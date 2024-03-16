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    Anlık Bildirim

    Nokia’nın yeni kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

    HMD Global, Nokia lisansı altında yeni mobil teknoloji ürünleri üretmeye devam ediyor. Görünüşe göre firma Nokia markası altında yayınlanacak yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor.
    Nokia Power Earbuds Lite Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlarından en büyük telefon üreticilerinden olan Nokia, son yıllarda HMD Global altında varlığına devam ediyor. HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, kulaklık ve akıllı televizyon satışa sundu. Bu ürünler özellikle batı dünyasında yeteri kadar ilgi görmese de HMD, Nokia markasını büyütmeye devam edecek gibi görünüyor.

    Yeni Nokia kulaklığı yolda

    HMD’nin yeni kablosuz kulaklığı, Bluetooth SIG sitesinin veri tabanında gözüktü. Siteden gelen verilere göre bu kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyecek ve böylece başarılı bir oyun performansı sunacak. Aynı verilere göre firmanın yeni kulaklığı Shenzhen Bluetrum Technology firması tarafından üretiliyor. Görünüşe göre HMD, Nokia markalı aksesuarlar için RichGo dışındaki firmalar ile çalışmaya başlamış.

    Nokia veya Bluetrum, cihaz hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak Bluetrum’un web sitesinde, Nokia markası altında satışa sunulması beklenen bir kulaklık bulunuyor. Siteden gelen verilere göre Nokia’nın yeni kulaklığının teknik özellikleri şu şekilde sıralanacak:

    • •    Bluetooth 5.4 + BR + EDR + BLE sertifikaları
      •    Maksimum TX çıkış gücü: +10.5 dBm
      •    RX hassasiyeti: -94.5 dBm @2M EDR
      •    Diferansiyel modu ve VCMBUF modunu destekleyen, 104dB SNR’ye sahip yüksek performanslı stereo DAC
      •    102dB SNR'ye sahip üç kanallı yüksek performanslı ADC
      •    Üç kanallı MIC amplifikatör girişi

    Bakalım HMD, Nokia markası ürünler geliştirmek için anlaştığı Bluetrum’dan memnun kalacak mı? Bahsi geçen kablosuz kulaklığın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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