Intel çip üretiminde TSMC ile iş birliğini sürdürecek

Tam Boyutta Gör David Zinsner, Intel'in TSMC'nin önemli bir müşterisi olduğunu ve bu durumu korumayı planladığını vurguladı. Buna ek olarak, şirket artık dış üreticilere her zamankinden daha fazla bağımlı.

Intel’e büyük ABD desteği 6 sa. önce eklendi

TSMC de Intel'den ekipman satın alıyor

Kendi üretim kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Intel, Akıllı Sermaye stratejisini izleyecek ve dış fabrikaların hizmetlerini kullanmaya devam edecek. Şirket yöneticisi ayrıca Intel'in TSMC ile işbirliğinin rekabetle sınırlı olmadığını, şirketlerin sipariş alışverişinde bulunduğunu ve TSMC'nin Intel'den fotolitografi ekipmanı satın aldığını belirtti. Yönetici düzeyindeki etkileşim de yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Zinsner'e göre Intel, 18A (1.8nm) fabrikasyon sürecindeki siparişlerin çoğunu büyük dış üreticilerden almayabilir, ancak gelecekteki üretim operasyonları için bir başlangıç noktası olacağı için küçük siparişler bile şirket için önemli.

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