Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

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Nokia, yağmurda dolaşmayı sevenlere hitap edecek yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Nokia BH-405 olarak adlandırılan cihaz IPX7 standardında korumaya sahip. Yani 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.

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Nokia BH-405'te Bluetooth 5.0 teknolojisi ve hızlı bağlantı özelliği var. Şarj kutusunun batarya kapasitesi 600 mAh. Bu da kulaklıklara 35 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Şarj işlemi USB Type-C bağlantı noktası üzerinden gerçekleşiyor.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Kulaklıklar 6 mm grafen sürücülere sahip. Bunun yanında AAC kodek bileşeni sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunduklarını belirtelim. Ayrıca gelen aramaları yanıtlamanıza ve müziği kontrol etmenize olanak sağlayan el hareketlerini de destekliyorlar.

Karbon Siyahı, Kar Beyazı ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği olan Nokia BH-405 şu an sadece Çin'de 45 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak şirketin uluslararası pazara yönelik politikasıni göz önünde bulundurarak, yeni kablosuz kulaklığın yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2020/12/07/nokia-power-earbuds-lite-bh-405-china-launch-price-specs-features/

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