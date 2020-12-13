Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Nokia'nın dizüstü bilgisayar çıkarmayı planladığını daha önce duymuştuk. Hindistan'ın en büyük e- ticaret platformu Flipkart, Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayarı gözler önüne serdi. Modelin adı Nokia PureBook X14.

İlginizi Çekebilir

Her bütçeye uygun Lenovo dizüstü bilgisayarlar

Ayrıca Bkz. "Meizu Watch'un seri üretimi başladı"

Cihaz Full HD çözünürlükte 14 inçlik ekrana sahip. Gücünü ise 10. nesil Intel Core i5 işlemcisinde alıyor. Şirket ilk dizüstü bilgisayarında 8 GB RAM ve 512 GB kapasiteli NVMe SSD depolama birimine yer vermiş.

Tam Boyutta Gör

Fiyatı da belli oldu

Nokia PureBook X14, Dolby Vision ve Dolby Atmos ses desteği sunuyor. Ayrıca sadece 1.1 kg ağırlığında. Görüntüler ekranın etrafında çok ince çerçeveler olduğunu ve büyük bir dokunmatik yüzeyle geleceğini gösteriyor.

Dizüstü bilgisayar Hindistan'da yaklaşık 1.220 dolar fiyatla satılacak. Nokia PureBook X14'ün uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/nokia-purebook-x14-laptop-india-launch-coming-soon-specifications-flipkart-teaser-2337716

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.