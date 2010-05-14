Intel Yatırımcı Görüşmesi 2010: David Perlmutter, Intel'in işlemci yol haritasını detaylandırdı

Yatırımcı Görüşmeleri 2010 kapsamında bir sunum yapan Intel Mimari Grubu genel yöneticisi ve kıdemli başkan yardımcısı David Perlmutter, gelecek hakkında önemli ipuçları verdi. Hem SandyBridge mimarisi hem de Atom işlemci ailesine yönelik bazı açıklamalarda bulunan Perlmutter, Intel'in yakın gelecek için hazırladığı yeniliklere değinerek, firmanın yol haritasını detaylandırdı.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı işlemcilerini 32nm/45nm fabrikasyon süreciyle üreten Intel, yeni nesil işlemcilerinde Nehalem mimarisini kullanmakta. Önümüzdeki yıl içerisinde Sandy Bridge mimarisine geçmeyi ve hemen ardından fabrikasyon sürecini 22nm için güncellemeyi planlayan firma cephesinde özellikle Sandy Bridge mimarisine büyük önem veriliyor.

Nehalem mimarisinden sonraki en büyük güncelleme olarak nitelendirilen Sandy Bridge mimarisi ile birlikte Intel, yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başlayacak. Lanse edilmesine bir yıldan çok daha az bir süre kalan Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Intel, geliştirilmiş Turbo Boost teknolojisi, geliştirilmiş Hyper-Threading teknolojisi ve sofistike güç yönetimi gibi çok sayıda yenilik sunacak.

Mevcut işlemcilerinde, entegre grafik birimini aynı çatı altında ayrı bir yapı olarak sunan Intel, Sandy Bridge mimarisiyle birlikte MCM olarak tanımlanan çok çipli tasarım yerine doğal bir yapı sunacak ve işlemci çekirdeği ile grafik yapısını aynı zar içerisinde buluşturacak. Bu doğrultuda ciddi bir 3D ve medya performans güncellemesi sunacak olan Intel, bellek alt sistemini hem grafik hem de işlemciye ortak kullandıracak şekilde tasarladı.

Yüksek kayar nokta hassasiyetine sahip uygulamalar için yeni nesil AVX komut setlerini lanse edecek olan Intel, döngü başına komut performansını da geliştirmeyi hedefliyor. Sandy Bridge mimarisinden sonraki süreçte üretim teknolojisini 22nm fabrikasyon sürecine geçirecek olan Intel, Ivy Bridge mimarisini duyuracak ancak bu mimari radikal güncellemeler yerine 22nm üretim teknolojisine geçiş sürecinde güncellenmiş bir Sandy Bridge türevi olacak.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Core serisi işlemcileriyle birlikte Intel, netbook ve nettopları hedef alan Atom işlemci ailesinde de bir takım yenilikler planlıyor. Şu anda 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Bonnel mimarisini temel alan Atom işlemci ailesinin, yakın gelecekte önce 32nm fabrikasyon sürecine geçmesi hemen ardından da mikroişlemci güncellemesine tabi tutulması bekleniyor. David Perlmutter'in sunumuna göre Intel'in bundan sonraki Atom mimarisi Saltwell kod adını taşıyor ve 32nm Atom işlemcilerine güç vermesi bekleniyor.

Atom işlemci ailesi için 22nm planları da yapan Intel, yeni üretim teknolojisiyle birlikte mikroişlemci mimarisinde de güncellemeye gidecek. Şu an için saklı tutulan bu detayların önümüzdeki aylarda gün ışığına çıkması bekleniyor.