Intel'in en güçlü masaüstü işlemcisi Core i7-990X için geri sayım başladı

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle gündemde olan Intel, ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan son bilgilere göre, Core i7-990X'in 27 Şubat'ta lanse edilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlara destek sunan yeni işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor.

Seviye 3 bellek kapasitesi 12MB olan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ise 130 Watt. Extreme Edition serisinin bir üyesi olarak çarpan kilidi açık gelen Core i7-990X ile yeni hız aşırtma rekorlarının imza atılması bekleniyor. Adetli alımlarda geçerli olmak üzere 999$ seviyesinden satışa sunulması beklenen Core i7-990X, Intel'in bu serideki son işlemcisi olabilir. Zira yılın ilerleyen aylarıyla birlikte Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge tabanlı Core-2011 platformunu lanse edecek.