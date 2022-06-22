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Apple'ın çok dikkat çeken izleme ürünü Apple AirTag satışları günden güne artıyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan Apple, görünüşe göre ikinci bir sürüm üretmeye hazır. Yakında ikinci nesil Apple AirTag modelleri üretilebilir.

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İkinci nesil Apple AirTag geliyor

Analist Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamalarla Apple'ın ikinci nesil AirTag modeli ile karşımıza çıkacağı iddiasını ortaya attı. Analist Kuo yaptığı paylaşımlarda Apple AirTag'in satışlarının ilk sevkiyattan bu yana arttığını belirtti. 2021 yılında yaklaşık 20 milyon adet satan AirTag, 2022 yılında muhtemelen 35 milyon adet sevkiyat rakamı yakalayacak.

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Analist Kuo satışların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde Apple tarafından ikinci nesil AirTag duyurusunun geleceğini belirtti. Ancak burada tasarım tarafında çok büyük bir yenilik beklememek gerek. İkinci bir AirTag sürümünde daha çok teknoloji yenilikleri bekleniliyor.

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Apple AirTag için ikinci nesil iddiası ortaya atıldı