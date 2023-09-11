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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.0.3 güncellemesi başladı

    Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.0.3 güncellemesi ana ekranda pusula widget’ı, OTG uyumluluğunun iyileştirilmesi, ekran kaydedicinin çözünürlüğünün arttırılması gibi yeniliklerle geliyor. 
    Nothing OS 2.0.3 Tam Boyutta Gör
    Son dönemin ilgi çeken telefonları arasına girmeyi başaran Nothing Phone (2) modeli güncellemelere hız kesmeden devam ediyor. Kamera sorunları için kısa bir süre önce yama yayınlayan Nothing firması şimdi asıl güncellemeyi dağıtıyor.

    Nothing OS 2.0.3 neler sunuyor?

    Nothing OS 2.0.3 güncellemesi ile gelen ilk yenilik ana ekrana bir pusula widget’ı oldu. Ayrıca Zomato sipariş süreci Glyph ara yüzünde görülebiliyor. Son olarak cihazın cep modunda olduğunu gösteren yeni bir ara yüz ve OTG uyumluluğunun iyileştirilmesi yenilikler arasında.

    Bunların dışında ekran kaydedicinin çözünürlüğünün arttırılması, klavyenin ortaya çıkış animasyonunun hızlandırılması, NFC özelliğinin daha iyi hale getirilmesi, Bluetooth bağlantısının iyileştirilmesi, hataların giderilmesi şeklinde iyileştirmeler mevcut.

    Nothing OS 2.0.3 güncellemesi bölge bölge dağıtılacağı için tüm kullanıcılara ulaşması ay sonunu bulabilir. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden sistem güncellemelerini zaman zaman kontrol etmesinde fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 dakika önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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