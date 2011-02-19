Intel, 510 serisi SATA-III destekli yeni SSD sürücülerini 1 Mart'ta duyuracak

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setleriyle doğal SATA-III desteği sunmaya başlayan Intel, anakartlardan sonra SSD sürücülerini de güncelliyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, 510 serisi yeni nesil SSD sürücüleriyle birlikte 6Gbps hızında veri transfer olanağı tanıyan SATA-III teknolojisine destek sunacak.

1 Mart'ta satışa sunulması beklenen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücüleriyle Intel, teknoloji tutkunları ve performans düşkünleriyle birlikte üst seviye notebook ve iş istasyonlarını hedef alacak. 34nm üretim teknolojisiyle geliştirilen NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler, iki farklı kapasite (120GB ve 250GB) seçeneği ile sunulacaklar.

Açıklanan bilgilere göre 470MB/saniye hızında okuma ve 315MB/saniye yazma hızı sunacak olan yeni sürücülerde 4K rastgele okuma performansı 20,000 IOPS, 4K rastgele yazma performansı ise 5,000 IOPS olacak. Intel'in performansı ön planda tuttuğu 510 serisi yeni SSD'lerden 120GB kapasiteli model 366$, 250GB'lık model ise 767$ olacak.