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Intel 510 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini duyurdu

8 yıl
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 510 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini duyurdu
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Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 510 serisi yeni nesil SSD sürücülerini bugün yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, uzun zamandır piyasada olan X25-M G2 serisinden farklı olarak SATA-II yerine veri transfer hızını iki kat arttıran SATA-III teknolojisini destkeliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve TRIM desteği sunan yeni sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri 1,2 milyon saat olarak açıklanıyor.

Intel tarafından açıklanan bilgilere göre 510 serisi yeni SSD ailesinin 284$ seviyesinden sunulan 120GB kapasiteli modeli 450MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızı sunuyor. Serinin 250GB depolama kapasitesi sunan ve 584$ seviyesinden pazara sununlacağı belirtilen üst modeli, 500MB/saniye okuma ve 315MB/saniye yazma hızını destekliyor. 4kB rastgelere okuma ve yazma performansları 20,000 IOPS ve 8,000 IOPS olan 510 serisi üç yılık garanti ile yurt dışında kullanıma sunulmuş durumdalar.

Intel 510 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini duyurdu
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Ju1i@~ 8 yıl
Intel SSDler diğerlerinden farklı olarak özellikle rastgele 4K okuma hızı ve garbage collection (çöp toplama?) konusunda başarılı olarak bilinirler. Bu seride de aynı başarıyı sürdürmüşler. Güncellenecek f/wler ile durum daha da iyileştirilebilir.
SSDlerde asıl görmek istediğim gelişme RAID kurulumlarında da TRIM özelliğini kullanabilmek. Bu olduğu zaman -örnek olarak bu seride- kimse 250GBlık modeli tercih etmez. 2 tane 120GB almak hem daha ucuza gelir hem de performans nerdeyse ikiye katlanır.
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tworule 8 yıl
25 nm nin henuz teknolojisi tam oturmadi sanirim... Bir de cipleri ( ocz nin forumunda yazdigina gore) intel kendileri uretiyor. O nedenle de istediklerinden uretiyorlar...
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Batuist 8 yıl
neden yazma hızıyla okuma hızı arasındaki böyle uçuk bir fark var.. iki katından fazla.. sanırım biraz erken ününler bunlar onun için... artı bu adamların elinde 25nm ile üretebildikleri modüller varken neden 34nm kullanılıyor hala? maliyet ise 25nm daha az olması gerekmezmi maliyeti?
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tworule 8 yıl
g3 geldi. fiyat fena degil.
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