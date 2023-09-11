Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.0.3 güncellemesi başladı

Nothing OS 2.0.3 neler sunuyor?
Nothing OS 2.0.3 güncellemesi ile gelen ilk yenilik ana ekrana bir pusula widget’ı oldu. Ayrıca Zomato sipariş süreci Glyph ara yüzünde görülebiliyor. Son olarak cihazın cep modunda olduğunu gösteren yeni bir ara yüz ve OTG uyumluluğunun iyileştirilmesi yenilikler arasında.
Bunların dışında ekran kaydedicinin çözünürlüğünün arttırılması, klavyenin ortaya çıkış animasyonunun hızlandırılması, NFC özelliğinin daha iyi hale getirilmesi, Bluetooth bağlantısının iyileştirilmesi, hataların giderilmesi şeklinde iyileştirmeler mevcut.
Nothing OS 2.0.3 güncellemesi bölge bölge dağıtılacağı için tüm kullanıcılara ulaşması ay sonunu bulabilir. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden sistem güncellemelerini zaman zaman kontrol etmesinde fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.