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Intel 5 milyar dolarlık yatırımla yeni işlemci fabrikası kuruyor

8 yıl
21,1b
1
41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yatırımlarına hız kesmeden devam Intel, Arizona'nın Chandler bölgeside yeni bir işlemci fabrikası kuruyor. Fab42 olarak isimlendirilen ve 5 milyar dolara mal olacağı belirtilen yeni tesisin, 300mm wafer üretimine yoğunlaşacağı ve hem inşaat çalışmaları hem de kalıcı görevler için binlerce kişilik yeni bir istihdam sağlayacağı bildiriliyor.

Intel cephesinden gelen bilgilere göre, temeli yaz aylarında atılacak yeni fabrikanın 2013'te tamamlanması ve 14nm üretim teknolojisine kadar farklı fabrikasyon süreçlerinde Intel'in üretim sürecine dahil olması bekleniyor. Resmi açıklaması, Amerikan başkanı Barack Obama'nın, Oregon'da bulunan Intel tesislerine yaptığı ziyaret sırasında yapılan yeni tesisin, çip üretiminde dünyanın en modern ve gelişmiş merkezi olacağı ve Intel'in geleceğe dönük büyüme stratejisinde önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Batuist
ben artık mikroişlemcilerin üretilmelerinden daha ziyade milyarlarca transistör içeren bu işlemcileri tasarlayan onlarca yada yüzlerce mühendisin nasıl koordine bir şekilde bunu tasarladıklarını merak ediyorum.. keşke bu konuda da bir video tarzı birşey olsaydı.. ki bunun olacağını pek zannetmiyorum ama yinede oldukça ilgi toplardı..

evet kesınlıkle boyle bır video ya ıhtıyac var...
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KaNKaWaReZ 7 yıl
Çok Gereksiz Yatırım, Eski Fabrika Neyine Yetmiyor ? Kazandığı Paraları Bağış Yapsalar Daha İyi Olurdu Hemde Kazık Fiyatlarla Aldığı İşlemciler Hakkını Verirdi.
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DH Misafiri 8 yıl
dünya piyasasında intelden güçlüsünü vede intelin üstüne işlemci tanımam
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isosonsuz 8 yıl
14 nm!!! işlemci alt sınırı neydiki? 12nm mi? Sonra nolcak çok merak ediyorum. DNA tabanlı bilgisayarlara falan mı terfi edecez?
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zultaran 8 yıl
silisyumdan başka bir madde bulacaklar
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H34RTL3SS 8 yıl
bi istede böyle bi yazı gördüm
Cisco, Inlet Technologies’i satın alıyor
:D
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personalcomputer 8 yıl
vay intel doğru yeri bulmuş orası tenha bir yerdir
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kerem287 8 yıl
way anam way millet uçuyor biz millettin yaptıklarıni bile anlayamiyoruz biz ancak birbirimize düşman oluruz amd ve intel müslümanlarin olsa kesinlikle simdi biri diğerinin fabrikasını bombalamisti:-( biraz abes kaçti bu hoş sohbete değil mi:-):-)
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theyapici 8 yıl
adamda para bol hacı 5 de koyar 100 alır ordan işi biliyor
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Nefret etmeme rağmen Atom işlemcili netbook aldım, intel böyle bişey; fare dağa küsmüş hesabı...
Bir ara şu intel fabrika görüntülerinde geçen sarı renki sodyum lambalardan alıcam, intel havası yapıcam.

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ozkan_tpc 8 yıl
Intel öyle yiyorsun ki parayı insanoğlunun üstünden, bir ülkenin milli gelirinden çok daha fazla büyüdün ama hala doymadın.
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Volkanbaba 8 yıl
Para bol adamlarda yaptılar olacak
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Xagdas 8 yıl
Onu da işlemci hesaplar bulur :)
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kadirkayik 8 yıl
valla geçmişte en iyi tesis amd de idi intel onu da ele alıyor baksanıza. hepimize hayırlı uğurlu olsun :) umarım arızalı çip çıkmaz bu fabrikadan.
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Aşağı yukarı her bir buçuk senede bir intelin yeni tesis fabrika açıldı haberlerinin altında geyik yapıyoruz. Dünyanın en çok bilinen markası olmak böyle bir şeymiş işte.
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güneş__ 8 yıl
istihdam açisindan guzel
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