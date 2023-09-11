Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.0.3 güncellemesi başladı

Tam Boyutta Gör Son dönemin ilgi çeken telefonları arasına girmeyi başaran Nothing Phone (2) modeli güncellemelere hız kesmeden devam ediyor. Kamera sorunları için kısa bir süre önce yama yayınlayan Nothing firması şimdi asıl güncellemeyi dağıtıyor.

Nothing OS 2.0.3 neler sunuyor?

Nothing OS 2.0.3 güncellemesi ile gelen ilk yenilik ana ekrana bir pusula widget’ı oldu. Ayrıca Zomato sipariş süreci Glyph ara yüzünde görülebiliyor. Son olarak cihazın cep modunda olduğunu gösteren yeni bir ara yüz ve OTG uyumluluğunun iyileştirilmesi yenilikler arasında.

Nothing Phone (1) için önemli güncelleme 2 hf. önce eklendi

Bunların dışında ekran kaydedicinin çözünürlüğünün arttırılması, klavyenin ortaya çıkış animasyonunun hızlandırılması, NFC özelliğinin daha iyi hale getirilmesi, Bluetooth bağlantısının iyileştirilmesi, hataların giderilmesi şeklinde iyileştirmeler mevcut.

Nothing OS 2.0.3 güncellemesi bölge bölge dağıtılacağı için tüm kullanıcılara ulaşması ay sonunu bulabilir. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden sistem güncellemelerini zaman zaman kontrol etmesinde fayda var.

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