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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nokia çok yakında PureBook X14 adlı ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek. Henüz çıkış tarihi belli olmayan cihaz Hintli e- ticaret platformu Flipkart'ın sitesinde göründü.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Nokia'nın dizüstü bilgisayar çıkarmayı planladığını daha önce duymuştuk. Hindistan'ın en büyük e- ticaret platformu Flipkart, Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayarı gözler önüne serdi. Modelin adı Nokia PureBook X14.

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    Cihaz Full HD çözünürlükte 14 inçlik ekrana sahip. Gücünü ise 10. nesil Intel Core i5 işlemcisinde alıyor. Şirket ilk dizüstü bilgisayarında 8 GB RAM ve 512 GB kapasiteli NVMe SSD depolama birimine yer vermiş.

    Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Nokia PureBook X14, Dolby Vision ve Dolby Atmos ses desteği sunuyor. Ayrıca sadece 1.1 kg ağırlığında. Görüntüler ekranın etrafında çok ince çerçeveler olduğunu ve büyük bir dokunmatik yüzeyle geleceğini gösteriyor.

    Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Dizüstü bilgisayar Hindistan'da yaklaşık 1.220 dolar fiyatla satılacak. Nokia PureBook X14'ün uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/nokia-purebook-x14-laptop-india-launch-coming-soon-specifications-flipkart-teaser-2337716 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar seneler önce çıktı zaten Nokia Booklet ismi. Keşke sektöre hakim kişiler çalışsa şu sektörde...
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyat nedir? M1 işlemcili Macbook alırım o fiyata...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hopeyoung
    Windows mu çalıştırsın sdfgdffhj
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dark Territory (E. K.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia bu saatten araba falan yapsa bile kendini kurtaramaz
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    azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerek yok.
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    sacrificeson (Murat Özbayraktar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşek normal adoptör yerine usb-c de den şarj olsaymış. Fiyatıda tartışılır tabi
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    paco_ct (cenk tez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    power ve hdmi girişlerini sağ tarafa koymuşlar zaten orda en büyük hata yapılmış 😊
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia dev gibi bir markaydı onu bitiren Windows telefonlar oldu. Keşke hiç bulaşmasa idi, büyük oynadı büyük kaybetti. Hala bir gideri var telefonun ama çok daha iyi markalar var artık piyasada, zor artık markasını geri kazanmak.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlki buysa bu ne peki?

    https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Nokia_Booklet_3G
    Yanıtla +4
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    lazloo (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    N Series bekliyoruz artık Nokia bey.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefondan ümidi kestiler yeni yollar deniyorlar.
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    ozanbey86 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz kendimize kızıyoruzda markamız yok diye kardeşim bunlar koskoca markayı ne hale getirdiler yaw artık nokia deyince aklıma çer çöptür. algısı oluşmuş vaziyette çağı yakalayamadılar bir türlü 10 sene beriden geliyorlar bu acaba çinliler ismini kullanıp mı satıyor acaba arka tarafta başkalarımı var yoksa kendi icraatlerimi ?
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    quxall (ens ars) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amd sistem ile f/p olarak gelseydi şansı olurdu lakin bu şekilde işi zor. Bir de o kasa çok kötü duruyor, monster ın kullandığı clevo kasaları bile daha estetik bundan.
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    5813 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nokia, PureBook X14 ve
    3 etiket daha dizüstü bilgisayar laptop Mobil Teknolojiler
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