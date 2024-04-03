Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık devasa zarar ile kan kaybetti

Tam Boyutta Gör Intel, son yıllarda Tayvanlı TSMC’ye kaptırdığı teknoloji liderliğini yeniden kazanmaya çalışıyor olsa da çip üretim alanındaki faaliyet raporu adeta soğuk duş etkisi yarattı. Intel, çip üretiminde 2023 yılında milyarlarca dolar kaybederken Intel CEO'su Pat Gelsinger’a göre bu durum geçmişteki dış kaynak kullanımı kararlarının bir yansıması.

Intel’in çip üretim işi 7 milyar dolar zarar yazdı

Intel’in yarı iletken üretiminden sorumlu Foundry biriminin finansal durumu şirketin son raporuna göre daha da derinleşmiş gibi görünüyor. Intel, üretim biriminin 2023 yılı için 7 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini ve bu zararın bir önceki yıl kaydedilen 5,2 milyar dolarlık işletme zararından daha yüksek olduğunu açıkladı. Birimin 2023 yılı geliri ise bir önceki yılki 27,49 milyar dolardan yüzde 31 düşüşle 18,9 milyar dolar oldu.

Yatırımcılara yönelik bir sunum sırasında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, 2024'ün şirketin çip üretim işi için en kötü işletme zararı yılı olacağını ve 2027'ye kadar dengeyi sağlayacağını söyledi. Buna ek olarak CEO’ya göre bu zararlar zaten sürpriz değil. Gelsinger, bu son rakamların kısmen Intel'in geçmişte yaptığı hataların sonucu olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Gelsinger’in hatalı olduğunu söylemek zor. Intel, geçmişte ASML’nin aşırı ultraviyole (EUV) makinelerini kullanmamak da dahil olmak üzere üretim noktasında bazı kötü kararlar aldı. Peşi sıra alınan yanlış kararlar neticesinde ise Intel, yonga plakası üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ana rakibi TSMC gibi dökümhanelere yaptırmak zorunda kaldı. Intel, bu sayının yüzde 20’lere düşmesini hedefliyor.

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Ancak şimdi Intel, daha önce kullanmamaya karar verdiği EUV makinelerini kullanmak için yatırımlar yaptı ve son 10 yılda hiç olmadığı kadar rekabetçi bir konuma yükseldi. Intel, ABD'nin dört eyaletinde çip fabrikaları kurmak ya da genişletmek için 100 milyar dolar harcamayı da planlıyor. Intel yeni hedefleri doğrultusunda sadece kendisi için değil diğer müşterileri için de -buna AMD de dahil- üretim yapmayı istiyor.

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Intel, çip üretim işinde 7 milyar dolarlık zarar ile kan kaybetti