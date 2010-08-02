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Intel Sandy Bridge tabanlı Sugar Bay platformunu CES 2011'de tanıtacak

8 yıl
9,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticilerinden alınan bazı yeni bilgilere göre Intel, Cougar Point kod adını taşıyan 6 serisi yeni yonga setlerini Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2011 (CES 2011) fuarında Sugar Bay kod adını taşıyan yeni masaüstü platformunu duyuracak olan Intel, eş zamanlı olarak yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini de lanse etmiş olacak. Ancak kanaldan gelen bilgilere göre CES 2011 öncesinde, Aralık ayında anakart üreticileri yeni modellerini dağıtmaya başlayacak.

Sugar Bay platformunun ilk dalgası entegre grafik özelliğine sahip dört çekridekli Sandy Bridge işlemcilerini P67 çipsetini içerecek ve bu platform ana akım olarak bilinen orta segmenti hedef alacak. Hyper Threading ve Turbo Boost teknolojilerine de yer verilen yeni platformun devam eden akımlarında çift çekirdekli işlemcilerle birlikte çarpan kilidi açık Sandy Bridge modellerine de yer verilecek. Intel'in yüksek performans segmenti için planladığı Waimea Bay platformu ise mevcut Tylersburg platformunun yerini alacak ve Patsburg çipsetinin (X68?) kullanıldığı anakartlarla birlikte Sandy Bridge E sersisi işlemcileri içerecek.

Intel sunucu tarafında ise Bromolow platformunu lanse edecek. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinin yerini alacak olan Bromolow platformu da yine 2011 içerisinde pazara sunulmuş olacak. Mobil platform çalışmalarını da sürdüren Inte, dizüstü bilgisayarlar için Huron River platformunu hazırlıyor. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil işlemcileri içeren yeni platform, Aralık ayında hazır olacak ve Sandy Bridge tabanlı yeni işlemcilerin kullanıldığı dizüstü bilgisayarların yaygın satışı 2011'de başlayacak.


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Highminded 8 yıl
Demek ki toplanacak yeni bir Intel PC muhtemelen ilkbahara kaldı..
Sandy Bridge'le soket yapısı değişeceği için şimdi toplanacak bir intel sistemin ileride yükseltilmesi mümkün olmayacağından intel sistem toplayacakların sandy bridge'i beklemesi akılcı olacaktır.
SLI'a izin vermemesi ve amiral gemisi x6 1090t'nin bile performans olarak ancak bir i7 930'a yetişebilmesi sebebiyle AMD içime sinmiyor.
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mehmetgirgin 8 yıl
bu kadar ayrılığa ne gerek var.
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El Mukteda 8 yıl
1156 soket neye destek vermiyor? entegre grafik var, hyper treading var, turboboost var DDR3 desteği var. DDR4-5 bellekler çıkmış olsa amenna deriz ancak ortada öyle bir durumda yok.
x68 chipseti için yeni soket çıkar mı acaba?
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Tolgá 8 yıl
Bu intel ne yapmaya çalışıyor.her sınıfa ayrı soketmi çıkarıyor yoksa yolmayamı çalışıyor milleti belirsiz.ne güzel iki soket vardı olmadı intel
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