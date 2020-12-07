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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

    Nokia, IPX7 suya dayanıklılık sertifikasına sahip yeni kablosuz kulaklığını piyasaya sürdü. Üç farklı renk seçeneği olan Nokia BH-405, AAC kodek desteği sayesinde yüksek kalitede ses deneyimi sunuyor.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu
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    Nokia, yağmurda dolaşmayı sevenlere hitap edecek yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Nokia BH-405 olarak adlandırılan cihaz IPX7 standardında korumaya sahip. Yani 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.

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    Nokia BH-405'te Bluetooth 5.0 teknolojisi ve hızlı bağlantı özelliği var. Şarj kutusunun batarya kapasitesi 600 mAh. Bu da kulaklıklara 35 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Şarj işlemi USB Type-C bağlantı noktası üzerinden gerçekleşiyor.

    Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    Kulaklıklar 6 mm grafen sürücülere sahip. Bunun yanında AAC kodek bileşeni sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunduklarını belirtelim. Ayrıca gelen aramaları yanıtlamanıza ve müziği kontrol etmenize olanak sağlayan el hareketlerini de destekliyorlar.

    Karbon Siyahı, Kar Beyazı ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği olan Nokia BH-405 şu an sadece Çin'de 45 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak şirketin uluslararası pazara yönelik politikasıni göz önünde bulundurarak, yeni kablosuz kulaklığın yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/07/nokia-power-earbuds-lite-bh-405-china-launch-price-specs-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski 3310 ları eritip yeniden dökmüşler gibi.
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    Heretic Soul 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben de böyle görünüyor içerik.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mevzuderin (Mustafa mert) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ExpressMusic geri döndüü 🙂
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia 7.1 ve 7 plus kullanıyorum bir çok insanın haberi yok Nokia nin android tabanına geçtiğinden ve şunu söylemek yanlış olmaz sanırım sağlam geliyorlar ...
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Efsane efsanedir efsane ölmez
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    Kurogane. 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buraya da gelir mi acaba ya gerçekten harika olmuş çünkü.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaw tüm kulaklıklar bir birine benzemeye başladı artık.
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    Oyashigen (Hasan Yasin BULUŞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia mi kaldi bilader adamlar bayrağı çekti
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    Kurogane. 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Oyashigen
    Yaşıyor tabi yılların devi bir çırpıda biter mi sanıyorsun?
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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Oyashigen
    adamlar hala yeni telefonlar tanıtıyor ?? bilip bilmeden yazmayın arkadaşım
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    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oldukça güzel görünüyor. AAC destekli olması iyiymiş. Burada olsa hemen alırdım.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben grisini beğendim
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2856 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Nokia BH-405, kablosuz kulaklık ve Mobil Teknolojiler
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