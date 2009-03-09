Nokia'nın yeni duyurusu için geri sayım başladı

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Cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturan Nokia'nın internet sitesinde yeni bir tanıtım için geri sayım başladı.

''Your music player is ringing'' sloganıyla dikkat çeken üreticinin çarşamba günü saat 10'da internet üzerinden düzenlediği etkinliği yürüteceği ifade edimekte. Yalnız tanıtımın kapsamı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Kısacası karşımıza müzik odaklı bir cep telefonu veya geliştirilmiş müzik servisi çıkabilir. Slogana bakacak olursak Nokia'nın 5730 XpressMusic modelini resmi olarak tanıtacağı da iddialar arasında. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.