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    Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık devasa zarar ile kan kaybetti

    Intel, TSMC’ye kaybetti yarı iletken üretim işini eski günlerine getirmeye çalışırken 2023 yılına ait şirket raporu, firmanın çip üretim işinde 7 milyar dolar zarar ettiğini gösterdi.
    Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık zarar ile kan kaybetti Tam Boyutta Gör
    Intel, son yıllarda Tayvanlı TSMC’ye kaptırdığı teknoloji liderliğini yeniden kazanmaya çalışıyor olsa da çip üretim alanındaki faaliyet raporu adeta soğuk duş etkisi yarattı. Intel, çip üretiminde 2023 yılında milyarlarca dolar kaybederken Intel CEO'su Pat Gelsinger’a göre bu durum geçmişteki dış kaynak kullanımı kararlarının bir yansıması.

    Intel’in çip üretim işi 7 milyar dolar zarar yazdı

    Intel’in yarı iletken üretiminden sorumlu Foundry biriminin finansal durumu şirketin son raporuna göre daha da derinleşmiş gibi görünüyor. Intel, üretim biriminin 2023 yılı için 7 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini ve bu zararın bir önceki yıl kaydedilen 5,2 milyar dolarlık işletme zararından daha yüksek olduğunu açıkladı. Birimin 2023 yılı geliri ise bir önceki yılki 27,49 milyar dolardan yüzde 31 düşüşle 18,9 milyar dolar oldu.

    Yatırımcılara yönelik bir sunum sırasında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, 2024'ün şirketin çip üretim işi için en kötü işletme zararı yılı olacağını ve 2027'ye kadar dengeyi sağlayacağını söyledi. Buna ek olarak CEO’ya göre bu zararlar zaten sürpriz değil. Gelsinger, bu son rakamların kısmen Intel'in geçmişte yaptığı hataların sonucu olduğunu söylüyor.

    Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık zarar ile kan kaybetti Tam Boyutta Gör
    Gelsinger’in hatalı olduğunu söylemek zor. Intel, geçmişte ASML’nin aşırı ultraviyole (EUV) makinelerini kullanmamak da dahil olmak üzere üretim noktasında bazı kötü kararlar aldı. Peşi sıra alınan yanlış kararlar neticesinde ise Intel, yonga plakası üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ana rakibi TSMC gibi dökümhanelere yaptırmak zorunda kaldı. Intel, bu sayının yüzde 20’lere düşmesini hedefliyor.

    Ancak şimdi Intel, daha önce kullanmamaya karar verdiği EUV makinelerini kullanmak için yatırımlar yaptı ve son 10 yılda hiç olmadığı kadar rekabetçi bir konuma yükseldi. Intel, ABD'nin dört eyaletinde çip fabrikaları kurmak ya da genişletmek için 100 milyar dolar harcamayı da planlıyor. Intel yeni hedefleri doğrultusunda sadece kendisi için değil diğer müşterileri için de -buna AMD de dahil- üretim yapmayı istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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