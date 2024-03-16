Nokia’nın yeni kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bir zamanlarından en büyük telefon üreticilerinden olan Nokia, son yıllarda HMD Global altında varlığına devam ediyor. HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, kulaklık ve akıllı televizyon satışa sundu. Bu ürünler özellikle batı dünyasında yeteri kadar ilgi görmese de HMD, Nokia markasını büyütmeye devam edecek gibi görünüyor.

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Yeni Nokia kulaklığı yolda

HMD’nin yeni kablosuz kulaklığı, Bluetooth SIG sitesinin veri tabanında gözüktü. Siteden gelen verilere göre bu kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyecek ve böylece başarılı bir oyun performansı sunacak. Aynı verilere göre firmanın yeni kulaklığı Shenzhen Bluetrum Technology firması tarafından üretiliyor. Görünüşe göre HMD, Nokia markalı aksesuarlar için RichGo dışındaki firmalar ile çalışmaya başlamış.

Nokia veya Bluetrum, cihaz hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak Bluetrum’un web sitesinde, Nokia markası altında satışa sunulması beklenen bir kulaklık bulunuyor. Siteden gelen verilere göre Nokia’nın yeni kulaklığının teknik özellikleri şu şekilde sıralanacak:

• Bluetooth 5.4 + BR + EDR + BLE sertifikaları

• Maksimum TX çıkış gücü: +10.5 dBm

• RX hassasiyeti: -94.5 dBm @2M EDR

• Diferansiyel modu ve VCMBUF modunu destekleyen, 104dB SNR’ye sahip yüksek performanslı stereo DAC

• 102dB SNR'ye sahip üç kanallı yüksek performanslı ADC

• Üç kanallı MIC amplifikatör girişi

Bakalım HMD, Nokia markası ürünler geliştirmek için anlaştığı Bluetrum’dan memnun kalacak mı? Bahsi geçen kablosuz kulaklığın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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