarfediyor. Bu modellerden birisi de sıvı lens teknolojisi ile gelmesi beklenen P50 olacak.

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Huawei pes etmiyor

Yeni teknolojinin Huawei akıllı telefonların kamera sabitleme yeteneklerini yepyeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ek olarak, "sıvı lensler" odaklanma süresini de önemli ölçüde azaltacak. Sızıntılara göre, yeni teknoloji ile birkaç milisaniye içinde odaklanma gerçekleşecek ki bu da insan gözünün odaklanma süresine karşılık geliyor. Samsung geçtiğimiz günlerde aynı hıza sahip kameralar sunacağını açıklamıştı, ancak Huawei'nin bu alanda Güney Koreli teknoloji devinin bir adım önünde olduğu söylenebilir.

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Başlangıçta "sıvı lenslerin" yalnızca telefoto lensler için kullanılacağı varsayılıyor. Normal optiklerden daha dayanıklı olacağı belirtilen sıvı lenslerin, yakında resmi olarak açıklanacak olan Sony IMX782 sensör ile birlikte çalışacağına dikkat çekilmiş. Huawei'nin geleceği, çipler üzerindeki kafa karışıklığı nedeniyle şimdilik belirsiz görünüyor. Ancak kaynaklar, şirketin hala P50 serisini piyasaya sürmeye kararlı olduğunu belirtiyorlar. Bazı söylentiler, bu serideki cihazların, Mate 40 gibi Kirin 9000'i temel alacağını gösteriyor ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

https://www.gizchina.com/2020/11/27/huawei-p50-to-come-with-liquid-lens-solution-for-better-image-stabilization/

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