Samsung, ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak adlandırabilir

Tam Boyutta Gör Yarı iletken yarışında önemli dönemlerden geçiyoruz ve bu alandaki hiçbir firma rekabetin gerisinde kalmak istemiyor. Samsung, TSMC ve Intel’in sürdürdüğü kıyasıya mücadele önümüzdeki on yıl boyunca kullanacağımız yongaların temellerini oluşturacakken Güney Koreli teknoloji devinden ilginç bir hamle gelmiş olabilir. Resmi olarak açıklanmasa da yarı iletken endüstrisinden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre Samsung, ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak isimlendirmiş durumda.

Samsung, ikinci nesil 3nm’ye “2nm” diyecek

Samsung’un 3nm GAA verimiyle mücadele ettiği iyi bilinen bir gerçek. Görünüşe göre Samsung’un 2nm üretiminde de ilginç durumlar yaşanıyor. Fabrikasız yarı iletken endüstrisinden ismi açıklanmayan bir yetkilinin ZDNet'e verdiği bilgiye göre Samsung, ikinci nesil 3nm teknolojisini 2nm olarak adlandıracak.

Kaynağa göre isim değişikliği halihazırda doğrulanmış ve Samsung ile yapılan sözleşme de yakın zamanda yeniden yazılmış durumda. Bu kaynak ZDNet’e "Samsung Electronics tarafından 2. nesil 3nm teknolojisini 2nm teknolojisine çevirecekleri konusunda bilgilendirildik. Geçen yıl Samsung Electronics Foundry'de 2. nesil 3nm teknolojisi için imzalanan sözleşmenin adı da 2nm teknolojisi olarak değiştirildi ve sözleşme kısa süre önce yeniden yazıldı." açıklamasında bulunmuş.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere birkaç hafta önce Samsung’un ilk 2nm siparişini Japon Preferred Networks’ten aldığını sizlere aktarmıştık. Bu haber ile Samsung’un 2nm yarışında TSMC'ye karşı öne geçtiği varsayılıyordu ancak mevcut rapor, tamamlanan siparişin aslında ikinci nesil 3nm ürünler olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre Samsung, isim değişikliğini transistör boyutunun optimizasyonlarla küçültülmesi nedeniyle gerçekleştirmiş. Samsung tarafından henüz konuya dair bir açıklama gelmiş değil ancak böylesi bir durum firmanın müşterileri için kafa karışıklığına neden olabilir. Samsung, resmi olarak 2nm sürecinde 2025 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyor.

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Öte yandan Samsung, daha önce 2020'de 7nm’den 5nm sürecine geçtiğinde, ikinci nesil 7 nanometre sürecini de 5 nanometre olarak yeniden adlandırmıştı. Samsung'un 7 nanometre süreci, 2019'da aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisini kullanan dünyadaki ilk süreç olmuştu. Samsung, bu hamlesiyle transistör boyutunu küçültmüş ve önemli kazanımlar elde etmişti. Belki de burada olan da budur.

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Samsung, ikinci nesil 3nm süreci “2nm” olarak adlandırabilir