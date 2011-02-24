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Intel, Sandy Bridge ailesine çift çekirdekli 12 yeni model ekledi

8 yıl
20,9b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geçtiğimiz ay içerisinde firma tarihinin en büyük lansman etkinliğini gerçekleştirerek onlarca yeni işlemcisini ve çok sayıda yeni çipset modelini, ikinci nesil Core işlemci ailesinin altında pazara sundu. Tamamı dört çekirdekli modellerden oluşan ilk etap Sandy Bridge lansmanından sonra Intel, çift çekirdekli yeni Sandy Bridge işlemcilerini de duyurdu.

Yaptığı açıklamayla Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için çift çekirdekli 10'dan fazla yeni model lanse eden Intel, ürün gamını ciddi şekilde güncellemiş oldu. Duyurusu yapılan işlemciler, masaüstü sistemler ve dizüstü bilgisayarları hedef alıyor ve yine modeline göre farklı özelliklerle farklı fiyat aralıklarında konumlandırılıyorlar.

Intel tarafından masaüstü sistemler için lanse edilen Core i3 ve Core i5 serisi çift çekirdekli yeni Sandy Bridge modellerinden ikisi 65 Watt, diğer ikisi ise 35 Watt TDP değerleri ile geliyorlar. 3MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve yeni entegre grafik birimine sahip olan işlemciler, Hyper Threading teknolojisiyle çekirdek başına çift izlek desteği sunuyorlar.

Duyurusu yapılan çift çekirdekli masaüstü işlemcilerinden sadece Core i5-2390T modelinde Turbo Boost teknolojisine yer veriliyor ve bu sayede işlemci, 2.7GHz olan standart çalışma hızını 3.5GHz'e kadar yükseltebiliyor. Diğer modeller Core i3-2100, 2100T ve 2120 modellerinde ise Turbo Boost teknolojisine yer verilmediğini görüyoruz.

Intel'in model isimlendirme stratejisinden alışık olduğumuz üzere sonu T ile biten işlemciler, düşük güç tüketim segmentinde yer alıyorlar. Tablodan da görülebileceği üzere Core i3-2100T ve Core i5-2390T modelleri 35 Watt TDP ile gelirken, Core i3-2100 ve Core i3-2120 modellerinde TDP yani ısıl tasarım gücü 65 Watt olarak belirlenmiş.

Model Çekirdek İzlek Hız Turbo Frekansı L3 Bellek TDP Fiyat
Core i3-2100 2 4 3.1 GHz N/A 3 MB 65 Watt 117$
Core i3-2100T 2 4 2.5 GHz N/A 3 MB 35 Watt 127$
Core i3-2120 2 4 3.3 GHz N/A 3 MB 65 Watt 138$
Core i5-2390T 2 4 2.7 GHz 3.5 GHz 3 MB 35 Watt 195$

Masaüstü sistemler için çift çekirdek dört yeni Sandy Bridge işlemcisi anons eden Intel, dizüstü bilgisayarlar içinse tam 8 yeni model duyurdu. Core i5 ve Core i7 serileri altında sunulan işlemcilerin tamamı Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve Turbo Boost teknolojisi ile otomatik hız arttırımı yapabiliyorlar.

Alt tarafta yer alan tablodan da görülebileceği üzere, çift çekirdekli yeni mobil işlemcilerden Core i5 serisi modellerde 3MB Seviye 3, Core i7 serisi modellerde ise 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor. Isıl tasarım güçleri modeline göre 17 Watt ile 35 Watt arasında değişen işlemciler, DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle geliyorlar.

Intel'in duyurusunu yaptığı yeni mobil işlemciler arasında en performanslı modelin, standart olarak 2.7GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttıran Core i7-2620M olduğunu görüyoruz. Isıl tasarım gücü 35 Watt olan işlemci, 346$ olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Sandy Bridge ailesinin çift çekirdekli yeni mobil işlemcileri arasında, enerji verimliliği en yüksek modeller ise ısıl tasarım güçleri 17 Watt olan Core i5-2537M, Core i7-2617M ve Core i7-2657M. Standart olarak 1.6GHz'de çalışan ve 2.7GHz'e kadar çıkabilen Core i7-2657M, düşük güç ve Turbo destekli yüksek hızıyla iddialı bir profil çiziyor.

