Realme'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Realme Narzo 50i Prime bu ay tanıtılacak. Bugün gelen sızıntılar Realme Narzo 50i Prime'ın görsellerini, fiyatını, lansman tarihini ve batarya özelliklerini ortaya koyuyor. İşte Realme Narzo 50i Prime'ın detayları.

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Realme Narzo 50i Prime 22 Haziran'da geliyor

Realme çok uygun fiyatlı bir modelle pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Realme Narzo 50i'nin Prime versiyonu olan Realme Narzo 50i Prime bugün gelen bilgilere göre 22 Haziran'da tanıtılacak. Bu etkinlikte 100 Dolar fiyat etiketi ile çok ilgi görmesi beklenilen cihaz, fiyatının hakkını verecek tasarıma ve özelliklere sahip.

Görsellere göre arka tarafında tek bir kamera taşıyan Realme Narzo 50i Prime, iPhone 12 tarzı düz kenarlı bir tasarıma sahip. Ön tarafında damla çentikli tasarım taşıyan cihaz, batarya tarafında 5000mAh'lik bir pili içerisinde barındırıyor. Son olarak yeşil ve siyah renk seçenekleri ile geleceğini bildiğimiz Realme Narzo 50i Prime'ın giriş seviyesinde en çok tercih edilen modellerden birisi olması bekleniliyor.

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100 dolara satılacak Realme Narzo 50i Prime geliyor