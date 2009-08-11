Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın yeni tableti RX-51 görüntülendi

9 yıl
13,5b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia'nın yeni tableti RX-51 görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Intel ile iş birliğine giden ve bu kapsamda akıllı telefon pazarına yönelik çalışmaları merakla beklenen dünya mobil iletişim devlerinden Nokia'nın üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli RX-51'in ilk prototipi gün ışığına çıktı. Henüz resmi herhangi bir açıklamanın yaplmadğı yeni cihaz, kızaklı QWERTY tuş takımına sahip. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekran ve Carl Zeiss mercekli 5MP kamera ile donatılan inernet tabletinde Maema 5 tabanlı işletim sisteminin kullanıldığı belirtiliyor.

ARM mimarisinin teme alındığı Texas Instruments OMAP 3 platformuna yer verilen Nokia RX-51, 128M bellek ile donatılmış. WiFi ve entegre akseloremetre gibi özelliklere yer verilen yeni tabletin önümüzdeki ayın hemen başında düzenlenecek Nokia World etinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Nokia'nın yeni tableti RX-51 görüntülendi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendemail 9 yıl
yapmayın arkadaslar urun dayanıklılıgı hususunda nokıanın ustune cıhaz cok cok az bulunmakta.cozutmayan cıhazlar cıkarmakta....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 9 yıl
128mb bellek ha milletle resmen dalga geçiyor bu firma.N97 nasıl hayal kırıklığı yarattıysa buda öyle bişey.hayal kırıklığı hayal kırıklığı.beş para etmez ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeceBekcisi 9 yıl
wox

128mb bellek ha milletle resmen dalga geçiyor bu firma.N97 nasıl hayal kırıklığı yarattıysa buda öyle bişey.hayal kırıklığı hayal kırıklığı.beş para etmez ...

mobilecrunch.com/... adresindeki kaynağa göre 256 MB fiziksel + 768 MB sanal RAM ile gelecek cihaz. Tam özellik listesi:

Hardware Specs:
● 3.5 inch touchscreen display with 800 x 480 pixels (WVGA)
● Quad band GSM connectivity (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
● Tri band UMTS/HSDPA connectivity (900 / 1700 / 2100 MHz)
● GPS
● Wi-Fi
● Accelerometer
● 5MP autofocus camera with Carl Zeiss optics and sliding cover and dual-LED flash
● OMAP 3430 CPU at 500 or 600 MHz
● 1GB of virtual runtime memory
● 32GB of storage space, expandable with MicroSDHC cards of up to 16GB
● 1320 mAh battery
● 111 x 59.7 x 18.2 mm
● 180 grams

Software features:
● In all of the renders we’ve seen, it appears to be running Maemo 5.
● Multitasking: “Run all of your favorite applications simultaneously”
● Live Dashboard allows all open tasks and unread messages to be displayed in one view
● Browser: Firefox 3 with support for Flash 9.4
● Built-in automatic update software
● Contacts has some sort of status sharing built in, allowing you to share your status, location, and mood. Support for Contacts on Ovi and Google Talk.
● All SMS and IMs accessible from one view
● Cellular voice or VOIP both supported
● Captures video at 800×480 in AVC/H.264
● Image tagging and geo-tagging support
● Nokia intends to have at least a dozen add-on apps available at launch, including a game called “Bounce”, a Jaiku/Twitter app called “Mauku”, and a few widgets.

forum.donanimhaber.com/... adresinde belirttiğim gibi telefon özelliği de olacaksa, gayet iyi bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 9 yıl
==>burak7777<==

forum.donanimhaber.com/...



Fx57'nin yazdığı ekspres haber niteliği taşıdığı için sorun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Nokia'dan bir halt olmaz. Bugün bunu tekrar anladım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orqun_0693 9 yıl
bu nokiayıda bi anlamadım 5mp kameradan yukarı cıkamıo xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim