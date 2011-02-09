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Intel'in yeni nesil Xeon-E7 işlemcileri detaylandı

8 yıl
11,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Xeon-E7 işlemcileri detaylandı
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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesi için önemli güncellemeler planlayan Intel, Westmere EX serisinin bir parçası olarak Xeon E7 serisini pazara sunmaya hazırlanıyor. Intel tarafından açıklanmış net bir bilgi olmasa da, gelen son haberlere göre 4 Nisan ile 13 Mayıs arası bir tarihte lanse edilmesi beklenen E7 serisi yeni nesil Xeon işlemcileri geliştirilmiş Nehalem mimarisini esas alıyor ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar. E7-8800 serisi olarak lanse edilmesi beklenen işlemciler ile oldukça iddialı olan Intel, bu seri ile birlikte Xeon ailesinde ilk defa 10 çekirdekli modeller de sunacak. Yine modeline göre 18MB, 24MB ve 30MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak yeni nesil Xeon E7 ailesi, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunabilecek ve aynı Xeon 7500 serisinde olduğu gibi dörtlü Quick Path iç bağlantı hattına sahip olacak.

Çift kanal bellek desteği sunan iki adet bellek kontrolcüsü (dört kanal) ile donatılan E7 serisi yeni Xeon işlemciler, 32GB DIMM desteği de sunuyorlar. Geliştirilen bellek kontrolcüsü sayesinde düşük güçte çalışan belleklerin de desteklendiği yeni işlemciler, 4 soketli sistemlerde 2TB'a kadar bellek kullanımına da olanak tanıyacaklar. Desteklenen resmi bellek hızının 1333MHz olduğu işlemciler, AES komut setleri, Trusted Execution VE sanallaştırma VT-x, VT-d ve VT-c teknolojilerine de destek sunackalar. Geliştirilmiş düşük güç özellikleri ve C6-güç tasarruf modu ile donatılan Xeon E7 serisinin, Xeon 7500 serisi ile kıyaslandığında aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunacağı hatta Intel'in rakamlarına göre veritabanı performansında farkın %40'ı (X7560 karşısında E7-4870 modelinin yarattığı fark) bulacağı belirtiliyor. Aynı işlemcilerle ilgili olarak tam sayı performansının %22, kayar nokta performansının da %19'a varan oranda Xeon E7-4870'ten yana olduğunu da belirtmeliyiz. Xeon 7500 serisi ile aynı soket yapısını paylaşan Xeon-E7 8800 serisi şu modellerden oluşacak; Xeon E7-8830, E7-8837, E7-8850, E7-8867L, E7-8860 ve E7-8870.

Intel'in yeni nesil Xeon-E7 işlemcileri detaylandı
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CeFurkan 8 yıl
harika haber

yeni websitemde nintendo ya rakip olmayı planladığım için bu işlemci gerekecek ilerde inşAllah
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fbkaya 6 yıl
performans canavarı
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Batuist 8 yıl
684mm2lik işlemciyi nasıl soğutuyorlar.. iyi ısınıyordur.
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ssbrutality 8 yıl
GF 110'Dan Büyük olması Muhtemel
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JrMaster 8 yıl


yakında anakartların ortasında büyük bi hat şeklini alacak bu cpular öyle gözüküyor gittikce büyüyorlar nm düşmesine ragmen
cok merak ediyorum 2014 e kadar 14 nm felan geçerlermi
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Man From Atlantis 8 yıl



xeon 7500 denilen koccaman işlemci yaklaşık 684mm2 boyutlarında.. acaba yeni 10 çekirdekli işlemcinin boyutu ne kadardır.. 32nm olduğundan biraz daha ufaktır ama GF100/110'dan büyük mü acaba

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