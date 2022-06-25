AirPods Pro 2'nin görüntüleri paylaşıldı: Önceki nesil ile benzer bir tasarıma sahip olacak

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İlk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen Apple'ın AirPods Pro isimli kulaklığı oldukça sevilmişti. Üçüncü yaşına girecek olan kulaklığın bir üst modeli olan AirPods Pro 2'nin ise bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. 52audio ise kulaklığın tasarımını gösteren resimler yayınladı.

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İşte yeni nesil AirPods Pro'nun muhtemel tasarımı

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Geçtiğimiz günlerde Konsept tasarımcı Ian Zelbo, ikinci nesil AirPods Pro’nun konsept tasarımını paylaşmıştı. Paylaşılan resimlere göre ise cihaz, önceki nesil ile neredeyse tıpa tıp aynı gözüküyordu. Bu sefer 52audio tarafından paylaşılan resimler ise yeni nesil kulaklığın önceki nesil ile oldukça benzer olacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

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İkinci nesil AirPods Pro, üçünü nesil AirPods’ta kullanılan cilt algılama sensörlerini kullanacak. Bulunduğu yüzeyin içerdiği su oranını ölçerek cilt olup olmadığını algılayan bu sensörler, önceki nesile göre daha gerçek bir kulak algılama deneyimi sunacak.

AirPods Pro’nun diğer bir yeniliği ise şarj kutusunda olacak. AirPods Pro 2’nin şarj kutusu, ufak bir hoparlör çıkışı barındırıyor. Yeni nesil şarj kutusu, kaybolması dahilinde ses çıkarabilecek ve Find My uygulaması ile daha rahat kullanım sunacak.

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Yeni nesil AirPods Pro'nun görüntüleri paylaşıldı