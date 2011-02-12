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Intel'in en güçlü masaüstü işlemcisi Core i7-990X için geri sayım başladı

8 yıl
20,3b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle gündemde olan Intel, ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan son bilgilere göre, Core i7-990X'in 27 Şubat'ta lanse edilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlara destek sunan yeni işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor.

Seviye 3 bellek kapasitesi 12MB olan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ise 130 Watt. Extreme Edition serisinin bir üyesi olarak çarpan kilidi açık gelen Core i7-990X ile yeni hız aşırtma rekorlarının imza atılması bekleniyor. Adetli alımlarda geçerli olmak üzere 999$ seviyesinden satışa sunulması beklenen Core i7-990X, Intel'in bu serideki son işlemcisi olabilir. Zira yılın ilerleyen aylarıyla birlikte Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge tabanlı Core-2011 platformunu lanse edecek.


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hdoguc 7 yıl
mistifa
pahalı olması bir yana eski teknoloji bu işlemci artık.Xeon versiyonu aylardır piyasada.Sandybridge 2600K yerine bunu almanın hiç bir manası yok.

3 KANAL DDR3 bellek denetleyicisi acaba hangi Sandybridge cpu da var...
ben i7 920 kullanıyorum 3x2 GB ddr3 1600mhz ram + gigabyte x58A-ud7 anakart
yanından ne i7 8xx ler nede i5 7xx geçemedi performansı ortada kalitesi ortada daha iyisi çıkmadığı sürece en iyisi bu ..
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alpa07 8 yıl
benim aklıma gelmişti
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korayalttantire 8 yıl
Kafam iyice karıştı tam 2600K düşünüyordum şimdi de Bulldozer ve Core-2011'i beklesem mi diyorum. Gerçi sürekli yenileri çıkıyor da. Bari çabuk eskimesin.
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HİDDET 8 yıl
dolarda düşmedi bi türlü hapı yuttuk biz
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mistifa 8 yıl
pahalı olması bir yana eski teknoloji bu işlemci artık.
Xeon versiyonu aylardır piyasada.
Sandybridge 2600K yerine bunu almanın hiç bir manası yok.
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theyapici 8 yıl
çok hamasi konuşmalar amd bunu geçsin intel turbo boost etsin.Eğer şu an performans çitasında 990 a tam manasıyla eş değer işlemci yoksa adam cayır cayır satar,bulldozer de çıksın ortalık iyice kızışsın daha performanslısını yarıfiyatına alırsınız.Şu an i7 950 yetiyor benim için yetinemeyenlere yeni işlemci hayırlı olsun.
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-Oxy.gen- 8 yıl
i7 990 x gelde bizde daha üst i7 lere kavuşma fırsatı yakalayabilelim fiyatlarda indirim olursa i7 930 da kaldık.
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buraoca2 8 yıl
AnandTech'in testlerinde i7 2600k zaman zaman i7 980x'i geçiyordu. O zaman i7 990x'de yer yer i7 2600k'yla kafa kafaya mı gidecek?
Link: anandtech.com/...
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dellino 8 yıl

buraoca2

AnandTech'in testlerinde i7 2600k zaman zaman i7 980x'i geçiyordu. O zaman i7 990x'de yer yer i7 2600k'yla kafa kafaya mı gidecek?



Link: anandtech.com/...


Intel'în fiyat politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.
Üçte bir fiyatına 2600K satılıyorken 9xx serisine para veren olacağını sanmıyorum.
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trooper27 8 yıl
sandy bridge in tadı yok intel azıcık kafan çalışıyorsa i7 970 in fiyatını 499 dolar + kdv yapsın deli gibi satar.6 çekirdek 32 nm işlemci i7 970
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Prinergy 8 yıl

trooper27

sandy bridge in tadı yok intel azıcık kafan çalışıyorsa i7 970 in fiyatını 499 dolar + kdv yapsın deli gibi satar.6 çekirdek 32 nm işlemci i7 970

