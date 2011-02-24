Intel, Sandy Bridge ailesine çift çekirdekli 12 yeni model ekledi

Intel geçtiğimiz ay içerisinde firma tarihinin en büyük lansman etkinliğini gerçekleştirerek onlarca yeni işlemcisini ve çok sayıda yeni çipset modelini, ikinci nesil Core işlemci ailesinin altında pazara sundu. Tamamı dört çekirdekli modellerden oluşan ilk etap Sandy Bridge lansmanından sonra Intel, çift çekirdekli yeni Sandy Bridge işlemcilerini de duyurdu.

Yaptığı açıklamayla Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için çift çekirdekli 10'dan fazla yeni model lanse eden Intel, ürün gamını ciddi şekilde güncellemiş oldu. Duyurusu yapılan işlemciler, masaüstü sistemler ve dizüstü bilgisayarları hedef alıyor ve yine modeline göre farklı özelliklerle farklı fiyat aralıklarında konumlandırılıyorlar.

Intel tarafından masaüstü sistemler için lanse edilen Core i3 ve Core i5 serisi çift çekirdekli yeni Sandy Bridge modellerinden ikisi 65 Watt, diğer ikisi ise 35 Watt TDP değerleri ile geliyorlar. 3MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve yeni entegre grafik birimine sahip olan işlemciler, Hyper Threading teknolojisiyle çekirdek başına çift izlek desteği sunuyorlar.

Duyurusu yapılan çift çekirdekli masaüstü işlemcilerinden sadece Core i5-2390T modelinde Turbo Boost teknolojisine yer veriliyor ve bu sayede işlemci, 2.7GHz olan standart çalışma hızını 3.5GHz'e kadar yükseltebiliyor. Diğer modeller Core i3-2100, 2100T ve 2120 modellerinde ise Turbo Boost teknolojisine yer verilmediğini görüyoruz.

Intel'in model isimlendirme stratejisinden alışık olduğumuz üzere sonu T ile biten işlemciler, düşük güç tüketim segmentinde yer alıyorlar. Tablodan da görülebileceği üzere Core i3-2100T ve Core i5-2390T modelleri 35 Watt TDP ile gelirken, Core i3-2100 ve Core i3-2120 modellerinde TDP yani ısıl tasarım gücü 65 Watt olarak belirlenmiş.

Model Çekirdek İzlek Hız Turbo Frekansı L3 Bellek TDP Fiyat Core i3-2100 2 4 3.1 GHz N/A 3 MB 65 Watt 117$ Core i3-2100T 2 4 2.5 GHz N/A 3 MB 35 Watt 127$ Core i3-2120 2 4 3.3 GHz N/A 3 MB 65 Watt 138$ Core i5-2390T 2 4 2.7 GHz 3.5 GHz 3 MB 35 Watt 195$

Masaüstü sistemler için çift çekirdek dört yeni Sandy Bridge işlemcisi anons eden Intel, dizüstü bilgisayarlar içinse tam 8 yeni model duyurdu. Core i5 ve Core i7 serileri altında sunulan işlemcilerin tamamı Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve Turbo Boost teknolojisi ile otomatik hız arttırımı yapabiliyorlar.

Alt tarafta yer alan tablodan da görülebileceği üzere, çift çekirdekli yeni mobil işlemcilerden Core i5 serisi modellerde 3MB Seviye 3, Core i7 serisi modellerde ise 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor. Isıl tasarım güçleri modeline göre 17 Watt ile 35 Watt arasında değişen işlemciler, DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle geliyorlar.

Intel'in duyurusunu yaptığı yeni mobil işlemciler arasında en performanslı modelin, standart olarak 2.7GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttıran Core i7-2620M olduğunu görüyoruz. Isıl tasarım gücü 35 Watt olan işlemci, 346$ olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Sandy Bridge ailesinin çift çekirdekli yeni mobil işlemcileri arasında, enerji verimliliği en yüksek modeller ise ısıl tasarım güçleri 17 Watt olan Core i5-2537M, Core i7-2617M ve Core i7-2657M. Standart olarak 1.6GHz'de çalışan ve 2.7GHz'e kadar çıkabilen Core i7-2657M, düşük güç ve Turbo destekli yüksek hızıyla iddialı bir profil çiziyor.

Model Çekirdek İzlek Hız Turbo Frekansı L3 Bellek TDP Fiyat Core i5-2520M 2 4 2.5 GHz 3.2 GHz 3 MB 35 Watt 225$ Core i5-2537M 2 4 1.4 GHz 2.3 GHz 3 MB 17 Watt 250$ Core i5-2540M 2 4 2.6 GHz 3.3 GHz 3 MB 35 Watt 266$ Core i7-2617M 2 4 1.5 GHz 2.6 GHz 4 MB 17 Watt 289$ Core i7-2620M 2 4 2.7 GHz 3.4 GHz 4 MB 35 Watt 346$ Core i7-2629M 2 4 2.1 GHz 3 GHz 4 MB 25 Watt 311$ Core i7-2649M 2 4 2.3 GHz 3.2 GHz 4 MB 25 Watt 346$ Core i7-2657M 2 4 1.6 GHz 2.7 GHz 4 MB 17 Watt 317$