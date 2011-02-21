Intel iki Xeon işlemcisinde %48'e varan fiyat indirimi yaptı

Intel masaüstü işlemcilerine ek olarak sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesinin bazı modellerinde de fiyat indirimine gitti. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Xeon W3565 ve W3670 modellerinde %48'e varan indirim yapıldı. Fiyatı düşen işlemcilerden Xeon W3565, 562$'dan 294$ seviyesine gerilirken, Xeon 3670 ise 885$'dan 583$'a çekildi.

Intel'in indirime gittiği Xeon işlemcilerinden W3565, masaüstü sistemler için hazırlanan Core i7-960'ın, W3670 ise Core i7-970'in sunucu versiyonu olarak değerlendirilebilirler. Her ikisi de 3.2GHz'de görev yapan işlemciler LGA1366 formunda olup W3565 45nm, W3670 ise 32nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. Isıl güç tasarımları 130 Watt olan işemciler arasındaki tek fark üretim teknolojisiyle sınırlı değil elbette. Xeon W3565 dört çekirdekli tasarımı esas alırken, Xeon W3670 ise 6 çekirdekli tasarımı kullanıyor.