Nokia'nın MeeGo'dan sorumlu ismi Ari Jaaksi, görevinden istifa etti

Yakın zamanda tepe yöneticiliği koltuğuna Microsoft'tan Stephen Elop'un oturduğu Nokia'da üst yönetim kadrosundan bir değişikliğe daha gidildi. Talous Sanomat'ın haberine göre Finlandiya telekomünikasyon devinde MeeGo cihazları Kıdemli Başkan Yardımcılığını yürüten Ari Jaaksi, geçen hafta Nokia'daki görevinden istifa etti.

Nokia'dan yapılan açıklamadaysa, son dönemde Nokia'nın tepe kadrosunda yaşanan üçüncü önemli ayrılık-değişiklik olan Ari Jaaksi'nin Nokia'dan ayrılmasının MeeGo'lu cihazların takviminde herhangi bir aksamaya neden olmayacağı belirtildi. Intel'le yapılan ortak çalışmanın sonucu olan MeeGo'lu ilk cihazın yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Maemo platformunun geliştirilme sürücünden kısmen sorumlu olan Ari Jaaksi'nin Nokia'da boşalttığı koltuğaysa bir süredir Nokia Çözümleri'nde başkan yarcımlığını yürüten Alberto Torres oturacak.