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    Anlık Bildirim

    Samsung, ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak adlandırabilir

    Yarı iletken dünyasında rekabet hızlanırken Samsung ilginç bir hamle ile gündeme geliyor. Firmanın ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak isimlendirmek istediği belirtiliyor.
    Samsung, ikinci nesil 3nm süreci “2nm” olarak adlandırabilir Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken yarışında önemli dönemlerden geçiyoruz ve bu alandaki hiçbir firma rekabetin gerisinde kalmak istemiyor. Samsung, TSMC ve Intel’in sürdürdüğü kıyasıya mücadele önümüzdeki on yıl boyunca kullanacağımız yongaların temellerini oluşturacakken Güney Koreli teknoloji devinden ilginç bir hamle gelmiş olabilir. Resmi olarak açıklanmasa da yarı iletken endüstrisinden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre Samsung, ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak isimlendirmiş durumda.

    Samsung, ikinci nesil 3nm’ye “2nm” diyecek

    Samsung’un 3nm GAA verimiyle mücadele ettiği iyi bilinen bir gerçek. Görünüşe göre Samsung’un 2nm üretiminde de ilginç durumlar yaşanıyor. Fabrikasız yarı iletken endüstrisinden ismi açıklanmayan bir yetkilinin ZDNet'e verdiği bilgiye göre Samsung, ikinci nesil 3nm teknolojisini 2nm olarak adlandıracak.

    Kaynağa göre isim değişikliği halihazırda doğrulanmış ve Samsung ile yapılan sözleşme de yakın zamanda yeniden yazılmış durumda. Bu kaynak ZDNet’e "Samsung Electronics tarafından 2. nesil 3nm teknolojisini 2nm teknolojisine çevirecekleri konusunda bilgilendirildik. Geçen yıl Samsung Electronics Foundry'de 2. nesil 3nm teknolojisi için imzalanan sözleşmenin adı da 2nm teknolojisi olarak değiştirildi ve sözleşme kısa süre önce yeniden yazıldı." açıklamasında bulunmuş.

    Samsung, ikinci nesil 3nm süreci “2nm” olarak adlandırabilir Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere birkaç hafta önce Samsung’un ilk 2nm siparişini Japon Preferred Networks’ten aldığını sizlere aktarmıştık. Bu haber ile Samsung’un 2nm yarışında TSMC'ye karşı öne geçtiği varsayılıyordu ancak mevcut rapor, tamamlanan siparişin aslında ikinci nesil 3nm ürünler olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre Samsung, isim değişikliğini transistör boyutunun optimizasyonlarla küçültülmesi nedeniyle gerçekleştirmiş. Samsung tarafından henüz konuya dair bir açıklama gelmiş değil ancak böylesi bir durum firmanın müşterileri için kafa karışıklığına neden olabilir. Samsung, resmi olarak 2nm sürecinde 2025 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyor.

    Öte yandan Samsung, daha önce 2020'de 7nm’den 5nm sürecine geçtiğinde, ikinci nesil 7 nanometre sürecini de 5 nanometre olarak yeniden adlandırmıştı. Samsung'un 7 nanometre süreci, 2019'da aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisini kullanan dünyadaki ilk süreç olmuştu. Samsung, bu hamlesiyle transistör boyutunu küçültmüş ve önemli kazanımlar elde etmişti. Belki de burada olan da budur.

    Kaynakça https://zdnet.co.kr/view/?no=20240305143119 https://wccftech.com/samsung-2nm-process-renamed-2nd-generation-3nm-node/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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