Intel yeni nesil Atom işlemcilerini (Cedar Trail) ikinci çeyrekte duyurabilir

Intel düşük güç tüketimli masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Atom işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanıyor. Gün ışığına çıkan resmi yol haritasına göre Intel, D600 ve D700 serisi masaüstü Atom işlemcilerini, ikinci çeyrek içerisinde endüstrisinin beğenisine sunacak. Cedar Trail kod adlı yeni işlemcilerden D600 serisi tek çekirdekli, D700 serisi çift çekirdekli modelleri içerecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Atom işlemci ailesi, AMD'nin Fusion hamlesine karşı, serinin en gelişmiş modellerini içerecek.
Modeline göre 5 Watt TDP ile gelmesi beklenen yeni nesil Atom işlemciler, fansız çalışabilecek ve 1080p çözünürlüğündeki Full HD videolar için destek sunacak. Intel'in Wireless 2.0 (WiDi) teknolojisi ile uyumlu cihazlar arasında yüksek çözünürlükteki videoları kablosuz olarak aktarabilecek yeni Atom platformunda, DirectX 10.1 desteği sunan yeni bir entegre grafik birimi kullanılacak. Görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort, LVDS ve eDP ara birimlerine destek sunacak işlemciler için yapılacak lansmanın kesin tarihi henüz bilinmese de 12-13 Nisan tarihlerinde Çin'in Beijing kentinde yapılacak Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılmaları ve ilk cihazların Haziran ayındaki Computex fuarında boy göstermesi beklenebilir.
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aslında intel atomu batırmadı.atom teknolojisi netbook lar için güzel bi projeydi.güzelde oldu.fakat atom'un gözden düşmesi.amd nin fusion larının hd6x gpu lu olması ve atom dan daha iyi bi kaliteye sahip olabilmesi.atom kullanıcılarının canını sıktı...piyasada bu atak eğer fusıon gelmese hiç çıkmayacaktı.klasik intel durumu,kuyruğu sıkışınca tdp vs diye yeni yeni olaylara başladılar.1 w hesabı ile gündeme gelmeye çalışıyorlar.video performansı çok iyi olcağına asla ınanmıyorum intel'de.fusion görüntü performansı anlamında atom'u 2ye katlayacaktır.
Atom ların watt hesabı yapılırken bariz bir eksik var , fusion vs atom watt hesabı yapılacaksa intel de aşağıdakine benzer bir hesap tablosu yapmalı, fusion sadece işlemciden ibaret değilki , tablodada gösterildigi gibi, işlemci+grafik ünitesi+kuzey köprüsü dahil.
hadi bakalım hayırlısı... beklemedeyiz..