Intel 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7 970'i satışa sundu

Intel ürün gamındaki 6 çekirdekli ikinci işlemci modeli olan Core i7 970'in satışına başladı. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz yeni işlemci, 3.2GHz'de çalışıyor ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA1366 formunda olan işlemci, Core i7 980X'den farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak geliyor.

Üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip olan 6 çekirdekli Core i7 970, Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için 2 izlek ve toplamda 12 izlek desteği sunabiliyor. X58 anakartlarla kullanılabilen ve ısıl güç tasarımı 130 Watt olan Core i7 970, Intel'in en ucuzu 6 çekirdekli işlemcisi olarak Avrupa'da 820 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.