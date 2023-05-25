Tam Boyutta Gör Birçok düzenleyici kurum kripto para sektöründeki düzenleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Son olarak kripto düzenleme çalışmaları hakkında Norveç Merkez Bankası bir çağrıda bulundu.

Hızlı bir düzenleyici ilerleme bekleyen Norveç Merkez Bankası, Norveç makamlarının harekete geçmesini talep etti. Banka, ulusal düzenleme çerçevesine örnek olarak, merkezi olmayan finansmanla ilişkili riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini öne sürdü.

Google ve Avrupa Komisyonu yapay zeka kurallarını belirleyecek 8 sa. önce eklendi

Norveç Merkez Bankası konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Uluslararası bir düzenleyici çerçeve çok önemlidir. Bununla birlikte, Norveç makamları uluslararası düzenleyici çözümleri beklemek yerine daha hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğini değerlendirmelidir”

Avrupa Birliği kripto düzenlemeleri konusunda netlik sağlayan ve dünyanın ilk kapsamlı kurallar dizisine son onayı vermişti. Ancak uluslararası kripto düzenlemeleriyle ilgili henüz net bir çalışma ortaya çıkmadı.

Ayrıca merkez bankası merkeziyetsiz finansla ilişkili riskin ortak bir Avrupa düzenleyici çerçevesi yürürlüğe girene kadar nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini içereceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Norveç Merkez Bankası’ndan kripto düzenleme konusunda çağrı