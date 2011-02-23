Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel yeni nesil yüksek hızlı bağlantı teknolojisi Light Peak'i yarın duyurabilir

8 yıl
14,3b
1
21
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı Light Peak teknolojisini yarın yapacağı özel bir medya etkinliği ile resmi olarak duyurabilir. İlk defa 2009 yılında lanse edilen Light Peak teknolojisi ile yeni nesil cihazlar arasındaki veri aktarım hızını ciddi şekilde arttırmayı hedefleyen Intel, ilk olarak Bakır kablolama ile sunacağı teknolojiyi zamanla fiber optik ile güncellemeyi planlıyor. Yeni yeni yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisi ile kıyaslandığıda veri aktarım hızını iki kat arttırarak 10 Gb/saniye seviyesine çekecek Light Peak teknolojisi, zaman içerisinde 100+Gbps hızlarına ulaşabilecek. Eş zamanlı olarak çok sayıda protokol çalıştırabilen Light Peak yüksel hızlı kablo teknolojisinin yeni nesil cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Intel'in öncülüğünde geliştirilen Light Peak teknolojisine adapte olması beklenen ilk isim Apple. Henüz resmi herhangi bir doğrulama olmasa bile, yakında tanıtılması beklenen 2011 model MacBook'larda Light Peak teknolojisine yer verileceği hatta bu teknolojinin zamanla iPad'deki yerini alacağı da öne sürülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bakırın iletkenlik hızı daha yüksek olduğu için kullanıyorlar sadce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KuarkServerSystems 7 yıl
Memleketim insanı yine masaüstü platform olarak düşünüyor sadece. SAS 6Gb/s ve SATAIII arayüzü sunucu tarafında artık yetmiyor.. Intel neden acaba bu teknolojiyi geliştirdi.......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
olacak işmi yahu bakır kablo isim lightpeak çok saçma yani adını degiştir sonra güncelle fiber yap olsun bitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anilkan 8 yıl
Zamanla fibere güncellenicek denmiş haberde ama batuist'e katılmamak elde değil. Sen bu işi bakırla yapıcaksan ismini neden Light peak koyuyorsun demezler mi adama ? theyapicinin dediği gibi bakırla yap cuPeak de sonra guncelle lightPeak de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 8 yıl
Yorumlar memlekete olan sosyal hizmeti gözler önüne seriyor,çok haklıyız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 8 yıl
mekanik harddisk kullandığımız sürece bi halta yaramaz derler ya ekran kartı darboğaz yapıyor diye , asul darboğazı hdd yapıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
intel teknoloji lideri adeta... ilklerin lideri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 8 yıl
artık zamanı gelmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
bakırın simgesi cu ilk önce cupeak olacak sonra optik devreye girecek lightpeak oalcak gibi görünüyor.Yeni nesil cihazlar çok geniş bir kavram olmuş ne mesela şu anda normal bir insanın alabileceği ssd nin bile hızı belli.Network le alakalı bir teknoloji ise yurdumun 4 bir yani bakır kablolarla çevrilmiş optik çok çok pahalı ve az bulunuyor.Hayırlısı ama geleceği parlak görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
fiber optik güzel olabilir. fiber internette modem ortadan kalkarsa dağıtıcıdan modeme gelen bakır kablodaki kayıpta olmaz ping tadından yenmez :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Hadi bakalım açıklasın intel zaten destekletir donanımcılara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bakır kablolama ile light peak nasıl bir arada oluyor anlamış değilim.. hem veriler ışık ile iletilecek hemde bakır kablolama olcak nasıl oluyor bu iş???
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Batuist

bakır kablolama ile light peak nasıl bir arada oluyor anlamış değilim.. hem veriler ışık ile iletilecek hemde bakır kablolama olcak nasıl oluyor bu iş???


İlk çıkacak olan bakır kablo ile olacak.

Daha sonra, Fiber Optiğe geçecekler. Bakır kalkacak yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
@maliahmet1 bağlantı diyince ilk internet aklımıza geliyor normal ama bu bağlantı şekli usb gibi, yani harici cihazları sistemimize bağlamaya yarayacak, sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14304 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ağ Ürünleri, Intel ve teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl DH Özel: Killzone 3 ve gelecek Türkçe oyunlar hakkında bütün detaylar 8 yıl TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim