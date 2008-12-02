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Nokia N97; Dokunmatik ekranlı telefonlar yaygınlaşıyor

10 yıl
25,2b
1
43
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia N97; Dokunmatik ekranlı telefonlar yaygınlaşıyor
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Bir kaç yıl öncesine kadar yalnızca iletişim amacıyla kullanabildiğimiz cep telefonları son sürat gelişmeye, yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Cep telefonu sektörünün lideri konumundaki Nokia, uzun süreli bekleyişin ardından bugün düzenlenen etkinlik kapsamında N serisinin amiral gemisini lanse etti.

QWERTY klavye mekanizmasıyla Sony Ericsson'un Xperia modelini andıran N97, dört band GSM ve üç band HSDPA şebekesini destekliyor. HSDPA desteği, wi-fi'nin kapsama alanı dışındaki bölgelerde internet bağlantısı açısından kullanıcılara önemli üstünlük sağmakta. Ancak bu hizmetten faydalanabilmek için GSM operatörünün destek vermesi gerektiğini belirtelim. Yaklaşık 117.2 x 55.3 x 18.3 mm ebatlarında ve 150 gram ağırlığındaki telefonda 3.5 inç, 640x360 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. Ekran, telefonun neredeyse tamamını kaplarken ekranın çözünürlüğü özellikle filmler için ideal görünüyor. Dokunmatik ekranın el yazısını da algılayabildiğini ekleyelim. Finlandiyalı üretici, çoğu cep telefonunda olduğu gibi N97'de de oryantasyon sensörünü unutmamış. Bu sensör sayesinde telefonu yatay konuma getirdiğimizde ekran görüntüsü de yatay oluyor; telefonu dikey olarak tuttuğumuzda ise görüntü eski haline dönüyor. Ufak ama güzel bir detay.

Nokia N97; Dokunmatik ekranlı telefonlar yaygınlaşıyor
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Nokia N97'de işletim sistemi olarak Symbian'nın v9.4 sürümü kullanılmış. Firma, bu işletim sistemini daha önce 5800 XpressMusic'de kullanmıştı. Depolama konusunda değinecek olursak Nokia, telefonda 32 GB kapasiteli dahili belleğe yer vererek bir ilki gerçekleştirmiş ve dahili belleği microSD kartlarla 48 GB'a kadar yükseltebilme olanağı sunmuş. Böylece telefona saatlerce uzunlukta müzik ve video yükleyebilir; önemli verilerimizi güvenle yanımızda taşıyabiliriz. Telefonun mp3, wav, wma, e-aac+, mpeg4, wmv ve 3gp gibi dosya formatlarını da desteklemesi telefonu donanımlı bir multimedya cihazı yapıyor. Dosya desteğininin üçüncü parti Symbian yazılımlarıyla arttırılabileceğini hatırlatalım.

Günümüzde kullanıcıların en önem verdiği özelliklerden birisi kuşkusuz kamera donanımı. Büyük rekabet içerisindeki üreticiler sürekli farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Samsung, Sony Ericsson ve LG, 8 MP kameralı telefonlarını yakın zaman diliminde duyurmuştu. Fakat Nokia bu konuda derin sessizlik içindeydi. Anlaşılan firma sessizliğini bir süre daha devam ettirecek gibi. N97'de 5 MP çözünürlüğe sahip kamera bulunuyor ve kamera gücünü Carl Zeiss optiklerinden alıyor. Loş mekanlarda çekim için çift led flaşa gerek görülmüş. Daha iyi performans için dijital kameralarda kullanılan xenon flaş düşünülebilirdi. Özetle Nokia'nın kamera konusundaki gelecek atılımını merakla beklemekteyiz. Video kaydı ise önceki modellerdeki gibi 640x480 piksel, MPEG4 formatında ve saniyede 30 kare. Yaptığımız çekimleri tv çıkışı aracılığıyla televizyondan veya projektör cihazından izleyebiliyoruz.

Nokia N97; Dokunmatik ekranlı telefonlar yaygınlaşıyor
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Telefonda, b ve g parametrelerini destekleyen wi-fi ve Bluetooth gibi zengin bağlantı seçenekleri mevcut. Telefonun A2DP profili desteği sayesinde de telefonla stereo bluetooth kulaklıkları kullanabiliyoruz. Böylece Bluetooth'un kapsama alanı içinde özgürce müzik dinleyebiliriz. Nokia, N97'de de global yer bulma sistemine yer vererek bu özelliği artık standart hale getirmeye başladı. GPS alıcısına Nokia Maps 2.0 yazılımı eşlik ediyor. Bunların dışında telefondaki dijital pusula, 3.5 mm jak girişi, stereo hoparlör gibi özellikler dikkatleri üzerine çekiyor. Dahili jak girişi sayesinde istediğimiz kulaklığı rahatça kullanabiliyoruz.

