Intel Yatırımcı Görüşmesi 2010: Paul Otellini, Intel'deki değişimi anlattı

Intel Yatırımcı Görüşmesi 2010, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Firmanın önde gelen yöneticileri tarafından çeşitli sunumların yapıldığı toplantıda, başkan ve tepe yöneticisi unvanıyla Paul Otellini de bir prezentasyon gerçekleştirdi. Intel'in takip etmekte olduğu güncel strateji ve büyüme potansiyelleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Paul Otellini, firmasındaki değişimi de gözler önüne serdi.

2006'dan bu yana değişim içerisinde olduklarını belirten Paul Otellini, daha verimli ve daha üretken bir firma olmak için değişime başladıklarını ve bugün gelinen noktada, 2000'li yılların Intel'inden farklı bir kimliğe sahip olduklarını söyledi. Yeni yüzyıla silikon üreticisi olarak başlayan Intel'in bugün, ana işi olan çip üretimiyle birlikte platform, yazılım ve servis sağlayıcılığı gibi farklı hizmetler sunduğunu ve daha geniş bir alana yayıldığına dikkat çeken Otellin, sunumunda IT ve Üretim tarafındakiler haricinde Intel çalışanlarının %22'sini yazılım profesyonellerinin oluşturduğunu da açıkladı.

Üretkenlikte ciddi bir aşama kaydettiklerini belirten Otellini, çalışan başına düşen gelir ortalamasının 2006'dan bu yana 300-400 bin dolarlar seviyesinden 500-600 bin dolar seviyesine çıkartıldığını, vergilendirme öncesindeki net kârın da bu sene itibariyle 200 bin dolar seviyesine yaklaşacağına dikkat çektid. Brüt kâr payının %65'lere çıktığı belirtilen sunumda Otelli'ni, üretim ve performans noktasında da ciddi gelişmeler kaydettiklerini, transistör performansı açısından hem TSMC hem de IBM'in önünde yer aldıklarını söylerken, 2003 yılında 90nm fabrikasyon süreciyle üretim yapan firmanın bugün 32nm ürün satmakta olduğunu ve ikinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisini kullandığını belirtti.

Bilgi-işlem ürünlerinin her segmentte büyüme göstereceğine dikkat çeken Paul Otelli'nin sunumu, bir süredir konuşulmakta olan "tabletler, netbook pazarını bitirecek" yönündeki çeşitli pazar öngörülerinden farklı bir tablo çiziyor. Intel'e göre tablet bilgisayar pazarı, netbook'larla benzer bir performansı sergileyecek ve 2014 yılına kadar her iki ürün grubu da benzer bir büyüme performansı gözlemlenecek. Dizüstü bilgisayar pazarındaki ivmelenmenin de süreceğine vurgu yapan sunum, masaüstü bilgisayar pazarında da bir miktar büyüme olacağını işaret ediyor.