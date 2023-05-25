Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Norveç Merkez Bankası’ndan kripto düzenleme konusunda çağrı

    Norveç Merkez Bankası, Norveç makamlarının kripto varlıklar için ulusal bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için harekete geçmesi ve Avrupa mevzuatının yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.
    Oy Ver
    Norveç Merkez Bankası’ndan kripto düzenleme konusunda çağrı Tam Boyutta Gör
    Birçok düzenleyici kurum kripto para sektöründeki düzenleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Son olarak kripto düzenleme çalışmaları hakkında Norveç Merkez Bankası bir çağrıda bulundu.

    Hızlı bir düzenleyici ilerleme bekleyen Norveç Merkez Bankası, Norveç makamlarının harekete geçmesini talep etti. Banka, ulusal düzenleme çerçevesine örnek olarak, merkezi olmayan finansmanla ilişkili riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini öne sürdü.

    Norveç Merkez Bankası konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Uluslararası bir düzenleyici çerçeve çok önemlidir. Bununla birlikte, Norveç makamları uluslararası düzenleyici çözümleri beklemek yerine daha hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğini değerlendirmelidir” 

    Avrupa Birliği kripto düzenlemeleri konusunda netlik sağlayan ve dünyanın ilk kapsamlı kurallar dizisine son onayı vermişti. Ancak uluslararası kripto düzenlemeleriyle ilgili henüz net bir çalışma ortaya çıkmadı. 

    Ayrıca merkez bankası merkeziyetsiz finansla ilişkili riskin ortak bir Avrupa düzenleyici çerçevesi yürürlüğe girene kadar nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini içereceğini söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş taşım kırıldı ne yapmalıyım arabam.com trink sat yorum kalıcı imei atma avrupa yakası araba kullanma yerleri tiens yalanı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız