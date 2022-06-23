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    Nothing Phone (1), Snapdragon işlemcisiyle Geekbench'te göründü

    Nothing Phone (1), Snapdragon 778G+ yonga seti ile birlikte Geekbench testlerine tabi tutuldu. Geekbench raporlarında Nothing Phone (1) akıllı telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı.
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    Nothing Phone (1), Snapdragon işlemcisiyle Geekbench'te göründü
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    Son zamanların en çok konuluşan telefonlarından birisi olan Nothing Phone (1), bugün Geekbench'te göründü. Nothing Phone (1) işlemcisi, RAM belleği ve işletim sistemi ile karşımıza çıktı.

    Nothing Phone (1) 8GB RAM bellekle geliyor

    Geekbench testlerinde kendini gösteren Nothing Phone (1) görünüşe göre Adreno 642L GPU ile birlikte çalışan Snapdragon 778G+ yonga setini kullanıyor. Bu birimlerin yanında 8GB RAM bellek de sunan cihaz, Android 12 işletim sistemine sahip.

    Tüm bu özelliklerle Geekbench'ten tek çekirdek testinden 797 puanla geçen Nothing Phone (1), çoklu çekirdek testinden 2803 puan almayı başarıyor. İlk gelen sızıntılarda Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini kullanacağı söylenilen cihazın, bugünkü raporlara göre Snapdragon 778G+ yonga setini kullanacağı kesin gibi duruyor. Ayrıca Nothing Phone (1) özellikleri arasında 45W hızlı şarj desteğinin bulunacağı da söylentiler arasında. 

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