Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık devasa zarar ile kan kaybetti

Intel’in çip üretim işi 7 milyar dolar zarar yazdı
Intel’in yarı iletken üretiminden sorumlu Foundry biriminin finansal durumu şirketin son raporuna göre daha da derinleşmiş gibi görünüyor. Intel, üretim biriminin 2023 yılı için 7 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini ve bu zararın bir önceki yıl kaydedilen 5,2 milyar dolarlık işletme zararından daha yüksek olduğunu açıkladı. Birimin 2023 yılı geliri ise bir önceki yılki 27,49 milyar dolardan yüzde 31 düşüşle 18,9 milyar dolar oldu.
Yatırımcılara yönelik bir sunum sırasında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, 2024'ün şirketin çip üretim işi için en kötü işletme zararı yılı olacağını ve 2027'ye kadar dengeyi sağlayacağını söyledi. Buna ek olarak CEO’ya göre bu zararlar zaten sürpriz değil. Gelsinger, bu son rakamların kısmen Intel'in geçmişte yaptığı hataların sonucu olduğunu söylüyor.
Ancak şimdi Intel, daha önce kullanmamaya karar verdiği EUV makinelerini kullanmak için yatırımlar yaptı ve son 10 yılda hiç olmadığı kadar rekabetçi bir konuma yükseldi. Intel, ABD'nin dört eyaletinde çip fabrikaları kurmak ya da genişletmek için 100 milyar dolar harcamayı da planlıyor. Intel yeni hedefleri doğrultusunda sadece kendisi için değil diğer müşterileri için de -buna AMD de dahil- üretim yapmayı istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...