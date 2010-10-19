Nvidia: 1000 farklı ürün 3DVision teknolojisine destek sunuyor

AMD'nin Radeon HD 6800 serisiyle birlikte HD 3D teknolojisini tanıtmaya hazırlandığı şu günlerde Nvidia'dan karşı atak geldi. AMD cephesi tek marka odaklı teknolojilerin uzun soluklu olmayacağını belirtirken, 3D görüntüleme konusunda endüstri içerisindeki tüm çözümlere açık olduklarını belirtirken, Nvidia ise kendi geliştirdiği 3DVision teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

22 Ekim'de yapılacak Radeon HD 6800 lansmanından önce Nvidia yaptığı açıklama ile 3DVision destekli 1000 ürüne ulaştıklarını ve yeni bir kilometretaşını geride bıraktıklarını açıkladı. Resmi tanıtımı CES 2009 fuarında yapılan 3DVision teknolojisi için bugün piyasada ekran kartlarından monitörlere, televizyonlardan projektörlere kadar çok sayıda donanım ve pek çok oyun/uygulama bulabilmek mümkün. Nvidia'nın açıkladığı listeye bakmak gerekirse, 3DVision ekosistemi şu şekilde;

- Dizüstü bilgisayar: Acer, Asus, Clevo, CyberPower, iBuyPower, Origin, Sager ve Toshiba

- Monitör: Acer, Alienware, Asus, BenQ, LG, NEC, Samsung ve ViewSonic

- Projektör: LightSpeed Design, Optoma, NEC, Sanyo ve ViewSonic

- Hepsi bir arada bilgisayar: Asus ve AsRock

- Kamera: FujiFilm, Panasonic ve Sony

- Yazılım: ArcSoft (TotalMedia Theater), Corel (WinDVD), CyberLink (Media3D and PowerDVD), Microsoft (Silverlight) ve Roxio (CinePlayer, Creator ile Creator Pro)

- Yüzlerce oyun

3DVision teknolojisini yaygınlaştırmak isteyen Nvidia, bu ayın sonuna doğru 3DTV Play adını verdiği yeni uygulamasını tanıtacak. Bu uygulama ile kullanıcılar, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarını HDMI 1.4 ara birimi üzerindne uyumlu bir 3D HDTV'ye bağlayarak, üçüncü boyutun keyfini daha büyük ekranda üstelik çevresel ses sistemleriyle tecrübe edebilecekler.