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Nokia'nın yeni duyurusu için geri sayım başladı

10 yıl
6b
1
8
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni duyurusu için geri sayım başladı
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Cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturan Nokia'nın internet sitesinde yeni bir tanıtım için geri sayım başladı.

''Your music player is ringing'' sloganıyla dikkat çeken üreticinin çarşamba günü saat 10'da internet üzerinden düzenlediği etkinliği yürüteceği ifade edimekte. Yalnız tanıtımın kapsamı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Kısacası karşımıza müzik odaklı bir cep telefonu veya geliştirilmiş müzik servisi çıkabilir. Slogana bakacak olursak Nokia'nın 5730 XpressMusic modelini resmi olarak tanıtacağı da iddialar arasında. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.


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kahveisteyen 10 yıl
Iphone 4th generation, tek modelle hepsini sallayacak zaten.
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Vuze 10 yıl
beklemedeyiz haber için teşekkürler
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scan 10 yıl
5800 ın devamı niteliğinde bir cihazı da tanıtabilirler. Yanında da dediğiniz gibi 5730 gibi gereksiz bir cihazı ( E 75 den dolayı gereksiz )
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