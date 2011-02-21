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Intel iki Xeon işlemcisinde %48'e varan fiyat indirimi yaptı

8 yıl
19b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel masaüstü işlemcilerine ek olarak sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesinin bazı modellerinde de fiyat indirimine gitti. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Xeon W3565 ve W3670 modellerinde %48'e varan indirim yapıldı. Fiyatı düşen işlemcilerden Xeon W3565, 562$'dan 294$ seviyesine gerilirken, Xeon 3670 ise 885$'dan 583$'a çekildi.

Intel'in indirime gittiği Xeon işlemcilerinden W3565, masaüstü sistemler için hazırlanan Core i7-960'ın, W3670 ise Core i7-970'in sunucu versiyonu olarak değerlendirilebilirler. Her ikisi de 3.2GHz'de görev yapan işlemciler LGA1366 formunda olup W3565 45nm, W3670 ise 32nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. Isıl güç tasarımları 130 Watt olan işemciler arasındaki tek fark üretim teknolojisiyle sınırlı değil elbette. Xeon W3565 dört çekirdekli tasarımı esas alırken, Xeon W3670 ise 6 çekirdekli tasarımı kullanıyor.


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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Sevgili Dostlar;
Biz bu işlemcilerde müşterilere o kadar çok geçirdik ki inanılmaz kâr elde ettik. Şimdi yeni modeller çıkartıyoruz ve tabiiki onlarda da geçirmeye devam edeceğiz.
İnsaflı gibi görünmek için bunların fiyatlarını indiriyoruz.
Hem daha önceden almış olanların kalplerine son bir kazık daha çakmış oluyoruz,
Hem de kendilerini biraz daha keriz hissettikleri zaman yüzlerinde oluşan ifadeyi hayal edip rahatlıyoruz.
Yaşasın kötülük.
Intel.
Sevgili Dostlar;Biz bu işlemcilerde müşterilere o kadar çok geçirdik ki inanılmaz kâr elde ettik. Şimdi yeni modeller çıkartıyoruz ve tabiiki onlarda da geç...
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hardlove_72 8 yıl































































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nirvana34 8 yıl
Herkes inteli eleştirmiş bu işlemcileri kullanan bilir.Profesyonel iştir kalite ister stabilite ister.Çocukların oyun oynayabilmesi için yapılmış bir işlemci değildir.Bugüne kadar digital bir kol saati bile yapacak kapasitemiz olmayan ülkemiz malesef üzülerek söylüyorum bunu.Birde kalkmışız inteli eleştiriyoruz sen yap sende sat adamlar bulmuş teknolojiyi konuşturuyor.Şuan kullanılan bir çok şeyde intelin parmağı vardır internet siteleri için serverlarda, animasyonlarda, film montajlamalarında, bankalarda, devlet dairelerinde vb. işlemdlerde intel olmasa 100 yılda bir arpa boyu gidemezdik ama bunu sizler değil abileriniz babalarınız anlar dediklerimi.Hadiyin ufaklıklar crysis mario oynamaya devam edin siz.Gelecek sizin gibi kahvede tespih sallayanların elinde...
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ozkan_tpc 8 yıl
"Koyun olduğunuz sürece siz bizim vazgeçilmezimizsiniz"
Intel'den müşterilerine...
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kadirkayik 8 yıl
ahh intel ahh
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axiadam 8 yıl




















































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Tolgá 8 yıl
Ce eee sizi yine kazıkladım
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mistifa 8 yıl
Zaten Xeon'Un bu modellerini ne diye alırlar, kim alır, hangi akla hizmet ederek alır...
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Sevgili Dostlar;
Biz bu işlemcilerde müşterilere o kadar çok geçirdik ki inanılmaz kâr elde ettik. Şimdi yeni modeller çıkartıyoruz ve tabiiki onlarda da geçirmeye devam edeceğiz.
İnsaflı gibi görünmek için bunların fiyatlarını indiriyoruz.
Hem daha önceden almış olanların kalplerine son bir kazık daha çakmış oluyoruz,
Hem de kendilerini biraz daha keriz hissettikleri zaman yüzlerinde oluşan ifadeyi hayal edip rahatlıyoruz.
Yaşasın kötülük.
Intel.
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ßekir 8 yıl

OverClocKing

Sevgili Dostlar;

Biz bu işlemcilerde müşterilere o kadar çok geçirdik ki inanılmaz kâr elde ettik. Şimdi yeni modeller çıkartıyoruz ve tabiiki onlarda da geçirmeye devam edeceğiz.

İnsaflı gibi görünmek için bunların fiyatlarını indiriyoruz.
Hem daha önceden almış olanların kalplerine son bir kazık daha çakmış oluyoruz,
Hem de kendilerini biraz daha keriz hissettikleri zaman yüzlerinde oluşan ifadeyi hayal edip rahatlıyoruz.

Yaşasın kötülük.

Intel.


+1
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Fire.Sword 8 yıl
normal birşey. her zaman ilk çıkan ürünlere uçuk karlar koyup milleti soyuyorlar, ceplerini yeterince doldurduktan sonrada olması gereken fiyatlara çekiyorlar. sadece intel için geçerli değil bu. amd de yapıyor bunu 6870de nasıl 210 eurodan 160 euroya düştü ki sadece donanım içinde geçerli değil bu özelikle kıyafette öyle sezon başı moda dyie herkes uçuk fiyatlara kıyafet alıyor sezon sonu mağazalarda %80 e varan indirimler görüyoruz. eğer sağa sola atacak paranız yoksa ilk çıkan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.
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aspirin_00 8 yıl
şimdi anlamadığım şu
Xeon 3670 bu model 6 çekirdekli değil mi? 6 çekirdekliyse.
990x 6 çekirdekli ile arasındaki fiyat farkı olmasına rağmen özellik olarka ne fark varki 990x uçuk fiyatla gelecek
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Xtype34 8 yıl
core 2 quad 4 cekirdekli 4 izlek. core i5 2500k 4 cekirdekli 4 izlek. core 2 quad overlock yapıp 2500k frekansında calıssa bile performans olarak cok geride. her yeni islemci yeni mimari yeni özellik daha düsük ısı daha yuksek overlock vs.. yeni eskiden daha pahalı olması sasılcak bisey degil. şayet daha performanslı ise. ayrıca ikiside masa üstü islemci olsaydı tam olarak dediginiz kıyaslama yapılabilirdi. :)
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ezimuse 8 yıl
her ilk çıkanı ilk almamak lazım :D
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redline_59 8 yıl
sömürme işini en iyi becerdıklerı kesın bu adamların kendı urunlerının kendı aralarında tutarlılıgı yok ne fıyat olarak ne performans olarak...
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