Intel'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci; Core i7-840QM

Intel, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci modelleri hazırlamaya devam ediyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Core i7 Mobile I7-840QM işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci standart olarak 1867MHz'de çalışırken, Turbo Boost teknolojisi sayesinde tek çekirdek hızı 3.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 ve 1MB büyüklüğünde (her çekirdek için 256Kb) Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Core i7 Mobile I7-840QM, Clarksfield tabanlı diğer modellerde olduğu gibi, çift kanal DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsü, DMI ara birim desteği ve PCIe denetleyicisi gibi detayları da çatısı altında bulunduruyor.
Isıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli yeni mobil işlemcinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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siz bekleyip bunu alsaydınız bundan sonra 133MHz daha hız artıtrır yeni bir işlemci çıkarırdı.. sonra yine intele ban çekerdiniz yine keşke bekleseydik derdiniz.. onu da beklemiş olsaydınız sonra intel yine 133MHz daha hızlısını üretirdi sonra....... bu böyle gider hemşerim on yıllardır olduğu gibi..yenimisiniz??????
Evet hepsi pazarlama tekniği, farkındayım aynı şey masaüstü işlemcilerdede geçerli adam sistem topluyor en iyi işlemci olsun istiyor i7 960 alıyor mesela 1 ay sonra 980 çıkıyor, belki adam aradaki farkı pek hissedemeyecek ama psikolojik olarak etkileniyor.
Bu yaz inşallah dört çekirdek işlemci alacağım ve büyük ihtimal AMD olacak.
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