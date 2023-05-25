Norveç Merkez Bankası’ndan kripto düzenleme konusunda çağrı

Hızlı bir düzenleyici ilerleme bekleyen Norveç Merkez Bankası, Norveç makamlarının harekete geçmesini talep etti. Banka, ulusal düzenleme çerçevesine örnek olarak, merkezi olmayan finansmanla ilişkili riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini öne sürdü.
Norveç Merkez Bankası konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Uluslararası bir düzenleyici çerçeve çok önemlidir. Bununla birlikte, Norveç makamları uluslararası düzenleyici çözümleri beklemek yerine daha hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğini değerlendirmelidir”
Avrupa Birliği kripto düzenlemeleri konusunda netlik sağlayan ve dünyanın ilk kapsamlı kurallar dizisine son onayı vermişti. Ancak uluslararası kripto düzenlemeleriyle ilgili henüz net bir çalışma ortaya çıkmadı.
Ayrıca merkez bankası merkeziyetsiz finansla ilişkili riskin ortak bir Avrupa düzenleyici çerçevesi yürürlüğe girene kadar nasıl yönetilmesi gerektiğinin değerlendirilmesini içereceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.