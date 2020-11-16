SpaceX, 4 astronotu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, insanlı uzay görevlerinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu Crew-1 bugün başarıyla gerçekleştirildi. Tam 4 astronot sorunsuz bir şekilde Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Astronotları taşıyan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü, bugün TSİ 03.27'de Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçti. Falcon 9 roketi kısa sürede uzaya ulaşarak Crew Dragon'ı ve içerisindeki astronot ekibini yörüngeye bıraktı. Sonrasında ise dev roket Dünya'ya geri dönerek okyanus ortasındaki otonom gemiye sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

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Kalkış ve iniş anları:

Crew-1 misyonunda SpaceX'in uzaya taşıdığı astronotlardan üçü Amerikalı (Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker), biri ise Japon'du (Soiçi Noguçi).. Dört astronotun yaklaşık altı ay ISS'de görev yapması ve Mayıs 2021'de Yeryüzü'ne dönmesi bekleniyor.

SpaceX hatırlayacağınız üzere ilk kez geçtiğimiz Mayıs ayında, Demo-2 isimli görevde uzaya astronot fırlatmıştı. Demo-2 görevi SpaceX'i uzaya astronot gönderebilen ilk özel şirket olarak tarihe geçirdi. Ancak bu görev her ne kadar büyük başarıyla sonlanmış olsa da operasyonel bir misyon değildi, yalnızca SpaceX'in roket ve kapsüllerini test etmek amacıyla yapılmıştı. Zaten Demo-2'de uzaya fırlatılan astronotlar da kısa süre sonra Dünya'ya geri dönmüştü. Crew-1 misyonu ise şirketin ilk operasyonel görevi olarak dikkat çekiyor. Crew-1'de ISS'ye fırlatılan astronotlar normal resmi görevlerdeki gibi altı ay boyunca uzayda kalacak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.

SpaceX Demo-2 ve Crew-1 ile birlikte artık NASA'nın uzaydaki Rus bağımlılığına nihai bir son getirmiş oldu. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına nihayet SpaceX bir son verdi. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gidebiliyor.

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