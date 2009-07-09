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Nokia'nın zorlu koşullara dayanıklı telefonu 3720 Classic tanıtıldı

9 yıl
53b
1
41
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın zorlu koşullara dayanıklı telefonu 3720 Classic tanıtıldı
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Nokia'nın bir kaç gün önce fotoğrafları ve özel videoları yayınlanan cep telefonu 3720 Classic, en sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alt-orta segment modellerin niteliklerine sahip 3720'nin rakiplerine göre en dikkat çekici yönü IP-54 sertifikası. Daha açık bir ifadeyle yeni telefon, üreticilerin pek fazla üzerinde durmadıkları dayanıklılık ögesiyle ön plana çıkmakta.

Üç band GSM ve EDGE desteği sunan telefon, 115 x 47 x 15.3 mm boyutlarında ve 94 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Ayrıca telefonun 2.2 inç, 240x320 piksellik ekranı 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. 20 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla yükseltebildiğimiz 3720'de 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve led flaşa yer verilmiş. Led flaş, aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor. Bluetooth veya USB aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebildiğimiz telefonun bataryası ise 1050 mAh. Firmanın verilerine göre batarya 408 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi vaadediyor.

Nokia 3720 Classic'in yaz sonuna doğru iki farklı renk seçeneğiyle vitrinlerdeki konumunu alması beklenirken fiyatın vergiler hariç 125 Euro civarında olacağı belirtiliyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband GSM (900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 11. sınıf
HSDPA desteği: Yok
Boyut ve ağırlık: 115 x 47 x 15.3 mm / 94 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 20 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 2 Megapiksel, led flaş
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
Batarya: 1050 mAh lityum iyon (408 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)

Nokia'nın zorlu koşullara dayanıklı telefonu 3720 Classic tanıtıldı
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http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1327980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
N86 nın üstüne tanınmam[image][/image]
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.:Power:. 8 yıl


Aldım, kullanıyorum, çok memnunum
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DH Misafiri 9 yıl
Azerbeycanda artik vardir.164 dolar
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gordon01 9 yıl
bildiğin takoz işte :)
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benben2009 9 yıl
tam bana göre bi telefon gunde 20 defa duşuruyorum yada kendm bilerek atıyorum cıksın alacam buyuk ihtimal
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sertacaygun 9 yıl
MEsaj yazmak sıkıntı olabilir tuşlar sebeiyle, onun haricinde süper...
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achfighter 9 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

MEsaj yazmak sıkıntı olabilir tuşlar sebeiyle, onun haricinde süper...

tam da çok güzel mesaj yazılır diye yorum yapacaktım, senin bu yorumunu görünce koptum

galiba senin kolay mesaj yazma anlayışın 7210 tarz telefonlar gibi göre küçücük ve saçma sapan yerleşmiş tuş takımı

ayrıca telefonun tipi çok hoş bana göre, sadelik ve şıklık bir arada ama su geçirmezlik gibi birşey demesinler 5210 saçmalığı gibi
alındığı ilk hafta arkadaş hava atmak için 5210u kola bardağının içine attı ve telefon uçtu
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RaptorFX 9 yıl
3g ve 3.2mp kamerasız telefon üretilmesini anlamıyorum artık...
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mav1li 9 yıl
Zor koşu telefonu gibi durmuyor. Zor koşul telefonu görünüş olarak böyle olur.
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OguzhaniuM 9 yıl
Nokia da land rover dan kıskandı

heralde ama onun kadar dayanıklı olamaz bu telefon

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Sonim S1 Land Rover

asıl böle olur

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marvinous 9 yıl
Bırak yaa :) Annemin 5110'undan daha dayanıklı olamaz orası kesin :) :) :)
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Kocaeli1441 9 yıl
Nokia istediği kadar denesin 3310'dan daha iyi bir telefon çıkaramaz

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IhtiyarDelikanli 9 yıl
en az 3.2 mp kamera olmalıydı 2mp ne ya
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orqun_0693 9 yıl
3310 uzerıne saglam telefon tanımam wallaha xD
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