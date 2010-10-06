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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın MeeGo'dan sorumlu ismi Ari Jaaksi, görevinden istifa etti

8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda tepe yöneticiliği koltuğuna Microsoft'tan Stephen Elop'un oturduğu Nokia'da üst yönetim kadrosundan bir değişikliğe daha gidildi. Talous Sanomat'ın haberine göre Finlandiya telekomünikasyon devinde MeeGo cihazları Kıdemli Başkan Yardımcılığını yürüten Ari Jaaksi, geçen hafta Nokia'daki görevinden istifa etti.

Nokia'dan yapılan açıklamadaysa, son dönemde Nokia'nın tepe kadrosunda yaşanan üçüncü önemli ayrılık-değişiklik olan Ari Jaaksi'nin Nokia'dan ayrılmasının MeeGo'lu cihazların takviminde herhangi bir aksamaya neden olmayacağı belirtildi. Intel'le yapılan ortak çalışmanın sonucu olan MeeGo'lu ilk cihazın yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Maemo platformunun geliştirilme sürücünden kısmen sorumlu olan Ari Jaaksi'nin Nokia'da boşalttığı koltuğaysa bir süredir Nokia Çözümleri'nde başkan yarcımlığını yürüten Alberto Torres oturacak.


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Castiel 8 yıl
nokia yıne buyuk oynuyor
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Mr. Jingles 8 yıl
Ilk defa CEO'nun Finlandiya dışından biri olması sanırım tepe yönetimini bu kadar rahatsız etmiş olmalı. O.P.K.'nın gönderilmesi iyi oldu fakat üst yönetim yine Finli birini istiyordu. Bence istifalar bu yüzden de olabilir.
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Erasmus78 8 yıl
@GeceBekcisi gelir anlatır şimdi nedenlerini falan. Paniğe gerek yok der, herkesi sakinleştirir. :D
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