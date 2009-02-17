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Nokia N86; Firma megapiksel yarışına kaldığı yerden devam ediyor

Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde 8 MP kameralı N86 modelini duyurdu. Şimdi hep beraber telefonun özelliklerine kısaca göz atalım.
10 yıl
11b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia N86; Firma megapiksel yarışına kaldığı yerden devam ediyor
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Dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonu endüstrisinde de etkisini gösteren megapiksel yarışı, hız kesmeksizin devam ediyor. 2008 yılında Sony Ericsson, LG Mobile ve Samsung cep telefonlarındaki 5 megapiksel barajını sırasıyla C950, Renoir ve INNOV8 modelleriyle ard arda aşmışlardı. Buna karşılık yıllardır birincilik tahtında oturan Nokia, beklenmedik şekilde sessizliğini korumuş ve gelişmeleri izlemeyi yeğlemişti ta ki Mobil Dünya Kongresi'ne kadar. Nokia, dün etkinlik kapsamında 8 megapiksel kameralı ilk cep telefonunu lanse etti.

Dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen N86, N serisi mensubu kardeşleri gibi Symbian OS alt yapısını kullanıyor. N86, HSDPA üzerinden 3.6 Mbps hıza kadar internet bağlantısına olanak tanıyor ancak ne yazık ki HSDPA alt yapısı henüz ülkemizde bulunmuyor. Fakat, telefondaki EDGE desteği bu eksikliği bir ölçü de olsa kapatmakta. 103.4 x 51.4 x 16.5 mm ebatlarında ve 149 gram ağırlığındaki telefon, çift kızaklı tasarıma sahip. Hemen üstteki resimden de görülebileceği gibi kızağın diğer yüzünde dört adet medya tuşu yer almakta.

Nokia N86; Firma megapiksel yarışına kaldığı yerden devam ediyor
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N97 ve N85 modellerinin tasarım çizgilerini taşıdığını düşündüğümüz telefonda 2.6 inç (~6.6 cm), 240x320 piksel ekrana yer verilmiş. Telefonun OLED teknolojisiyle üretilen ekranı 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. OLED (Organic Light Emitting Diode) teknolojisi, TFT ekranlara göre daha az enerji harcamasıyla ve daha başarılı renk sunmasıyla ön plana çıkıyor. Diğer üreticilerin girişimlerini göz önünde bulundurursak OLED'in yaygınlık konusunda gitgide TFT'nin önüne geçeceğini söylersek yanlış olmaz.

Nokia N86'da 8 GB kapasiteli dahili bellek mevcut. Telefonun kapasitesinin pek çok kullanıcı için yeterli olacağını düşünüyoruz. Ancak yetersiz kaldığı takdirde microSD kartlarla kapasiteyi arttırabilme olanağımız var. Böylece yüzlerce şarkıyı ve onlarca filmi telefonunuzda taşıyabilirsiniz.

Telefonun en dikkat çekici özelliği kuşkusuz kamerası. 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, lens uzmanı Carl Zeiss'ın desteğini arkasına almış. Telefon, ışık durumuna göre diyaframı f/2.4 ile f/4.8 arasında ayarlayabiliyor. Bu da iç mekan ve dış mekan çekimlerinde daha iyi performans anlamına geliyor. Otomatik odaklama özelliğine de sahip N86'da, led flaşın yer aldığını görüyoruz. Telefonda, xenon flaş desteğini görmek güzel olabilirdi. Zira dijital kameralarda kullanılan xenon flaşlar, led flaşlara oranla daha iyi performans sağlıyor. Ama Nokia, led flaşın önceki nesillere göre güçlü olacağını iddia ediyor. İncelemelerin ortaya çıkmasıyla beraber sonuçları göreceğiz. Telefonun tv çıkışı sayesinde yaptığımız çekimleri televizyonumuzda veya projektör cihazımızda görüntüleyebiliyoruz. Son olarak da telefonun kamerası 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Nokia N86; Firma megapiksel yarışına kaldığı yerden devam ediyor
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Nokia N86, zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Telefonda WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bulunuyor. Ülkemizde WI-FI ağının gün geçtikçe yaygınlaştığını düşünürsek bu özelliğin artık olmazsa olmaz hale geldiğini ifade edebiliriz. N86'daki A2DP profili desteği sayesinde, telefonla kablolara mahkum olmaksızın stereo Bluetooth kulaklıkları kullanabiliyoruz. Dahili 3.5 mm jak girişi ile telefonla istediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilirsiniz.

Yeni telefonda, RDS destekli FM radyonun yanısıra FM vericisi de mevcut. Böylece belli bir alanda kendi radyo yayınınızı yapabiliyorsunuz. Ufak ama eğlenceli bir detay.

