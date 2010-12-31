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Intel 22nm Ivy Bridge işlemcileri için çipset üretimini TSMC'ye verebilir

8 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesini önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan Intel'de, işlemci geliştirme çalışmaları Ivy Bridge kod adlı 22nm çözümler üzerine yoğunlaşmış durumda. Digitimes'ın haberine göre, 2012 başında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge işlemci ailesi için Intel farklı bir strateji takip edebilir.

Ivy Bridge işlemci ailesi için Panther Point kod adlı yeni yonga setleri geliştiren Intel, üretim teknolojilerine yoğunlaşabilmek için çipset üretimini TSMC'ye verebilir. AMD ve Nvidia da dahil olmak üzere 200 kadar firma için yonga üretimi yapan TSMC'nin, Intel'in geliştirdiği Panther Point yonga setlerini 40nm fabrikasyon süreciyle üretmesi bekleniyor.

Digitimes'ın haberindeki iddialarla ilgili olarak Intel veya TSMC'den yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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gerbay 8 yıl
yok böyle birşey. AMD tamamen kendi tasarımını üretmiştir. 386sx zamanlarında.. hatta o zaman Cyrix de kendi tasarımını ürettiriyordu
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xense 8 yıl
//Aynısını Atomlar içinde söylediler , hiç öyle bişe olmadı intelin tarihinde fason üretim yaptırdığı görülmemiş bir durum.//
kaptan burda bir yanlışın var AMD fasonculuktan doğmuştur... Intel 386SX zamanlarında amd'ye işlemci yaptırırken amd intele fason vermek yerine kendi markasını basıp satmıştır ürünleri..
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bilalMW 8 yıl
şimdi değişiyormu soketler?
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axaxa 8 yıl
Çıksada hemen milyarları verip alsak nasılsa zengin milletiz para harcıycak yer arıyoruz işin şakası bi yana allah bilir fiyatı ne olcak merak ettim doğrusu :)
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acbold 8 yıl
aman tmsc ye bişi vermeyin.teknoloji geriletiyor adamlar resmen.gecikmeler yüzünden...
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Reddemon35 8 yıl
Intelin elinde onca Fab varken niye TMSC ye versin diyecem maliyeti düşürmek adına diye bir cevap yazılacak kumun maliyetimi yoksa 40 nm de boş duran üretim makinelerininkimi. Adamlar açık açık artık SSD üreteceğiz Chipsetlerdeki teknolojimizde artık işlemciiçerisinde chip setler artık bios chipi durumuna düşmek üzere dışarı üretmekte sakınca yok demiyorlar da.
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müntekim 8 yıl
Aynısını Atomlar içinde söylediler , hiç öyle bişe olmadı intelin tarihinde fason üretim yaptırdığı görülmemiş bir durum.
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