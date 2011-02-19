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Intel, 510 serisi SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini 1 Mart'ta duyuracak

8 yıl
10,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setleriyle doğal SATA-III desteği sunmaya başlayan Intel, anakartlardan sonra SSD sürücülerini de güncelliyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, 510 serisi yeni nesil SSD sürücüleriyle birlikte 6Gbps hızında veri transfer olanağı tanıyan SATA-III teknolojisine destek sunacak.

1 Mart'ta satışa sunulması beklenen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücüleriyle Intel, teknoloji tutkunları ve performans düşkünleriyle birlikte üst seviye notebook ve iş istasyonlarını hedef alacak. 34nm üretim teknolojisiyle geliştirilen NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler, iki farklı kapasite (120GB ve 250GB) seçeneği ile sunulacaklar.

Açıklanan bilgilere göre 470MB/saniye hızında okuma ve 315MB/saniye yazma hızı sunacak olan yeni sürücülerde 4K rastgele okuma performansı 20,000 IOPS, 4K rastgele yazma performansı ise 5,000 IOPS olacak. Intel'in performansı ön planda tuttuğu 510 serisi yeni SSD'lerden 120GB kapasiteli model 366$, 250GB'lık model ise 767$ olacak.


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Python 8 yıl
intel işlemcilerdeki fiyat politikasını ssd'lerdede sürdürüyor.
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Die4WiN 8 yıl
60 Gb üretilirse belki alınabilir çok düşük ihtimal olsada
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DH Misafiri 8 yıl
Birde 25 nm. ye geçse tam uçacak intel.
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kadirkayik 8 yıl
tamam arkadaşlar bu iş 3 sene içinde bize kadar gelir o zaman almayanı döverler :D bu kadar kart üretiliyor satılacak ama piyasa doyuma yaklaştığı anda tamam
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killnOd 8 yıl
Pekde yeni gozukmuyorlar cunku iops degerleri dusuk ayrica 25nm ile uretilmesi gerekirken eski olan 34nm teknolojisi kullanilmis.
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Tanarri 8 yıl
hızları düşük olduktan sonra neyleyim sata3 dicektim diğer sata2 ssd lere göre baya hızlıymış ama yinede yavaş sanrım sata3 tam verimi ile kulanabilen cihazları göremiycez görsekde kulanamıycaz gibi geliyo bana hatta sata3 geçtim sata2 sınırına yetişen disklerede razıyım ama bu gidişle zor gibi şu işlemciye el attıkları kadar depolama birimlerinede el atsalarda yeni bi keşif yapasalar şu güzelim işlemcili canavar pcler bi şaha kalksaya hala işleri güçleri bi zarın içine nakadar çekirdek sokuşturabiliriz derdindeler....
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OverClocK1ng 8 yıl
Crysystem Photofast'ın 64Gb olanından getirtsene. 110$ fiyatı var ve 500 / 450 Mb/Sn hızları var ayrıca Sata 3 ve Trim de destekliyor. Erken değil yani.
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BuĞrA 8 yıl

OverClocKing

Crysystem Photofast'ın 64Gb olanından getirtsene. 110$ fiyatı var ve 500 / 450 Mb/Sn hızları var ayrıca Sata 3 ve Trim de destekliyor. Erken değil yani.

+1
şimdiden 2tanesıne talıbım
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spaydix 8 yıl
intel çok yüksekten uçuyorsun o ne biçim fiyat sonunda yazma hızlarını yükseltmiş nihayet iops değerleride çok düşük gözüktü ama bide revodrive lara rakip çıkarsa diycem ama onlarıda 1000 dolardan başlatır çakal intel :)
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CrySystem 8 yıl
Alınabilir seviyeye geldiği an alacağım 1 tane...
Henuz erken
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