1200 mAh lityum iyon bataryaya sahip N86'nın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2009'un 2. çeyreğine doğru 375 Euro civarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2
Boyut ve ağırlık: 103.4 x 51.4 x 16.5 mm / 149 gram
Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk OLED
Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD (TransFlash) desteği
Kamera: 8.0 Megapiksel, Carl Zeiss lens (f/2.4-4.8), otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
FM transmitter: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1200 mAh lityum iyon (312 saate kadar bekleme; 6.3 saate kadar konuşma süresi)


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SS Karaçay 10 yıl
başarılı buldum ilk izlenim olarak
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rapira_ 10 yıl
bırakın yahu su nokia yı övemeyi aynı telefonları kopyala yapıstır yapıp uretiyor... ayrıca nokia her ihtiyacımı yerine getirdi diyen arkadasa da sunu diyeyim digerlerinin 1 liraya sattıgı telefon yerine 3 liraya satan nokiayı alırsan tabiki sonra da her ihtiyacımı gördü diyeceksin...o 3 lirayı ver bir bakalım samsunga sonyericssona gör ihtiyac nasıl giderilirmiş...
idou cıkartıyor adamlar ..omnia hd cıkarıyor digerleri nokia aynı kopyala yapıstıra devam ediyor niye...
bakınız : yukardaki fanatikler... nasılsa alacaklar gerek yok degiştirmeye...
ha sunu da ekleyeyimn nokia kullanıyorum ama hayranı filan degilim sonyericssonda nokiadan iyi samsungta bugune kadar kullanıpta kötü dediğim tek firma motorolla ama o da düzelmiştir belki şimdi....
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Okitov 10 yıl
güzel telefon fiyatı her zamanki gibi gene üst düzey bakalım düşerse fiyatı anca öyle alabiliriz
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ugacomtr 10 yıl
OLED varsa olay bitmiştir... çok güzel hareket bunlar. kamerasına gelince 12mplik sonyi görünce bunlar fasafiso gelio. :)
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bynedim 10 yıl
Xenon flaş ve daha kalın bir ürünü tercih ederdim, yine de başarılı olacağa benziyor kamerası ile..
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Vuze 10 yıl
Bence harika bişeye benziyor
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StreamRolleR 10 yıl
gene iş görmez allahım allah aşkına megapiksel üzerine odaklanmayın tamam anladık 8.0 mp olsun ama lens büyük olsun öbjectif büyük olsun 6.0 mp olsun allah allah o görüntü kalitesi süper olur buna göre samsung gibi 8 mp kamera öbjektif topluiğnje başı hihih
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_Maxy_ 10 yıl
Bu Nokia adam olmaz. Kamera ağırlıklı bir telefon yapıyorsan işi yarım bırakmayacaksın zaten 8mp olması birşey ifade etmiyor bari xenon flaş koy fotoğraf konusu açıldığında adı geçsin.
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drkayzer 10 yıl
acaba bunlarda optik zoom ne zaman olacak?
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GeceBekcisi 10 yıl
Orjinalden alıntı: drkayzer

acaba bunlarda optik zoom ne zaman olacak?


Tüketiciler olarak cihazların ince olmasını istemeyi bıraktığımızda, çünkü optik zoom büyük bir yere ihtiyaç duyuyor.

Bu modele Xenon flaş konulmamasının temel sebeplerinden biri de bu, bir Nokia yetkilisinin söylediğine göre Xenon flaş olsaydı kalınlık 4 mm artacaktı.
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GeceBekcisi 10 yıl
Diğer başlıkta yazdıklarımı buraya kopyalayayım
Nokia (yalnızca megapiksel konusunda değil) genelde her hangi bir teknolojiyi cihazlarına entegre etmeye karar verdiği zaman, gerisini de getiriyor.

Örneğin Pop-port yerine USB kullandıkları günden bu yana (yanılmıyorsam) Pop-port'a sahip bir cihaz çıkmadı. Keza aynı şekilde 2.5/3.5 mm ses çıkışı da aynı şekilde. En azından stabil bir gidişatları var, arada saçma saçma tonlarca ara ve/veya deneysel ürünler çıkartsalar bile.

Bundan sonra Nokia'ya ait 8 megapiksellik kameraya sahip cihazlar artabilir de, bu cihaz uzun süre 8 megapiksellik kameraya sahip cihazların mevcut tek örneği de olabilir; ama şurası kesin ki MWC'de açıklanan cihazlara baktığımda Nokia'nın amacını bir Nokia yetkilisinin ağzından çıkan şu sözler doğruluyor:

Yüksek megapikselli kameraya sahip cihazlar şu an ilk önceliğimiz değil çünkü mevcut çözünürlüğün "anı yakalamak" amacına yettiğini düşünüyoruz. Bir cep telefonunda yüksek çözünürlüklü sensör, fiziksel boyutların kısıtlı olmasından dolayı çekilen fotoğrafı şu an itibarı ile yalnızca daha fazla noise'li yapar. Samsung ve LG yüksek çözünürlük değerleri ile deney yapabilecek markalar, ancak Nokia artık daha çok konum tabanlı hizmetler ve mobil veri/web/mail vs tabanlı olaylara öncelik verecek. Müziğe ise XpressMusic serisinde yüksek öncelik verilecek

Bence de cep telefonlarında yeteri kadar fotoğraf (daha doğrusu yüksek çözünürlük) hadisesine önem verildi, N82 ayarında fotoğraf çekebilen cihazlar üretildikten sonra diğer konulara eğilinmesi şart artık, ki Ovi Store bu konuda atılmış ciddi ve güzel bir adım.
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Al PaC 10 yıl
Cihazın işlemci hızı diğer 600mhz liklere nazaran 434mhz te tutulmuş.
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