Nokia N86; Firma megapiksel yarışına kaldığı yerden devam ediyor

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Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu endüstrisinde de etkisini gösteren megapiksel yarışı, hız kesmeksizin devam ediyor. 2008 yılında Sony Ericsson, LG Mobile ve Samsung cep telefonlarındaki 5 megapiksel barajını sırasıyla C950, Renoir ve INNOV8 modelleriyle ard arda aşmışlardı. Buna karşılık yıllardır birincilik tahtında oturan Nokia, beklenmedik şekilde sessizliğini korumuş ve gelişmeleri izlemeyi yeğlemişti ta ki Mobil Dünya Kongresi'ne kadar. Nokia, dün etkinlik kapsamında 8 megapiksel kameralı ilk cep telefonunu lanse etti.

Dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen N86, N serisi mensubu kardeşleri gibi Symbian OS alt yapısını kullanıyor. N86, HSDPA üzerinden 3.6 Mbps hıza kadar internet bağlantısına olanak tanıyor ancak ne yazık ki HSDPA alt yapısı henüz ülkemizde bulunmuyor. Fakat, telefondaki EDGE desteği bu eksikliği bir ölçü de olsa kapatmakta. 103.4 x 51.4 x 16.5 mm ebatlarında ve 149 gram ağırlığındaki telefon, çift kızaklı tasarıma sahip. Hemen üstteki resimden de görülebileceği gibi kızağın diğer yüzünde dört adet medya tuşu yer almakta.

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N97 ve N85 modellerinin tasarım çizgilerini taşıdığını düşündüğümüz telefonda 2.6 inç (~6.6 cm), 240x320 piksel ekrana yer verilmiş. Telefonun OLED teknolojisiyle üretilen ekranı 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. OLED (Organic Light Emitting Diode) teknolojisi, TFT ekranlara göre daha az enerji harcamasıyla ve daha başarılı renk sunmasıyla ön plana çıkıyor. Diğer üreticilerin girişimlerini göz önünde bulundurursak OLED'in yaygınlık konusunda gitgide TFT'nin önüne geçeceğini söylersek yanlış olmaz.

Nokia N86'da 8 GB kapasiteli dahili bellek mevcut. Telefonun kapasitesinin pek çok kullanıcı için yeterli olacağını düşünüyoruz. Ancak yetersiz kaldığı takdirde microSD kartlarla kapasiteyi arttırabilme olanağımız var. Böylece yüzlerce şarkıyı ve onlarca filmi telefonunuzda taşıyabilirsiniz.

Telefonun en dikkat çekici özelliği kuşkusuz kamerası. 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, lens uzmanı Carl Zeiss'ın desteğini arkasına almış. Telefon, ışık durumuna göre diyaframı f/2.4 ile f/4.8 arasında ayarlayabiliyor. Bu da iç mekan ve dış mekan çekimlerinde daha iyi performans anlamına geliyor. Otomatik odaklama özelliğine de sahip N86'da, led flaşın yer aldığını görüyoruz. Telefonda, xenon flaş desteğini görmek güzel olabilirdi. Zira dijital kameralarda kullanılan xenon flaşlar, led flaşlara oranla daha iyi performans sağlıyor. Ama Nokia, led flaşın önceki nesillere göre güçlü olacağını iddia ediyor. İncelemelerin ortaya çıkmasıyla beraber sonuçları göreceğiz. Telefonun tv çıkışı sayesinde yaptığımız çekimleri televizyonumuzda veya projektör cihazımızda görüntüleyebiliyoruz. Son olarak da telefonun kamerası 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor.

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Nokia N86, zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Telefonda WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bulunuyor. Ülkemizde WI-FI ağının gün geçtikçe yaygınlaştığını düşünürsek bu özelliğin artık olmazsa olmaz hale geldiğini ifade edebiliriz. N86'daki A2DP profili desteği sayesinde, telefonla kablolara mahkum olmaksızın stereo Bluetooth kulaklıkları kullanabiliyoruz. Dahili 3.5 mm jak girişi ile telefonla istediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilirsiniz.

Yeni telefonda, RDS destekli FM radyonun yanısıra FM vericisi de mevcut. Böylece belli bir alanda kendi radyo yayınınızı yapabiliyorsunuz. Ufak ama eğlenceli bir detay.

1200 mAh lityum iyon bataryaya sahip N86'nın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2009'un 2. çeyreğine doğru 375 Euro civarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2

Boyut ve ağırlık: 103.4 x 51.4 x 16.5 mm / 149 gram

Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk OLED

Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği

Kamera: 8.0 Megapiksel, Carl Zeiss lens (f/2.4-4.8), otomatik odaklama, led flaş

Video kaydı: 640x480@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

FM transmitter: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var

TV çıkışı: Var

Batarya: 1200 mAh lityum iyon (312 saate kadar bekleme; 6.3 saate kadar konuşma süresi)