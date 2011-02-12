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Intel yeni nesil Atom işlemcilerini (Cedar Trail) ikinci çeyrekte duyurabilir

8 yıl
8,4b
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12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yeni nesil Atom işlemcilerini (Cedar Trail) ikinci çeyrekte duyurabilir
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Intel düşük güç tüketimli masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Atom işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanıyor. Gün ışığına çıkan resmi yol haritasına göre Intel, D600 ve D700 serisi masaüstü Atom işlemcilerini, ikinci çeyrek içerisinde endüstrisinin beğenisine sunacak. Cedar Trail kod adlı yeni işlemcilerden D600 serisi tek çekirdekli, D700 serisi çift çekirdekli modelleri içerecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Atom işlemci ailesi, AMD'nin Fusion hamlesine karşı, serinin en gelişmiş modellerini içerecek.

Modeline göre 5 Watt TDP ile gelmesi beklenen yeni nesil Atom işlemciler, fansız çalışabilecek ve 1080p çözünürlüğündeki Full HD videolar için destek sunacak. Intel'in Wireless 2.0 (WiDi) teknolojisi ile uyumlu cihazlar arasında yüksek çözünürlükteki videoları kablosuz olarak aktarabilecek yeni Atom platformunda, DirectX 10.1 desteği sunan yeni bir entegre grafik birimi kullanılacak. Görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort, LVDS ve eDP ara birimlerine destek sunacak işlemciler için yapılacak lansmanın kesin tarihi henüz bilinmese de 12-13 Nisan tarihlerinde Çin'in Beijing kentinde yapılacak Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılmaları ve ilk cihazların Haziran ayındaki Computex fuarında boy göstermesi beklenebilir.

Intel yeni nesil Atom işlemcilerini (Cedar Trail) ikinci çeyrekte duyurabilir
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demirparcasi 8 yıl
Intel'den enerji tüketiminiz aşağı çekmesi ve grafik performansının yanında işlemci performansını da arttırmasını beklerdim. Şu anda atom kullanmamamın asıl problemi ne grafik ne de pil ömrü asıl sorun hız.
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Father Torque 8 yıl
Fusion'ın en güzel yanı Intel'in netbook'lardaki tekelinin kırılması oldu zira Atom'un en kötü yanlarından biri netbook donanım özelliklerinin Intel tarafından zorla kısıtlandırılmasıydı. Örneğin netbook üreticileri Intel'in söz konusu kısıtlamaları nedeniyle en fazla 1gb ram'li modeller piyasaya sürüyorlardı. Ekran çözünürlüğünde de dikeyde 600 pikselin üzerine çıkma izinleri yoktu. Intel kendince bu tür kısıtlamaları şart koşarak notebook'ların önünü kesmemeyi amaçlıyordu ancak su her zamanki gibi yolunu buldu, baraj yıkıldı. Artık yine uygun fiyatlı ve küçük boyutlarda ama çok daha güçlü ve kısıtamalardan kurtulmuş bir netbook piyasası ile karşı karşıyayız. Fusion'la beraber netbook'ların artık tek rakibi tabletlerdir diyebilirim.
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resler 8 yıl
AMD nin işlemcileri oyun bile oynatıyor. Bunlar hala 1080p video performansını konuşuyor. 2-3 yıl önce sadece powerpoint sunumu yapabilen grafik ünitelerinin gelebildiği son nokta 1080p video.
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IUnknown 8 yıl
Pekin yerine Beijing kullanmak moda oldu son zamanlarda.
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BoşaAldım 8 yıl
güzel bi gelişme
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Batuist 8 yıl
yeni fusionlarla ilgli bir haber vardı işlemcilerin bazı gereksiz özelliklerini kırpıp çevre donanımlarınada verilen desteği azaltarak tdp'sini 5W yapacaklarını yazıyordu.. bu işlemci çıkana fusionlarında 5wlıkları piyasada olmuş olur. açıkcası fusionların daha çok tercih edileceklerini düşünüyorum.. çünkü intel bir kere atom ismini batırdı artık ağzıyla kuş tutsa bu lekeyi çıkaramaz.. bu işlemcinin bana cazip gelen tek yanı 32nm ile üretilmiş olması.. yinede tercih etmezdim..
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CrySystem 8 yıl

Netbooklar için güzel gelişme
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acbold 8 yıl

Batuist

yeni fusionlarla ilgli bir haber vardı işlemcilerin bazı gereksiz özelliklerini kırpıp çevre donanımlarınada verilen desteği azaltarak tdp'sini 5W yapacaklarını yazıyordu.. bu işlemci çıkana fusionlarında 5wlıkları piyasada olmuş olur. açıkcası fusionların daha çok tercih edileceklerini düşünüyorum.. çünkü intel bir kere atom ismini batırdı artık ağzıyla kuş tutsa bu lekeyi çıkaramaz.. bu işlemcinin bana cazip gelen tek yanı 32nm ile üretilmiş olması.. yinede tercih etmezdim..


aslında intel atomu batırmadı.atom teknolojisi netbook lar için güzel bi projeydi.güzelde oldu.fakat atom'un gözden düşmesi.amd nin fusion larının hd6x gpu lu olması ve atom dan daha iyi bi kaliteye sahip olabilmesi.atom kullanıcılarının canını sıktı...piyasada bu atak eğer fusıon gelmese hiç çıkmayacaktı.klasik intel durumu,kuyruğu sıkışınca tdp vs diye yeni yeni olaylara başladılar.1 w hesabı ile gündeme gelmeye çalışıyorlar.video performansı çok iyi olcağına asla ınanmıyorum intel'de.fusion görüntü performansı anlamında atom'u 2ye katlayacaktır.
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SERIM 8 yıl

Batuist

yeni fusionlarla ilgli bir haber vardı işlemcilerin bazı gereksiz özelliklerini kırpıp çevre donanımlarınada verilen desteği azaltarak tdp'sini 5W yapacaklarını yazıyordu.. bu işlemci çıkana fusionlarında 5wlıkları piyasada olmuş olur. açıkcası fusionların daha çok tercih edileceklerini düşünüyorum.. çünkü intel bir kere atom ismini batırdı artık ağzıyla kuş tutsa bu lekeyi çıkaramaz.. bu işlemcinin bana cazip gelen tek yanı 32nm ile üretilmiş olması.. yinede tercih etmezdim..


Atom ların watt hesabı yapılırken bariz bir eksik var , fusion vs atom watt hesabı yapılacaksa intel de aşağıdakine benzer bir hesap tablosu yapmalı, fusion sadece işlemciden ibaret değilki , tablodada gösterildigi gibi, işlemci+grafik ünitesi+kuzey köprüsü dahil.

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xense 8 yıl
bu ürünlerden grafik performansı beklemekte ne kadar anlamlı tartışılır. bence 1080P video desteği daha önemli. widi cihaz daha göremedim açıkçası heyacan verici geliyor bana ama göremedim dolayısı ile performans kaygılarım cok. desktop tarafında zaten 4w extra tüketimi düşecek insan pek yoktur her kalde souçta samsung lcdler bile standby konumunda 2w tüketim değerlerine sahip eee masaüstü sistemde pil derd,imizde olamayacağına göre 4w kimsenin umrunda olmaz. bence büyük gelişim 1080P video oynatma ve widi.
hadi bakalım hayırlısı... beklemedeyiz..
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Ac1DBuRN 8 yıl
WiDi teknolojisinden baska ilgi cekici bir ozellige sahip degil gibi. Fusionlar bildigim kadariyla 9W tuketime sahipti fakat bundan daha fazla GPU performansi goz onune alirsak o farka deger
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