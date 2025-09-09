Giriş
    Intel 14A üretim süreciyle hem performans hem fiyatlar yükselecek

    Intel, yeni nesil 14A süreciyle %20’ye varan performans artışı vaat ediyor. Ancak 14A süreci, High-NA EUV makinelerinin maliyeti nedeniyle 18A’dan daha pahalı olacak.

    Intel 14A üretim süreciyle hem performans hem fiyatlar yükselecek Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil 14A üretim teknolojisiyle önemli verimlilik ve performans kazanımları vaat ediyor. Ancak şirket, bu sürecin 18A’ya kıyasla daha pahalı olacağı uyarısında da bulunuyor. Intel’den David Zinsner, yaptığı açıklamada artan maliyetin en büyük nedeninin tanesi neredeyse 400 milyon dolar olan ASML’nin High-NA EUV litografi makinelerinin kullanımı olduğunu belirtti.

    Zinsner, yatırımcılara 14A, 18A'dan daha pahalı. “Kesinlikle daha yüksek bir yonga maliyeti var ve bunun nedeni 14A’da High-NA EUV araçlarını kullanacak olmamız” dedi.

    14A ile neler değişiyor?

    Intel, 14A sürecinin performans başına watt değerinde yüzde 15–20 artış veya güç tüketiminde yüzde 25–35 azalma sağlayacağını öngörüyor. Bu kazanımlar, şirketin RibbonFET 2 (gelişmiş gate-all-around transistör yapısı) ve PowerDirect (arka yüzeyden güç iletimi) gibi yeni tasarım yaklaşımlarından kaynaklanacak.

    Intel 14A üretim süreciyle hem performans hem fiyatlar yükselecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, Turbo Cells adı verilen özel çift katmanlı hücreler de 14A’nın öne çıkan yenilikleri arasında. Kritik zamanlama yollarına optimize edilen bu hücreler sayesinde CPU ve GPU’lar, daha yüksek frekanslara ekstra alan ya da güç tüketimi yükü olmadan ulaşabilecek.

    18A süreci, mevcut EUV sistemleriyle çoklu pozlama yapılarak hedeflenen çözünürlüğe ulaşabiliyordu. Ancak 14A için bu yeterli değil. Bu noktada devreye ASML’nin High-NA EUV litografi araçları giriyor. Ancak bu araçların yüksek maliyetli oluşu ve Intel’in aynı zamanda modern çip fabrikalarına yatırım yapması sermaye harcamalarının yükselmesine neden oluyor. Ve elbette bunlara ek olarak 14A için yapılan milyarlarca dolarlık Ar-Ge harcaması da var.

    Bu nedenle Intel, maliyetin bir kısmını dış müşterilerle paylaşmayı hedefliyor. Zinsner, 14A için harici müşteri bulunmazsa süreci devam ettirmenin zor olacağını da söylüyor. Zaten Intel, birkaç ay önce büyük bir müşteri olmadan 14A’nın yavaşlatılabileceğini ya da iptal edilebileceğini duyurmuştu.

