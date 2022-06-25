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    Nokia Style+ FCC'de listelendi: İşte beklenen teknik özellikler

    Çin Kalite Sertifikasyonundan (CQC) ve FCC'den gelen çeşitli sertifika sızıntılarına göre Nokia, Style+ isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. İşte detaylar:
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    Nokia Style+, daha önce China Quality Certification (CQC) ve WiFi Alliance veritabanında görülmüştü. Bu birkaç liste, telefonun bazı temel özelliklerini ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Bu listelere göreyse Nokia Style+, çift bantlı Wi-Fi desteği ile gelecek ve 20W hızlı şarjı destekleyecek.

    İşte Nokia Style Plus'ın beklenen boyutları ve özellikleri

    İlk olarak yukarıdaki görselde görünen sızıntıya göre telefon 166,1 mm boyunda ve 76,4 mm genişliğinde olacak. Ayrıca, telefonun arka yüzü yakın zamanda sızdırılan Nokia G400'ün veya Nokia G11'in tasarımını oldukça andırıyor.

    Nokia Style Plus, FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikleri
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    Yukarıdaki belgeye göre, telefonun arka kamera düzeni, 48MP ana kamera, 5MP ultra geniş açı ve 2MP derinlik sensöründen oluşmakta. Selfie kamerası ise 16MP olacak. Ayrıca telefonun ekranın LCD olması bekleniyor.

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