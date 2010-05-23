Intel'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci; Core i7-840QM

Intel, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci modelleri hazırlamaya devam ediyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Core i7 Mobile I7-840QM işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemci standart olarak 1867MHz'de çalışırken, Turbo Boost teknolojisi sayesinde tek çekirdek hızı 3.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 ve 1MB büyüklüğünde (her çekirdek için 256Kb) Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Core i7 Mobile I7-840QM, Clarksfield tabanlı diğer modellerde olduğu gibi, çift kanal DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsü, DMI ara birim desteği ve PCIe denetleyicisi gibi detayları da çatısı altında bulunduruyor.

Isıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli yeni mobil işlemcinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.