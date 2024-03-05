Samsung, ikinci nesil 3nm sürecini “2nm” olarak adlandırabilir

Samsung, ikinci nesil 3nm’ye “2nm” diyecek
Samsung’un 3nm GAA verimiyle mücadele ettiği iyi bilinen bir gerçek. Görünüşe göre Samsung’un 2nm üretiminde de ilginç durumlar yaşanıyor. Fabrikasız yarı iletken endüstrisinden ismi açıklanmayan bir yetkilinin ZDNet'e verdiği bilgiye göre Samsung, ikinci nesil 3nm teknolojisini 2nm olarak adlandıracak.
Kaynağa göre isim değişikliği halihazırda doğrulanmış ve Samsung ile yapılan sözleşme de yakın zamanda yeniden yazılmış durumda. Bu kaynak ZDNet’e "Samsung Electronics tarafından 2. nesil 3nm teknolojisini 2nm teknolojisine çevirecekleri konusunda bilgilendirildik. Geçen yıl Samsung Electronics Foundry'de 2. nesil 3nm teknolojisi için imzalanan sözleşmenin adı da 2nm teknolojisi olarak değiştirildi ve sözleşme kısa süre önce yeniden yazıldı." açıklamasında bulunmuş.
Öte yandan Samsung, daha önce 2020'de 7nm’den 5nm sürecine geçtiğinde, ikinci nesil 7 nanometre sürecini de 5 nanometre olarak yeniden adlandırmıştı. Samsung'un 7 nanometre süreci, 2019'da aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisini kullanan dünyadaki ilk süreç olmuştu. Samsung, bu hamlesiyle transistör boyutunu küçültmüş ve önemli kazanımlar elde etmişti. Belki de burada olan da budur.Kaynakça https://zdnet.co.kr/view/?no=20240305143119 https://wccftech.com/samsung-2nm-process-renamed-2nd-generation-3nm-node/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.