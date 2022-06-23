Nothing Phone (1), Snapdragon işlemcisiyle Geekbench'te göründü

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Son zamanların en çok konuluşan telefonlarından birisi olan Nothing Phone (1), bugün Geekbench'te göründü. Nothing Phone (1) işlemcisi, RAM belleği ve işletim sistemi ile karşımıza çıktı.

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Nothing Phone (1) 8GB RAM bellekle geliyor

Geekbench testlerinde kendini gösteren Nothing Phone (1) görünüşe göre Adreno 642L GPU ile birlikte çalışan Snapdragon 778G+ yonga setini kullanıyor. Bu birimlerin yanında 8GB RAM bellek de sunan cihaz, Android 12 işletim sistemine sahip.

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Tüm bu özelliklerle Geekbench'ten tek çekirdek testinden 797 puanla geçen Nothing Phone (1), çoklu çekirdek testinden 2803 puan almayı başarıyor. İlk gelen sızıntılarda Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini kullanacağı söylenilen cihazın, bugünkü raporlara göre Snapdragon 778G+ yonga setini kullanacağı kesin gibi duruyor. Ayrıca Nothing Phone (1) özellikleri arasında 45W hızlı şarj desteğinin bulunacağı da söylentiler arasında.

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