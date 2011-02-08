Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Xeon E3 işlemcilerini 20 Şubat'ta duyuracak

Intel yaşanan SATA-II sorunundan ötürü son dakika değişikliği yapmaz ise, Sandy Bridge mimarisini temel alan E3 serisi yeni nesil Xeon işlemci ailesini 20 Şubat'ta endüstrinin beğenisine sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazılanan Xeon E3 ailesi çift ve dört çekirdekli modellerden oluşuyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Xeon E3 işlemci ailesinin bazı modellerinde Intel, masaüstü ve mobil Sandy Bridge işlemcişlerinde kullandığı yeni grafik birimine de yer veriyor. Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek hızını otomatik olarak ölçeklendirebilen yeni Xeon'lar, aynı zamanda Hyper-Threading teknolojisine de destek sunuyorlar. Çalışma hızları 3.1GHz ile 3.5GHz arasında değişen Xeon E3 ailesinin, ısı tasarım gücü 20 Watt olan çift çekirdekli E3-1220L modeli 2.2GHz'de, 45 Watt olan E3-1260L modeli ise 2.4GHz'de görev yapıyor.

Intel'den yapılan açıklamalara göre yeni nesil Xeon E3-1280 işlemcisi, yerini alacağı Xeon X3480 modeliyle kıyaslandığında tam sayı uygulamalarında %20, kayar nokta hesaplamalarında ise %21, sunucu odaklı Java uygulamalarında ise %30'a varan oranda daha iyi sonuç sunuyor. Soket H2 (LGA1155) formunda hazırlanan Xeon E3 işlemcia ilesi için Intel, C200 serisi yeni yonga setlerini de pazara sunacak. C202, C204 ve C206 olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan yeni yonga setleri, masaüstü ve mobil Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinde olduğu gibi tek çip tasarımını esas alıyor. Bu arada Xeon E3 serisi işlemcileri için hazırlanan C200 yonga setlerinin, SATA-II sorunundan arındırılmış revizyonlarla gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil. Intel yaptığı yeni bir açıklamayla, SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonlu 6 serisi yonga setlerini üretmeye başladığını açıklarken, Sanduy Bridge tabanlı Xeon işlemcileri için hazırladığı çipsetlerden ise bahsetmedi.