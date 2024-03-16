Nokia’nın yeni kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

Yeni Nokia kulaklığı yolda
HMD’nin yeni kablosuz kulaklığı, Bluetooth SIG sitesinin veri tabanında gözüktü. Siteden gelen verilere göre bu kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyecek ve böylece başarılı bir oyun performansı sunacak. Aynı verilere göre firmanın yeni kulaklığı Shenzhen Bluetrum Technology firması tarafından üretiliyor. Görünüşe göre HMD, Nokia markalı aksesuarlar için RichGo dışındaki firmalar ile çalışmaya başlamış.
Nokia veya Bluetrum, cihaz hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak Bluetrum’un web sitesinde, Nokia markası altında satışa sunulması beklenen bir kulaklık bulunuyor. Siteden gelen verilere göre Nokia’nın yeni kulaklığının teknik özellikleri şu şekilde sıralanacak:
- • Bluetooth 5.4 + BR + EDR + BLE sertifikaları
• Maksimum TX çıkış gücü: +10.5 dBm
• RX hassasiyeti: -94.5 dBm @2M EDR
• Diferansiyel modu ve VCMBUF modunu destekleyen, 104dB SNR’ye sahip yüksek performanslı stereo DAC
• 102dB SNR'ye sahip üç kanallı yüksek performanslı ADC
• Üç kanallı MIC amplifikatör girişi
Bakalım HMD, Nokia markası ürünler geliştirmek için anlaştığı Bluetrum’dan memnun kalacak mı? Bahsi geçen kablosuz kulaklığın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.