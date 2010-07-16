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Intel 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7 970'i satışa sundu

8 yıl
28,3b
1
63
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ürün gamındaki 6 çekirdekli ikinci işlemci modeli olan Core i7 970'in satışına başladı. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz yeni işlemci, 3.2GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA1366 formunda olan işlemci, Core i7 980X'den farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak geliyor.

Üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip olan 6 çekirdekli Core i7 970, Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için 2 izlek ve toplamda 12 izlek desteği sunabiliyor. X58 anakartlarla kullanılabilen ve ısıl güç tasarımı 130 Watt olan Core i7 970, Intel'in en ucuzu 6 çekirdekli işlemcisi olarak Avrupa'da 820 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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...TALANCI... 8 yıl
Sevgili arkadaşlar. bu ucube şeye bu ucube fiyatı vereceğinize 6 çekirdek AMD çakıp üstünede çivi gibi hd5850 ekran kartı çakılır vede süper ötesi olur. Bilmem anlatabildim mi ?
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Tanarri 8 yıl
yahu bunlar fantazi ürünü arklar gidin bitane ille 4 çekirdekli olsun ileriye dönük olsun diyosanız alın i7 860 veya i5 750 kaldıki ben olsam i3 alırım ha illa 6 çekirdek olcak havamı sonuna kadar bascam diyosanız gidin amd alın arklar sudan ucuz intele göre ama bi i3 serisi yada i5 750 hayli hayli işinizi görür hemce uzunca yıllar ben 2 sene önce q9450 c0 aldım hala 2,6ghz kulanıyorum ben oyun oynamıyomuyum? hemde full detay istediğim şekilde ben yüklenmıyomuyum işlemciye evet ama daha %50 den yukarsını görmedim daha tık dediği bi konu olmadı hala canavar gibi gidin 775 pin işlemci alın demiyorum şu saaten sonra ama hani bu işlemciler fantaziden de öte bişi demiyorum şimdilik o yüzden heves etmesin kimse...
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Arranger. 8 yıl
Fiyat çok yüksek. Yurt dışından 2. el i7 980x almak daha mantıklı.
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ET 7 8 yıl
carpan kilidi kapali iken 820 euro ise acik olan da 1200 euro olur heralde
bu intel kafayi yemis ya amd nin 6 cekirdeklisi 250 euro civarinda
bu intel insanlari aptal yerine koyuyo
bu intelden cpu alanlari merak ediyom ????
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car_26 8 yıl
Tekel olmanın zararları.
Intelde şuana kadar 5 hesaplı işlemci gördüm E4500 - E5200 - E6300 - i5 750 ve i7 860.
i7 860 500tl civarında i7 870 ise 1000tl den satılıyor.
Fark mı ? 130MHz.
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taner11 8 yıl
PHENOM II X4 HERKESE YETER YANINADA 5850 + ANAKART + 4GB CORSAIR DDR2 RAM + 1TB HDD ALIRSIN İ7 970 YERİNE.DAHA NE OLSUN
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uNequAL 8 yıl
Core i7'lerin Fiyatları Malum Durumda iken, 6 Çekirdeklinin Ucuza Gelmesini Nasıl Beklersiniz ki? Alışın Arkadaşlar Artık, Burası Türkiye...

mibis70

Fakir olduğumuza sonuna kadar katılıyorum .


Kendinizi Kandırmayın, Fiyatlar Ucuk...
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mibis70 8 yıl
Çok saçma mantık olarak 2.000 Tl bir işlemciye vermek gerçekten çok saçma

Aylık geliri 2000 TL olan biri için saçma . Ama 10000 TL olan biri için çok uygun .
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nrbaki 8 yıl
amd x6 alırım nede olsa daha ucuz az ısınıyor amd olmasa n e yaprdık
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mibis70 8 yıl
Fakir olduğumuza sonuna kadar katılıyorum .
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Tolgá 8 yıl
İntelciler için daha var 6 çekirdek kullanmaya
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DiciQ 8 yıl
avrupada 1630 tl ye denk gelmekte fiyatı bizde o fiyat 2 bini bulur
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elophidae 8 yıl
Alan oldukça satar o fiyata. Adamlar işi biliyor. Fakat AMD bu altı çekirdek olayını domine edecek diye bir iddia ortaya atıyorum
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hartim 8 yıl
ben 2 yıl önce q9550 aldım eeee aslanlar gibi e tabi yeni sistem toplayacaklar i5 alsın ama dürüst olalım en ağır yaptığımız iş oyun iken bilgisayarda ne gerek var i7 lere :) insanlarını teknoloji bağımlısı yapıp mantığına ket vuruyor adamlar...
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DH Misafiri 8 yıl
abi hiç gerek yok bende i7_975Extereme var wındows puan nı 7.9 üzerinden oc yapmadan 7.6 veriyor yani 2000tl ver yinede 7.9 a ulaşamıyorsun hep tuzak ama OC yapsan ulaşırsın önemli olan i7_975extereme bile sade haliyle nasıl 7.9 vurmaz anlamıyorum i5 alın 300 dolara daha iyi hiç olmazsa 7.5 puan veriyor ben yandım siz yanmayın birde 1şey sorcam benim işlemciyi OC yapmaya gerek varmı İ7_975 3.33ghz yetmezmi bana oyun oynuyorum Ekran kartım nVİDİA GTX295 6gb XMS ddr3 1600MHZ corsair GA EX58 UD5 anakart 650w power 1tb disk samsung 22'' teşk.
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