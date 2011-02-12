Intel'in en güçlü masaüstü işlemcisi Core i7-990X için geri sayım başladı

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle gündemde olan Intel, ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan son bilgilere göre, Core i7-990X'in 27 Şubat'ta lanse edilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlara destek sunan yeni işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor.
Seviye 3 bellek kapasitesi 12MB olan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ise 130 Watt. Extreme Edition serisinin bir üyesi olarak çarpan kilidi açık gelen Core i7-990X ile yeni hız aşırtma rekorlarının imza atılması bekleniyor. Adetli alımlarda geçerli olmak üzere 999$ seviyesinden satışa sunulması beklenen Core i7-990X, Intel'in bu serideki son işlemcisi olabilir. Zira yılın ilerleyen aylarıyla birlikte Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge tabanlı Core-2011 platformunu lanse edecek.
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3 KANAL DDR3 bellek denetleyicisi acaba hangi Sandybridge cpu da var...
ben i7 920 kullanıyorum 3x2 GB ddr3 1600mhz ram + gigabyte x58A-ud7 anakart
yanından ne i7 8xx ler nede i5 7xx geçemedi performansı ortada kalitesi ortada daha iyisi çıkmadığı sürece en iyisi bu ..
Xeon versiyonu aylardır piyasada.
Sandybridge 2600K yerine bunu almanın hiç bir manası yok.
Link: anandtech.com/...
Intel'în fiyat politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.
Üçte bir fiyatına 2600K satılıyorken 9xx serisine para veren olacağını sanmıyorum.
fakat öyle yaparsa millet 2 sene işlemci satmaz daha da zarara girmiş olur.
Amd'nin daha önce ifade ettiği; buldozerin yüksek perfornans segmentindeki işlemci(lerin) Intel'in i7 950'den %50 hızlı olacak iddiası doğru olursa Intel'le başabaş bir mücadele bekliyorum. Son 5 yıldır Intel'in gerisinde kalan Amd'nin tekrar Intel'e rakip olabilmesi her açıdan olumlu olur.
8 çekirdeklisi 950yi %50 geçiyordu bence bunuda geçerler çünkü oyun testinde %50 çok büyük bi rakam mark vantage falan olsa zaten çok fazla bi crysis olsa yine çok fazla şuan sandylerle 950 arasında bile o kadar fark yok bundada olmaz yani
cpubenchmark.net/...