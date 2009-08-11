Nokia'nın yeni tableti RX-51 görüntülendi

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Intel ile iş birliğine giden ve bu kapsamda akıllı telefon pazarına yönelik çalışmaları merakla beklenen dünya mobil iletişim devlerinden Nokia'nın üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli RX-51'in ilk prototipi gün ışığına çıktı. Henüz resmi herhangi bir açıklamanın yaplmadğı yeni cihaz, kızaklı QWERTY tuş takımına sahip. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekran ve Carl Zeiss mercekli 5MP kamera ile donatılan inernet tabletinde Maema 5 tabanlı işletim sisteminin kullanıldığı belirtiliyor.

ARM mimarisinin teme alındığı Texas Instruments OMAP 3 platformuna yer verilen Nokia RX-51, 128M bellek ile donatılmış. WiFi ve entegre akseloremetre gibi özelliklere yer verilen yeni tabletin önümüzdeki ayın hemen başında düzenlenecek Nokia World etinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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