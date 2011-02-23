Intel yeni nesil yüksek hızlı bağlantı teknolojisi Light Peak'i yarın duyurabilir

Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı Light Peak teknolojisini yarın yapacağı özel bir medya etkinliği ile resmi olarak duyurabilir. İlk defa 2009 yılında lanse edilen Light Peak teknolojisi ile yeni nesil cihazlar arasındaki veri aktarım hızını ciddi şekilde arttırmayı hedefleyen Intel, ilk olarak Bakır kablolama ile sunacağı teknolojiyi zamanla fiber optik ile güncellemeyi planlıyor. Yeni yeni yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisi ile kıyaslandığıda veri aktarım hızını iki kat arttırarak 10 Gb/saniye seviyesine çekecek Light Peak teknolojisi, zaman içerisinde 100+Gbps hızlarına ulaşabilecek. Eş zamanlı olarak çok sayıda protokol çalıştırabilen Light Peak yüksel hızlı kablo teknolojisinin yeni nesil cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Intel'in öncülüğünde geliştirilen Light Peak teknolojisine adapte olması beklenen ilk isim Apple. Henüz resmi herhangi bir doğrulama olmasa bile, yakında tanıtılması beklenen 2011 model MacBook'larda Light Peak teknolojisine yer verileceği hatta bu teknolojinin zamanla iPad'deki yerini alacağı da öne sürülüyor.