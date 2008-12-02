Nokia N97; Dokunmatik ekranlı telefonlar yaygınlaşıyor

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Bir kaç yıl öncesine kadar yalnızca iletişim amacıyla kullanabildiğimiz cep telefonları son sürat gelişmeye, yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Cep telefonu sektörünün lideri konumundaki Nokia, uzun süreli bekleyişin ardından bugün düzenlenen etkinlik kapsamında N serisinin amiral gemisini lanse etti.

QWERTY klavye mekanizmasıyla Sony Ericsson'un Xperia modelini andıran N97, dört band GSM ve üç band HSDPA şebekesini destekliyor. HSDPA desteği, wi-fi'nin kapsama alanı dışındaki bölgelerde internet bağlantısı açısından kullanıcılara önemli üstünlük sağmakta. Ancak bu hizmetten faydalanabilmek için GSM operatörünün destek vermesi gerektiğini belirtelim. Yaklaşık 117.2 x 55.3 x 18.3 mm ebatlarında ve 150 gram ağırlığındaki telefonda 3.5 inç, 640x360 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. Ekran, telefonun neredeyse tamamını kaplarken ekranın çözünürlüğü özellikle filmler için ideal görünüyor. Dokunmatik ekranın el yazısını da algılayabildiğini ekleyelim. Finlandiyalı üretici, çoğu cep telefonunda olduğu gibi N97'de de oryantasyon sensörünü unutmamış. Bu sensör sayesinde telefonu yatay konuma getirdiğimizde ekran görüntüsü de yatay oluyor; telefonu dikey olarak tuttuğumuzda ise görüntü eski haline dönüyor. Ufak ama güzel bir detay.

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Nokia N97'de işletim sistemi olarak Symbian'nın v9.4 sürümü kullanılmış. Firma, bu işletim sistemini daha önce 5800 XpressMusic'de kullanmıştı. Depolama konusunda değinecek olursak Nokia, telefonda 32 GB kapasiteli dahili belleğe yer vererek bir ilki gerçekleştirmiş ve dahili belleği microSD kartlarla 48 GB'a kadar yükseltebilme olanağı sunmuş. Böylece telefona saatlerce uzunlukta müzik ve video yükleyebilir; önemli verilerimizi güvenle yanımızda taşıyabiliriz. Telefonun mp3, wav, wma, e-aac+, mpeg4, wmv ve 3gp gibi dosya formatlarını da desteklemesi telefonu donanımlı bir multimedya cihazı yapıyor. Dosya desteğininin üçüncü parti Symbian yazılımlarıyla arttırılabileceğini hatırlatalım.

Günümüzde kullanıcıların en önem verdiği özelliklerden birisi kuşkusuz kamera donanımı. Büyük rekabet içerisindeki üreticiler sürekli farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Samsung, Sony Ericsson ve LG, 8 MP kameralı telefonlarını yakın zaman diliminde duyurmuştu. Fakat Nokia bu konuda derin sessizlik içindeydi. Anlaşılan firma sessizliğini bir süre daha devam ettirecek gibi. N97'de 5 MP çözünürlüğe sahip kamera bulunuyor ve kamera gücünü Carl Zeiss optiklerinden alıyor. Loş mekanlarda çekim için çift led flaşa gerek görülmüş. Daha iyi performans için dijital kameralarda kullanılan xenon flaş düşünülebilirdi. Özetle Nokia'nın kamera konusundaki gelecek atılımını merakla beklemekteyiz. Video kaydı ise önceki modellerdeki gibi 640x480 piksel, MPEG4 formatında ve saniyede 30 kare. Yaptığımız çekimleri tv çıkışı aracılığıyla televizyondan veya projektör cihazından izleyebiliyoruz.

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Telefonda, b ve g parametrelerini destekleyen wi-fi ve Bluetooth gibi zengin bağlantı seçenekleri mevcut. Telefonun A2DP profili desteği sayesinde de telefonla stereo bluetooth kulaklıkları kullanabiliyoruz. Böylece Bluetooth'un kapsama alanı içinde özgürce müzik dinleyebiliriz. Nokia, N97'de de global yer bulma sistemine yer vererek bu özelliği artık standart hale getirmeye başladı. GPS alıcısına Nokia Maps 2.0 yazılımı eşlik ediyor. Bunların dışında telefondaki dijital pusula, 3.5 mm jak girişi, stereo hoparlör gibi özellikler dikkatleri üzerine çekiyor. Dahili jak girişi sayesinde istediğimiz kulaklığı rahatça kullanabiliyoruz.

1500 mAh kapasiteli bataryasıyla 430 saate kadar bekleme; 6 saat 40 dakikaya kadar konuşma süresi sunan telefonun 2009'un 2. çeyreğinde, vergi hariç 550 Euro civarında piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

http://www.gsmarena.com