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    Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu

    2018'de Norveç'te bulunan Viking gemisi için çalışmalar geçtiğimiz aylarda başladı ancak çalışmalar ilerledikçe bölgede bir gemiden çok daha fazlası bulundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu
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    Geçtiğimiz aylarda Norveç'te başlayan kazı sayesinde, 2018 yılında bulunan gemi dışında bölgede çok daha önemli şeylerin olduğunu fark edildi.

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    2018 yılında yapılan yer altı radar çalışması ile Norveç'in Gjellstestad bölgesinde bir Viking gemisi olduğu tahmin edilen bir gemi bulunmuştu. Haziran 2020 tarihinde odun yiyen mantarlardan dolayı kazı çalışmaları gemiyi kurtarabilmek için başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de tekrar yapılan bir yer altı radar çalışmasından sonra bölgede sadece bir geminin olmadığını Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarlıkları bulunduğu açıklandı. Sadece mezarlar da değil bunun dışında çiftlik evleri ve ziyafet salonu gibi şeyler de bulunmuş.

    Vikingler adına daha fazla bilgi açığa çıkartabilir

    1000 - 1200 yıllık olduğu tahmin edilen gemi ve tam tarihi bilinmeyen diğer bulunan şeylerin, Vikingler adına daha fazla bilgiyi ortaya çıkartacağı düşünülüyor.

    Bulunan duvar yapıları bölgede en az 3 tane köy evinin olduğunu ve bir de ziyafet salonu olduğunu düşündürüyor. Bu tarz salonların o zamanlarda her topluluğun sahip olamayacağı şeyler olduğu söylenmiş ve bu yüzden zamanındaki toprak sahibinin oldukça zengin olduğu ve hatta kraliyet ailesinden olduğu düşünülüyor.

    Vikingler'de gemiler, ölümden sonraki hayata geçiş için bir araç olarak görülmesi sebebiyle, geminin içindeki kişinin büyük bir ihtimalle toprak sahibinin olduğu düşünülüyor. 20 metre uzunluğundaki gemi, yerin 1.5 metre altına gömülmüş. Ayrıca yaklaşık 30 metre genişliğinde 13 mezar höyüğü de bulunmuş.

    Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu
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    https://arstechnica.com/science/2020/11/radar-reveals-a-feasting-hall-near-a-viking-ship-burial/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

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    8 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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    sadecedogan (Doğan Atik) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim bilir daha neler çıkar !!
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vallaha mı, Valhalla mı ?
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