fakat öyle yaparsa millet 2 sene işlemci satmaz daha da zarara girmiş olur.
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Batuist 8 yıl
işte AMDnin kendine hedef alması gereken işlemci budur.. öyle 6 çekirdekli bulldozer işlemci yaptık 4 çekirdekli inteli geçtik naralarıyle olmaz bu işler.. ancak bu işten hiç ama hiç anlamayan bir kesimi kandırırsın.. 6 çekirdekli işlemcin varsa buyur bununla kıyaslada 5 senelik çalışmanın sonucu ne olmuş görelim.. ha fiyat faktörünü bir kenara bırakıyorum sonuçta bu intelin prestij ürünüdür.. tıpkı nvidia ve AMDnin çift gpulu kartları gibi.. en iyi için fiyatına bakmadan kullanıcıları hedef alan bir üründür.. AMD bunu geçsin o zaman tamam!! hadi geçmesini bıraktım aynı seviyede olmasını da kabul ederim..
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babaeski39 8 yıl
Bundan başka Core i7-995X var oda aynı özellikler var ama onun frekansları ise 3.6 ghz Turbo Boost ile 3.8 çıkıyordu alacaklar beklesin derim.
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bkadem 8 yıl

Batuist

işte AMDnin kendine hedef alması gereken işlemci budur.. öyle 6 çekirdekli bulldozer işlemci yaptık 4 çekirdekli inteli geçtik naralarıyle olmaz bu işler.. ancak bu işten hiç ama hiç anlamayan bir kesimi kandırırsın.. 6 çekirdekli işlemcin varsa buyur bununla kıyaslada 5 senelik çalışmanın sonucu ne olmuş görelim.. ha fiyat faktörünü bir kenara bırakıyorum sonuçta bu intelin prestij ürünüdür.. tıpkı nvidia ve AMDnin çift gpulu kartları gibi.. en iyi için fiyatına bakmadan kullanıcıları hedef alan bir üründür.. AMD bunu geçsin o zaman tamam!! hadi geçmesini bıraktım aynı seviyede olmasını da kabul ederim..


Amd'nin daha önce ifade ettiği; buldozerin yüksek perfornans segmentindeki işlemci(lerin) Intel'in i7 950'den %50 hızlı olacak iddiası doğru olursa Intel'le başabaş bir mücadele bekliyorum. Son 5 yıldır Intel'in gerisinde kalan Amd'nin tekrar Intel'e rakip olabilmesi her açıdan olumlu olur.
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dodomoco 8 yıl

Batuist

işte AMDnin kendine hedef alması gereken işlemci budur.. öyle 6 çekirdekli bulldozer işlemci yaptık 4 çekirdekli inteli geçtik naralarıyle olmaz bu işler.. ancak bu işten hiç ama hiç anlamayan bir kesimi kandırırsın.. 6 çekirdekli işlemcin varsa buyur bununla kıyaslada 5 senelik çalışmanın sonucu ne olmuş görelim.. ha fiyat faktörünü bir kenara bırakıyorum sonuçta bu intelin prestij ürünüdür.. tıpkı nvidia ve AMDnin çift gpulu kartları gibi.. en iyi için fiyatına bakmadan kullanıcıları hedef alan bir üründür.. AMD bunu geçsin o zaman tamam!! hadi geçmesini bıraktım aynı seviyede olmasını da kabul ederim..

8 çekirdeklisi 950yi %50 geçiyordu bence bunuda geçerler çünkü oyun testinde %50 çok büyük bi rakam mark vantage falan olsa zaten çok fazla bi crysis olsa yine çok fazla şuan sandylerle 950 arasında bile o kadar fark yok bundada olmaz yani
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ET 7 8 yıl
en son cikan daima daha guclu olur ;)
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Momo-Oz 8 yıl
bu işlemci Xeon dan bile güçlü

cpubenchmark.net/...
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