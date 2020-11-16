Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu

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Geçtiğimiz aylarda Norveç'te başlayan kazı sayesinde, 2018 yılında bulunan gemi dışında bölgede çok daha önemli şeylerin olduğunu fark edildi.

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2018 yılında yapılan yer altı radar çalışması ile Norveç'in Gjellstestad bölgesinde bir Viking gemisi olduğu tahmin edilen bir gemi bulunmuştu. Haziran 2020 tarihinde odun yiyen mantarlardan dolayı kazı çalışmaları gemiyi kurtarabilmek için başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de tekrar yapılan bir yer altı radar çalışmasından sonra bölgede sadece bir geminin olmadığını Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarlıkları bulunduğu açıklandı. Sadece mezarlar da değil bunun dışında çiftlik evleri ve ziyafet salonu gibi şeyler de bulunmuş.

Vikingler adına daha fazla bilgi açığa çıkartabilir

1000 - 1200 yıllık olduğu tahmin edilen gemi ve tam tarihi bilinmeyen diğer bulunan şeylerin, Vikingler adına daha fazla bilgiyi ortaya çıkartacağı düşünülüyor.

Bulunan duvar yapıları bölgede en az 3 tane köy evinin olduğunu ve bir de ziyafet salonu olduğunu düşündürüyor. Bu tarz salonların o zamanlarda her topluluğun sahip olamayacağı şeyler olduğu söylenmiş ve bu yüzden zamanındaki toprak sahibinin oldukça zengin olduğu ve hatta kraliyet ailesinden olduğu düşünülüyor.

Vikingler'de gemiler, ölümden sonraki hayata geçiş için bir araç olarak görülmesi sebebiyle, geminin içindeki kişinin büyük bir ihtimalle toprak sahibinin olduğu düşünülüyor. 20 metre uzunluğundaki gemi, yerin 1.5 metre altına gömülmüş. Ayrıca yaklaşık 30 metre genişliğinde 13 mezar höyüğü de bulunmuş.

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https://arstechnica.com/science/2020/11/radar-reveals-a-feasting-hall-near-a-viking-ship-burial/

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