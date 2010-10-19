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Nvidia: 1000 farklı ürün 3DVision teknolojisine destek sunuyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: 1000 farklı ürün 3DVision teknolojisine destek sunuyor
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AMD'nin Radeon HD 6800 serisiyle birlikte HD 3D teknolojisini tanıtmaya hazırlandığı şu günlerde Nvidia'dan karşı atak geldi. AMD cephesi tek marka odaklı teknolojilerin uzun soluklu olmayacağını belirtirken, 3D görüntüleme konusunda endüstri içerisindeki tüm çözümlere açık olduklarını belirtirken, Nvidia ise kendi geliştirdiği 3DVision teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

22 Ekim'de yapılacak Radeon HD 6800 lansmanından önce Nvidia yaptığı açıklama ile 3DVision destekli 1000 ürüne ulaştıklarını ve yeni bir kilometretaşını geride bıraktıklarını açıkladı. Resmi tanıtımı CES 2009 fuarında yapılan 3DVision teknolojisi için bugün piyasada ekran kartlarından monitörlere, televizyonlardan projektörlere kadar çok sayıda donanım ve pek çok oyun/uygulama bulabilmek mümkün. Nvidia'nın açıkladığı listeye bakmak gerekirse, 3DVision ekosistemi şu şekilde;

 - Dizüstü bilgisayar: Acer, Asus, Clevo, CyberPower, iBuyPower, Origin, Sager ve Toshiba

 - Monitör: Acer, Alienware, Asus, BenQ, LG, NEC, Samsung ve ViewSonic

 - Projektör: LightSpeed Design, Optoma, NEC, Sanyo ve ViewSonic

 - Hepsi bir arada bilgisayar: Asus ve AsRock

 - Kamera: FujiFilm, Panasonic ve Sony

 - Yazılım: ArcSoft (TotalMedia Theater), Corel (WinDVD), CyberLink (Media3D and PowerDVD), Microsoft (Silverlight) ve Roxio (CinePlayer, Creator ile Creator Pro)

 - Yüzlerce oyun

3DVision teknolojisini yaygınlaştırmak isteyen Nvidia, bu ayın sonuna doğru 3DTV Play adını verdiği yeni uygulamasını tanıtacak. Bu uygulama ile kullanıcılar, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarını HDMI 1.4 ara birimi üzerindne uyumlu bir 3D HDTV'ye bağlayarak, üçüncü boyutun keyfini daha büyük ekranda üstelik çevresel ses sistemleriyle tecrübe edebilecekler.

Nvidia: 1000 farklı ürün 3DVision teknolojisine destek sunuyor
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halken 8 yıl
Yalnız bir olayı atlıyorsunuz. O da bunların gelişebilmesi için mutlaka talep olmasıdır. Talep olmaz ise kimse bu teknolojiyi geliştirmez. Oyun gerçekten çok iyi bir içeriktir 3D için. İlk başlarda iyi olmaması veya pahalı olması bekleniyor zaten. Ve o şekilde alanlar zaten herkesden önce kullanmak için alıyorlar. Eh geliştirilmesi için gereken bütçeyide bunları satarak oluşuruyorlar. Klasik olacak belki ama zaten teknoloji tüketiminde her zaman kazık yenir çünkü şu pazarlama strajesi midir nedir olay devamlı uygulanır. En iyisi sabredip 2-3 nesil ürünleri almak. Hak veriyorum ayrıca 3-4 bin bu olay için çok fazla.
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ContEmpor4ry 8 yıl
Nvdia 3D perfonsını gördüm yalnız idarelik bir sistemde Fps çok düşüyor physix kapalı halde :D Orta seviye GTS 250 kartla
bakalım AMD ne yapacak merak ediyorum HD 6000 serisini :D
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MxFxOx 8 yıl
Avatarı sinemada 3d izledikten sonra 10 dk kendime gelemedim yön duygumu kaybettim
arabayı park ettiğim yeri unuttum. kafam iyiydi yani :)
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cestvrai 8 yıl
Sinemadaki AVATAR ile 3d vision arasında dağlar kadar fark var... Sinema FTW
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theyapici 8 yıl
küçücük 3d monitor 1000 tl iken 1000 değil 10000 uygulamada bile olsa boş
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Elektroterm 8 yıl
Kardeşler bu monitör-gözlük sistemlerine boşuna bu paraları yatırmayın.
Sektör gözlüksüz 3D sistemlere doğru yöneliyor
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Father Torque 8 yıl

Elektroterm

Kardeşler bu monitör-gözlük sistemlerine boşuna bu paraları yatırmayın.

Sektör gözlüksüz 3D sistemlere doğru yöneliyor


+1 Geçen sene Avatar'ın tekrar gündeme getirdiği 3D furyasında hep 3D konuşulur oldu ama hep eski 3D teknolojileri pazarlanmaya çalışıldı. Şimdi AMD de 6000 serisiyle, biraz da 3D Bluray ve 3D TV (dünya kupası sağolsun) gazıyla bu trene binmek istiyor ancak anaglyph (kırmızı/mavi) ya da mekanik (shutter) sistemler yıllar öncesinin teknolojileri. Oysa Avatar'da en yeni 3D teknolojisi olan polarize 3D kullanılmıştı ki gözü en az rahatsız eden ve 3D'yi en gerçekçi veren yöntem. Arkadaşın bahsettiği gibi gözlüksüz 3D sistemleri de halen geliştirilmekte ancak kalite olarak polarize 3D'yi henüz yakalayamamış durumdalar.
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Mckhan 8 yıl
Hala $1000 altı kullanıcıya hitap etmiyor piyasada sürekli olması için şart
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Batuist 8 yıl
3D görüntü almak için 120Hz görüntü şart mı acaba??? 100 olsa ne olur??
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StreamRolleR 8 yıl
Şimdi bir şey diyeceğim ama AMD ciler kesin saldırır

@Batuist Şart 120Hz.
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_bluescream_ 8 yıl
3d de 120 hz , ben 60 hz monıtorde de yapıyprum ama hz olayı heralde gözleri yormamak içindi sanırsam ama tam emin deilim
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mhamadko 8 yıl

Batuist

3D görüntü almak için 120Hz görüntü şart mı acaba??? 100 olsa ne olur??


100 Hz olur ama CRT monitorler icin, LCD icin olmaz
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