Intel 22nm Ivy Bridge işlemcileri için çipset üretimini TSMC'ye verebilir

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesini önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan Intel'de, işlemci geliştirme çalışmaları Ivy Bridge kod adlı 22nm çözümler üzerine yoğunlaşmış durumda. Digitimes'ın haberine göre, 2012 başında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge işlemci ailesi için Intel farklı bir strateji takip edebilir.

Ivy Bridge işlemci ailesi için Panther Point kod adlı yeni yonga setleri geliştiren Intel, üretim teknolojilerine yoğunlaşabilmek için çipset üretimini TSMC'ye verebilir. AMD ve Nvidia da dahil olmak üzere 200 kadar firma için yonga üretimi yapan TSMC'nin, Intel'in geliştirdiği Panther Point yonga setlerini 40nm fabrikasyon süreciyle üretmesi bekleniyor.

Digitimes'ın haberindeki iddialarla ilgili olarak Intel veya TSMC'den yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.