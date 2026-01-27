Giriş
    10.800 araç kapasiteli dünyanın en büyük otomobil taşıyan gemisi denize indirildi

    Çin, 10.800 araç kapasiteli dünyanın en büyük otomobil taşıyıcısını denize indirdi. LNG çift yakıtlı dev gemi, çevreci yapısı ve rekor boyutlarıyla dikkat çekiyor.

    10.800 araç kapasiteli dünyanın en büyük otomobil taşıyan gemisi Tam Boyutta Gör
    Çin, küresel otomotiv lojistiğinde dengeleri değiştirecek yeni bir başarıya daha imza attı. Ülke, tek seferde 10.800 araca kadar taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük otomobil taşıyıcı gemisini (PCTC) resmen hizmete alarak Ro-Ro gemilerinde ölçeği büyüttü. Artan küresel araç sevkiyatı talebine yanıt veren bu dev gemi, hem kapasitesi hem de çevreci teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Hyundai’ye hizmet edecek

    Söz konusu gemi, Çin devletine bağlı China State Shipbuilding Corporation (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren Guangzhou Shipyard International (GSI) tarafından inşa edildi. Gemi, Güney Kore’nin amiral gemisi taşımacılık şirketlerinden HMM için geliştirildi. Yaklaşık 90 gemilik filosu ve 950 bin TEU civarında toplam kapasitesi bulunan HMM, bu siparişle uzun süredir ağırlık verdiği konteyner taşımacılığının ardından otomobil taşımacılığına güçlü bir dönüş yapmış oldu.

    10.800 araç kapasiteli dünyanın en büyük otomobil taşıyan gemisi
    Geminin mülkiyeti HMM’ye ait olsa da ticari operasyonları Hyundai Motor Group’un küresel lojistik kolu olan Hyundai Glovis ile doğrudan bağlantılı yürütülecek. Glovis, halihazırda Hyundai ve Kia markalarının Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer kilit pazarlara yönelik denizaşırı sevkiyatlarını yönetiyor. Bu tür dev otomobil taşıyıcılar, pratikte Güney Kore menşeli araçların ihracatında kesintisiz ve güvenli kapasite sağlamak amacıyla devreye alınıyor.

    GSI tarafından yapılan açıklamaya göre, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıtlı olarak tasarlanan gemi, teslimat sürecinin ardından tersaneden ayrılarak ilk seyrine başladı. Bu yeni platform, ultra yüksek kapasiteli otomobil taşıyıcıları sınıfında yeni bir standart olarak değerlendiriliyor.

    Yeni nesil gemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Tier III emisyon standartlarına tam uyum sağlıyor. Bu standartlar, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’nın belirli bölgelerini kapsayan Emisyon Kontrol Alanları’nda faaliyet gösteren gemiler için azot oksit (NOx) salımında yaklaşık yüzde 80’e varan azaltım zorunluluğu getiriyor.

    Boyutlarıyla Çin’de bir ilk

    Yaklaşık 230 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 10,5 metre yapısal drafta sahip olan gemi, bu ölçüleriyle Çin’de şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük otomobil taşıyıcısı olma unvanını da elde etti. Daha önce bu alandaki rekor, her biri 9.500 araç taşıma kapasitesine sahip olan ve SAIC Motor bünyesindeki Anji Logistics tarafından işletilen Anji Soundness ile Anji Ansheng gemilerine aitti.

    Toplam 14 güverteli yapıya sahip olan gemi, farklı araç türlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede geleneksel içten yanmalı otomobillerin yanı sıra elektrikli araçlar, hidrojen yakıt hücreli modeller ve ağır ticari kamyonlar aynı seferde taşınabiliyor.

