Intel 14A üretim süreciyle hem performans hem fiyatlar yükselecek

Zinsner, yatırımcılara 14A, 18A'dan daha pahalı. “Kesinlikle daha yüksek bir yonga maliyeti var ve bunun nedeni 14A’da High-NA EUV araçlarını kullanacak olmamız” dedi.
14A ile neler değişiyor?
Intel, 14A sürecinin performans başına watt değerinde yüzde 15–20 artış veya güç tüketiminde yüzde 25–35 azalma sağlayacağını öngörüyor. Bu kazanımlar, şirketin RibbonFET 2 (gelişmiş gate-all-around transistör yapısı) ve PowerDirect (arka yüzeyden güç iletimi) gibi yeni tasarım yaklaşımlarından kaynaklanacak.
18A süreci, mevcut EUV sistemleriyle çoklu pozlama yapılarak hedeflenen çözünürlüğe ulaşabiliyordu. Ancak 14A için bu yeterli değil. Bu noktada devreye ASML’nin High-NA EUV litografi araçları giriyor. Ancak bu araçların yüksek maliyetli oluşu ve Intel’in aynı zamanda modern çip fabrikalarına yatırım yapması sermaye harcamalarının yükselmesine neden oluyor. Ve elbette bunlara ek olarak 14A için yapılan milyarlarca dolarlık Ar-Ge harcaması da var.
Bu nedenle Intel, maliyetin bir kısmını dış müşterilerle paylaşmayı hedefliyor. Zinsner, 14A için harici müşteri bulunmazsa süreci devam ettirmenin zor olacağını da söylüyor. Zaten Intel, birkaç ay önce büyük bir müşteri olmadan 14A'nın yavaşlatılabileceğini ya da iptal edilebileceğini duyurmuştu.
