Intel 510 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini duyurdu

Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 510 serisi yeni nesil SSD sürücülerini bugün yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, uzun zamandır piyasada olan X25-M G2 serisinden farklı olarak SATA-II yerine veri transfer hızını iki kat arttıran SATA-III teknolojisini destkeliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve TRIM desteği sunan yeni sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri 1,2 milyon saat olarak açıklanıyor.

Intel tarafından açıklanan bilgilere göre 510 serisi yeni SSD ailesinin 284$ seviyesinden sunulan 120GB kapasiteli modeli 450MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızı sunuyor. Serinin 250GB depolama kapasitesi sunan ve 584$ seviyesinden pazara sununlacağı belirtilen üst modeli, 500MB/saniye okuma ve 315MB/saniye yazma hızını destekliyor. 4kB rastgelere okuma ve yazma performansları 20,000 IOPS ve 8,000 IOPS olan 510 serisi üç yılık garanti ile yurt dışında kullanıma sunulmuş durumdalar.