Model Çekirdek İzlek Hız Turbo Frekansı L3 Bellek TDP Fiyat
Core i5-2520M 2 4 2.5 GHz 3.2 GHz 3 MB 35 Watt 225$
Core i5-2537M 2 4 1.4 GHz 2.3 GHz 3 MB 17 Watt 250$
Core i5-2540M 2 4 2.6 GHz 3.3 GHz 3 MB 35 Watt 266$
Core i7-2617M 2 4 1.5 GHz 2.6 GHz 4 MB 17 Watt 289$
Core i7-2620M 2 4 2.7 GHz 3.4 GHz 4 MB 35 Watt 346$
Core i7-2629M 2 4 2.1 GHz 3 GHz 4 MB 25 Watt 311$
Core i7-2649M 2 4 2.3 GHz 3.2 GHz 4 MB 25 Watt 346$
Core i7-2657M 2 4 1.6 GHz 2.7 GHz 4 MB 17 Watt 317$


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alpin73 8 yıl
Intel Core i5 2500K vs Intel Core i7 980X
Benchmark Results :
anandtech.com/...
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alpin73 8 yıl
Intel Core i3 2100 vs Intel Core i7 980X
Benchmark Results :
anandtech.com/...
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Python 8 yıl
harbiden yahu mobile imiş tdp lerden anladım bir sakatlık oldugunu neyse fiyatlar gene bilindik intel politikası at koşturuyor
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mustiii9999 8 yıl
abi adamlar işi biliyor ya... kim ne derse desin...
çeşitlendiriyor, dallandırıyor budaklandırıyor yavaş yavaş geliştiriyor...
piyasayı iyi biliyorlar... zevkini ala ala, parayı kazana kazana satıyor...
zaten siz de biliyorsunuz çıkartmıyorlar hızlı versiyonları...
inşallah intelin tekelinden kurtuluruz da gözümüz hız görür...
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Tanarri 8 yıl
Core i5-2390T ve Core i3-2100T offff sizin TDP değerlerinize kurbar!!... atom sanki mubarekler valla bu ikisine bayıldım ben oc ile kıral bi halede gelirler ama oc olmadan da gayet performanslı ve düşük güç tüketimli bi sistem kurulur bunlarla... Yanlız tanpon bellekdeki bi önceki core i3 göre düşüş kötü olmuş ha bu durum 1mb den çok fark yaratırmı orası tartışılır tabi bekleyip testlerde görücez
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::Ashes:: 8 yıl
i3 2100 f/p olarak çok iyi bir işlemci olacak karşılaştırmalı testlerde çoğunlukla Phenom II x4lerden daha iyi performans göstermiş..
yani ilk defa f/p olrak iyi bir işlemci görüyoruz buldozerler çıkana kadar bu durum korunacaktır..
iyi forumlar
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Normandia_06 8 yıl
tüketiciyi ayakta kandırıyor eski model işlemcilere i3-5 gibi rakam ları koy eski teknolojiyi yeni gibi gösterip sat
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barikat81 8 yıl
Kısacası kazık kazık yine kazık kazık hep bu sürec böledir kazık kazık kazık
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DH Misafiri 8 yıl
İntel bu numaralandırma sistemini çok düşünmüşmü acaba?
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devrimdoga 8 yıl
Hocam şu core i7 2620m neymiş öyle :D
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X-FI 8 yıl
allah belamı versinki haberi 12 çekridkeli yeni işlemci diye okudum lol :D
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heatblast 8 yıl

X-FI

allah belamı versinki haberi 12 çekridkeli yeni işlemci diye okudum lol :D


çekridkeli nedir?

transistör gibi bişeymi?





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orçotüsi5 8 yıl
İntel`in mobil işlemcisi Core i5-2390T 3.5 GHz`e overclock oluyormuş bu işlemcinin Apple`ın Macbook`unda kullanıldığını düşünsenize 3.5 GHz`e overclock olduğu zaman Macbook`un aliminyum kasası eriyo filan!!!!!!!!

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