1500 mAh kapasiteli bataryasıyla 430 saate kadar bekleme; 6 saat 40 dakikaya kadar konuşma süresi sunan telefonun 2009'un 2. çeyreğinde, vergi hariç 550 Euro civarında piyasaya sürüleceği öngörülüyor.


http://www.gsmarena.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
bnm apotum var babam dada en 97 varikiside çok kullanıllışlı
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demiral 10 yıl
arkadaşlar 5800 xprees music mavi bilgisayar istanbul yolu mağzası ankara gsm reyonunda şuanda 2 tane bulunuyor bilgi almak için 0544 374 14 18 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. nakit veya tek çekimde : 859.00 ytl dir normal fiyatı şuanda 859+kdv dir.
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arda89 10 yıl
images google a n97 yazdığımızda bu model çıkıyor bu modelin gerçek ismi nedir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yasins34 10 yıl
SONY ERİCSSON XPERİA X1 BU TELEFONUN ÇIKMASINI BEKLİYORUM HAYALLERİMDEKİ TELEFON GEL ARTIK BENİM OLLLLL...İNŞALLAH (AMİN)
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Ermeydan 10 yıl

Orjinalden alıntı: yasins34

SONY ERİCSSON XPERİA X1 BU TELEFONUN ÇIKMASINI BEKLİYORUM HAYALLERİMDEKİ TELEFON GEL ARTIK BENİM OLLLLL...İNŞALLAH (AMİN)



Bu NOkia N97 yaw. Xperia değil. Tabiki dogal bu iki cihazı karıştırman. Çünkü açıldıgında Xperia ya benziyor. Xperia nın kızak mekanizmasından birazcıkda olsa çalıntı yapmışlar ondan karıştırmışsındır.
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c4timer 10 yıl
daha önce hiç iPhone kullandın mı? Ya da iPhone kullanan bir tanıdığın var mı? Hedef kitlesi bence çok farklı bu 2 telefonun, doğru olan bence karşılaştırılmamasıdır.
Orjinalden alıntı: alpp89


Orjinalden alıntı: Father Torque

18 gün bekleme süresi hiç fena değil. Hem dokunmatik ekran hem de klavye oldukça avantajlı, iPhone'a ilk kez ciddi bir rakip geldiğini görüyorum. Fiyatı da 1500 ytl'nin altında olursa iPhone'u tahtından indirebilir.


ıphone telefonmuki ya 500 liraya versen almam bide tahtından eder demisisn kusura bakma ama komik.
ıphone ciddi bir telefonda değil gözünde çok büyütmüssün
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F3dai 10 yıl
iphone zengin oyuncağından başka hiç birşey değil ama sony ericsson Xperia 1 ve nokia n 97 fena kapşacak aslında işletim sistemleri kapışacak microsoft mobile 7.0 mi Symbian'nın v9.4 sürümümü benim bunlar hakkında pek bi bilgim yok ama kurban bayramından sonra ominam geliyor bi terslik olmazsa ençok satan pda o en çok kıyaslanan o innov8 le kıyaslanmış iphone3g htc hepsiyle o kıyaslanmış yorumları okudugumda millet memnun 2000ytl + türkiyede kdv bu telefona veremem kdv dahil 1000 ytl her yönüyle iyi yanlışmıyım
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natcenk 10 yıl
arkadaşlar dokunmatik istiyorsanız şahsen ben kullanmıyorum ama kullanan çok tanıdığım var. anycool veya benzeri kaçak telefonlar öneririm. en iyisi 250 lira felan. hemde söyledikleri gibi hiçde bozuk çıkmıyor. 1,5 metreden düştü telefon gıkı çıkmadı. böyle telfonlara anycool gibi marklardan 10 kat felan fazla para verip almayın. aynı kaliteye ucuz fiyatı alın. yani f/p :D
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X@ndeR 10 yıl
hep apple'ın başının altından çıktı bunlar
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karantina61 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

arkadaşlar dokunmatik istiyorsanız şahsen ben kullanmıyorum ama kullanan çok tanıdığım var. anycool veya benzeri kaçak telefonlar öneririm. en iyisi 250 lira felan. hemde söyledikleri gibi hiçde bozuk çıkmıyor. 1,5 metreden düştü telefon gıkı çıkmadı. böyle telfonlara anycool gibi marklardan 10 kat felan fazla para verip almayın. aynı kaliteye ucuz fiyatı alın. yani f/p :D



sar değerini versene çakma çin mallarının...
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djnone 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

arkadaşlar dokunmatik istiyorsanız şahsen ben kullanmıyorum ama kullanan çok tanıdığım var. anycool veya benzeri kaçak telefonlar öneririm. en iyisi 250 lira felan. hemde söyledikleri gibi hiçde bozuk çıkmıyor. 1,5 metreden düştü telefon gıkı çıkmadı. böyle telfonlara anycool gibi marklardan 10 kat felan fazla para verip almayın. aynı kaliteye ucuz fiyatı alın. yani f/p :D


ya boş boş konusma kullanmadın yorum yapıyosun.. evet bozulmayabılırler ama tamamen fason hepsi.. tam disko telefonu tus takımı sarı yesıl mavı yanıp sonuyo sar degerı ıse tam kanserlik.. ayrıca alayında wıfi yok kamera mp lerinin hiç biri gercek degıl ekranları cabuk bozuluyo daha sayıyıyımmı ??
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DraGonS 10 yıl
samsung i900 omnia kullanıyorum iphone a bin basar şerefsizim. Nokia da çıkarsın bakalım onunki nasıl.
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mert!! 10 yıl
dokunmatik ekranlı telefona neden qwerty klavye koyarlar anlamadım
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XivA 10 yıl
yaa bu telefonlar gittikçe büyüyor. birazdaha zaman geçnce telefon yerine minibook kullancaz galiba :D
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..Knight.. 10 yıl
Bu bir anasayfa haberidir, karışıklık olmasın.
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Father Torque 10 yıl
18 gün bekleme süresi hiç fena değil. Hem dokunmatik ekran hem de klavye oldukça avantajlı, iPhone'a ilk kez ciddi bir rakip geldiğini görüyorum. Fiyatı da 1500 ytl'nin altında olursa iPhone'u tahtından indirebilir.
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kehanet.. 10 yıl
konu mevcut degılmı ?
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