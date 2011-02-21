Intel 5 milyar dolarlık yatırımla yeni işlemci fabrikası kuruyor

Yatırımlarına hız kesmeden devam Intel, Arizona'nın Chandler bölgeside yeni bir işlemci fabrikası kuruyor. Fab42 olarak isimlendirilen ve 5 milyar dolara mal olacağı belirtilen yeni tesisin, 300mm wafer üretimine yoğunlaşacağı ve hem inşaat çalışmaları hem de kalıcı görevler için binlerce kişilik yeni bir istihdam sağlayacağı bildiriliyor.

Intel cephesinden gelen bilgilere göre, temeli yaz aylarında atılacak yeni fabrikanın 2013'te tamamlanması ve 14nm üretim teknolojisine kadar farklı fabrikasyon süreçlerinde Intel'in üretim sürecine dahil olması bekleniyor. Resmi açıklaması, Amerikan başkanı Barack Obama'nın, Oregon'da bulunan Intel tesislerine yaptığı ziyaret sırasında yapılan yeni tesisin, çip üretiminde dünyanın en modern ve gelişmiş merkezi olacağı ve Intel'in geleceğe dönük büyüme stratejisinde önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.