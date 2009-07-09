Nokia'nın zorlu koşullara dayanıklı telefonu 3720 Classic tanıtıldı

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Nokia'nın bir kaç gün önce fotoğrafları ve özel videoları yayınlanan cep telefonu 3720 Classic, en sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alt-orta segment modellerin niteliklerine sahip 3720'nin rakiplerine göre en dikkat çekici yönü IP-54 sertifikası. Daha açık bir ifadeyle yeni telefon, üreticilerin pek fazla üzerinde durmadıkları dayanıklılık ögesiyle ön plana çıkmakta.

Üç band GSM ve EDGE desteği sunan telefon, 115 x 47 x 15.3 mm boyutlarında ve 94 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Ayrıca telefonun 2.2 inç, 240x320 piksellik ekranı 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. 20 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla yükseltebildiğimiz 3720'de 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve led flaşa yer verilmiş. Led flaş, aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor. Bluetooth veya USB aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebildiğimiz telefonun bataryası ise 1050 mAh. Firmanın verilerine göre batarya 408 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi vaadediyor.

Nokia 3720 Classic'in yaz sonuna doğru iki farklı renk seçeneğiyle vitrinlerdeki konumunu alması beklenirken fiyatın vergiler hariç 125 Euro civarında olacağı belirtiliyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Triband GSM (900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 11. sınıf

HSDPA desteği: Yok

Boyut ve ağırlık: 115 x 47 x 15.3 mm / 94 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 20 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 2 Megapiksel, led flaş

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

Batarya: 1050 mAh lityum iyon (408 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)

